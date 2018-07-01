 مونديال 2018: روسيا تقصي إسبانيا وتلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية | عالم الرياضة | DW | 01.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

مونديال 2018: روسيا تقصي إسبانيا وتلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية

لحق منتخب روسيا بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، عقب فوزه على نظيره الإسباني 4/3 بركلات الترجيح اليوم الأحد بعد التعادل بهدف في مباراة مارثونية.

Fußball WM 2018 Spanien vs Russland (Reuters/K. Pfaffenbach)

بلغت روسيا المستضيفة دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد (الأول من تموز/ يوليو 2018) عندما فازت 4-3 على إسبانيا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ورغم استحواذه على الكرة في أغلب فترات الوقتين الأصلي والإضافي، عجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة الدفاع الروسي، ليصلا بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها إيجور أكينفييف حارس مرمى روسيا، الذي تصدى لركلتي جزاء، ليقود أصحاب الأرض لمواصلة المغامرة في المونديال والإطاحة بالمنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010.

ولم تشهد المباراة فرصا كثيرة للتسجيل بسبب تكتل الروس في منطقتهم واعتماد الإسبان على أسلوبهم بالتمرير القصير لخلق مساحات، دون جدوى. واستحوذ الإسبان على الكرة من البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل بيد انهم فضلوا الاحتفاظ بالكرة وتمريرها عرضا بدل الضغط لزيادة الغلة، فدفعوا الثمن بحصول الروس على ركلة جزاء من إحدى الفرص النادرة التي سنحت لهم، وأدركوا من خلالها التعادل.

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني وحتى في الشوطين الإضافيين ليكون الحسم بركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب، فسجلوا أربع ركلات عبر فيودور سمولوف وسيرغي ايغناشيفيتش وألكسندر غولوفين ودينيس تشيريشيف، بينما سجلت إسبانيا ثلاثا عبر أندريس إنييستا وجيرار بيكيه وسيرخيو راموس، وأهدر كوكي وياغو أسباس.

وتصدى إيغور أكينفييف حارس مرمى روسيا لركلة الترجيح الثالثة من كوكي ثم عاد ليتصدى للركلة الأخيرة من ياغو أسباس. وستواجه روسيا الفائز من كرواتيا أو الدنمارك، اللذين سيلعبان في وقت لاحق اليوم الأحد، في سوتشي في السابع من يوليو/ تموز الجاري.

وجاء الهدفان في الشوط الأول، فقد انتزعت إسبانيا التقدم في الدقيقة 12 بعد أن سجل سيرغي ايغناشيفيتش مدافع روسيا بالخطأ في شباكه لكن أرتيم جيوبا تعادل من ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 عقب لمس جيرار الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

 

م.أ.م/ ع.غ (د ب أ، أف ب)

  • WORLD CUP 1982 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    هدف لاغ بقرار أميري في مونديال 1982

    خلال مباراة فرنسا والكويت، سجل لاعب فرنسي هدفاً بعد تلقيه تمريرة أثناء انطلاق صافرة من المدرجات، فاعتقد لاعبو منتخب الكويت أنها من حكم المباراة وتوقفوا عن اللعب. رغم ذلك، احتسب الحكم الهدف، فاحتج رئيس اتحاد الكرة الكويتي الشيخ فهد الصباح على ذلك، ونزل إلى أرض الملعب وهدد بسحب منتخب بلاده إذا لم يلغى الهدف. وبعد دقائق من التوقف تم إلغاء الهدف، واستكملت المباراة لتنتهي بفوز فرنسا 4-1 على الكويت.

  • Bobby Moore WM Finale gegen Deutschland 1966 (Getty Images)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    قائد المنتخب الإنجليزي لص؟

    خلال مونديال 1970 لم يفارق وصف "اللص" قائد الفريق الإنجليزي بوبي مور، فخلال المباراة التحضيرية لكأس العالم مع كولومبيا ألقي القبض عليه بتهمة سرقة سوار ذهبي من إحدى المحلات الكولومبية، وهي تهمة أنكرها تماماً. ورغم إطلاق سراحه بعد عدة ضغوطات، رافقته تلك التهمة خلال المونديال، وتحدثت الصحف عن مؤامرة ضد المنتخب الإنجليزي بطل العالم للدورة السابقة في 1966. في الصورة بوبي مور يقبل كأس سنة 1966.

  • Graffiti Brasilien WM 2014 Kritisch (C.Simon/AFP/GettyImages)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    المنتخب الهندي لم يأت للمونديال بسبب الأحذية؟

    في مونديال عام 1950 كان من المفترض أن يشارك المنخب الهندي في المنافسات التي أقيمت في البرازيل، غير أنهم لم يحضروا أساساً. وظل شائعاً لسنوات أن السبب يعود لرفضهم اللعب بالأحذية الرياضية وأنهم يفضلون اللعب وهم حفاة. غير أن صحيفة "دي تسايت" الألمانية نشرت بحثاً يعود لسنة 2010 يفيد بأن السبب كان فقط أن المنتخب الهندي لم يكن يعرف قيمة كأس العالم واعتبروه تظاهرة غير ذي قيمة، فلم يشاركوا!

  • Fußball-WM '74 Niederlande - Argentinien 4:0 Johann Cruyff (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    نجم منتخب هولندا بقميص مختلف عن باقي زملائه

    عُرف عن نجم المنتخب الهولندي يوهان كرويف ولاؤه لشركة "بوما" للمستلزمات الرياضية. لذلك رفض في مونديال 1974 أن يرتدي قميصاً من صنع شركة "أديداس"، واشترط على إدارة المنتخب الهولندي تصميم قميص خاص له لا يحمل "الأشرطة الثلاثة" على أكمامه، وهو ما رضخ له الهولنديون. وبالفعل خاض جميع لاعبي المنتخب الهولندي المباراة النهائية مرتدين قمصان "أديداس" باستثناء كرويف.

