مونديال 2018: روسيا تقصي إسبانيا وتلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية

بلغت روسيا المستضيفة دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد (الأول من تموز/ يوليو 2018) عندما فازت 4-3 على إسبانيا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ورغم استحواذه على الكرة في أغلب فترات الوقتين الأصلي والإضافي، عجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة الدفاع الروسي، ليصلا بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها إيجور أكينفييف حارس مرمى روسيا، الذي تصدى لركلتي جزاء، ليقود أصحاب الأرض لمواصلة المغامرة في المونديال والإطاحة بالمنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010.

ولم تشهد المباراة فرصا كثيرة للتسجيل بسبب تكتل الروس في منطقتهم واعتماد الإسبان على أسلوبهم بالتمرير القصير لخلق مساحات، دون جدوى. واستحوذ الإسبان على الكرة من البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل بيد انهم فضلوا الاحتفاظ بالكرة وتمريرها عرضا بدل الضغط لزيادة الغلة، فدفعوا الثمن بحصول الروس على ركلة جزاء من إحدى الفرص النادرة التي سنحت لهم، وأدركوا من خلالها التعادل.

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني وحتى في الشوطين الإضافيين ليكون الحسم بركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب، فسجلوا أربع ركلات عبر فيودور سمولوف وسيرغي ايغناشيفيتش وألكسندر غولوفين ودينيس تشيريشيف، بينما سجلت إسبانيا ثلاثا عبر أندريس إنييستا وجيرار بيكيه وسيرخيو راموس، وأهدر كوكي وياغو أسباس.

وتصدى إيغور أكينفييف حارس مرمى روسيا لركلة الترجيح الثالثة من كوكي ثم عاد ليتصدى للركلة الأخيرة من ياغو أسباس. وستواجه روسيا الفائز من كرواتيا أو الدنمارك، اللذين سيلعبان في وقت لاحق اليوم الأحد، في سوتشي في السابع من يوليو/ تموز الجاري.

وجاء الهدفان في الشوط الأول، فقد انتزعت إسبانيا التقدم في الدقيقة 12 بعد أن سجل سيرغي ايغناشيفيتش مدافع روسيا بالخطأ في شباكه لكن أرتيم جيوبا تعادل من ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 عقب لمس جيرار الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

م.أ.م/ ع.غ (د ب أ، أف ب)