  • Fußball WM 1986 Viertelfinale in Mexiko - Argentinien Diego Maradona (pictures-alliance/dpa/empics)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    "يد الرب" في مونديال 1986

    تعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في مونديال 1986 من المباريات التاريخية التي لا ينساها الكثيرون. فهي المباراة التي سجل فيها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفاً استخدم فيه يده واحتسبه الحكم كهدف صحيح رغم احتجاج المنتخب الإنجليزي، وعندما سئل مارادونا عن ذلك الهدف أجاب إنها "لم تكن يدي وإنما يد الرب".

  • Josip Simunic Fussball Kroatien-Island 19.11.13 (picture alliance/CITYPRESS 24)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    بطاقتان صفراوتان وظل في المباراة

    اللاعب الكرواتي جوزيب سيمونيتش هو أول لاعب في تاريخ المونديال يتلقى ثلاث بطاقات صفراء قبل طرده، فقد نسي الحكم الإنجليزي غراهام بول طرد المدافع الكرواتي رغم أن الأخير نال إنذارين خلال مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا في مونديال 2006 في ألمانيا. ولم يطرد سيمونيتش من المباراة إلا بعد أن تلقى البطاقة الثالثة.

  • Fussball Die Brüder Boateng (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    الأخوين بواتينغ صدفة لا تتكرر

    شهد مونديال 2010 في جنوب إفريقيا حدثاً طريفاً، إذ لعب مدافع المنتخب الألماني جيروم بواتينغ أمام أخيه كيفين برينس بواتينغ، الذي مثل منتخب غانا. ومن الصدف أن تقابل الأخوان خلال الدور الأول وانتهت المباراة بفوز ألمانيا بهدف دون مقابل. يشار إلى أن جيروم وكيفن برينس بواتينغ من أصول غانية وولدا في ألمانيا. لكن جيروم اختار اللعب لألمانيا في حين قرر كيفن اللعب لغانا.

  • Fifa WM Italien Uruguay Chiellini Bissspuren Suarez (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    العضاض!

    في مونديال 2014 في البرازيل عض لاعب الأوروغواي لويس سواريس اللاعب الإيطالي جورجيو كليني في كتفه، وقد كلفت تلك العضة سواريس الكثير، إذ تمت معاقبته من الفيفا بالإيقاف أربعة أشهر، كما حرم خلالها من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في تسع مباريات مع منتخب الأورغواي. ريم جريس/ ي.أ


مختارات

من أطرف ما نشر حول خروج ألمانيا من الدور الأول للمونديال  

ألمانيا تتكهن بمستقبل مدرب كرة القدم لوف

لا يتوقع فيليب لام القائد السابق لمنتخب ألمانيا رحيل المدرب الحالي للفريق يوآخيم لوف عقب الخروج لمنتخب ألمانيا من الدور الأول لمونديال روسيا. وسيناقش لوف مستقبله في الأيام المقبلة مع مسؤولي اتحاد كرة القدم الألماني. (28.06.2018)  

ترامب "يشجع" بوتين فقط في مونديال روسيا!

ترامب يشيد بتنظيم روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم، دون أن يحدد ما إذا كان سيحضر إلى النهائي المقرر في الـ15 من الشهر القادم. بينما تشير تقارير إعلامية إلى زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى موسكو تتزامن مع حفل الاختتام. (28.06.2018)  

بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

يعج تاريخ المونديال بالعديد من الطرائف، منها ما هو راسخ في ذاكرة عشاق كرة القدم ومنها ما أصبح تاريخاً بعيداً لا يذكره الكثيرون. في هذه الجولة نستحضر أبرز طرائف أكبر حدث كروي عالمي عبر التاريخ. (30.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball WM 2018 Kroatien vs Dänemark Sieg Jubel

كرواتيا تتأهل إلى ثمن النهائي على حساب الدنمارك 01.07.2018

أقصى المنتخب الكرواتي نظيره الدنماركي بعد الوقتين الأصلي والإضافي من مباراة الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا في نيجني نوفغورود بركلات الترجيح لتتأهل كرواتيا إلى ثمن النهائي.

Vietnam | APEC-Gipfel | Trump und Putin

ترامب "يشجع" بوتين فقط في مونديال روسيا! 28.06.2018

ترامب يشيد بتنظيم روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم، دون أن يحدد ما إذا كان سيحضر إلى النهائي المقرر في الـ15 من الشهر القادم. بينما تشير تقارير إعلامية إلى زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى موسكو تتزامن مع حفل الاختتام.

من هو أفضل لاعب في مونديال روسيا لحد الآن؟ 26.06.2018

برز الكثير من نجوم الكرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا. فمن هو اللاعب الذي قدم أفضل أداء حتى الآن؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

كرواتيا تتأهل إلى ثمن النهائي على حساب الدنمارك

نهاية أسطورة.. إنييستا يعتزل اللعب دولياً بعد الخسارة أمام روسيا

مونديال 2018: روسيا تقصي إسبانيا وتلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية

كافاني يلدغ البرتغال مرتين ويقود أورغواي إلى ربع النهائي

مبابي يقود فرنسا لتخطي الأرجنتين والتأهل لربع نهائي المونديال

برشلونة يقارب الخطى لضم محمد صلاح