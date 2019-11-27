 مونديال قطر يسبب مشكلة في برمجة المباريات بألمانيا | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 28.11.2019

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رياضة

مونديال قطر يسبب مشكلة في برمجة المباريات بألمانيا

بعد قرابة ثلاثة أعوام من الآن سينطلق مونديال 2022 في قطر والذي سينظم لأول مرة في الشتاء. التوقيت الجديد لكأس العالم خلق مجموعة من المشاكل فيما يتعلق ببرمجة المباريات في ألمانيا. كيف ذلك؟

Logo der Fußball-WM 2022 in Katar (picture-alliance/dpa/Nikku)

يبدو أن تنظيم مونديال قطر 2022 في الشتاء لن يخلو من بعض الصعوبات بالنسبة للدوريات التي ستشارك منتخباتها في هذا العرس الكروي العالمي. فبالنسبة لألمانيا مثلا، فقد كشفت صحيفة "كيكر" الرياضية أن المدة التي ستفصل بين آخر مباراة قبل العطلة الشتوية في الدوري الألماني  ومونديال قطر لن تتعدى ثمانية أيام مما سيؤثر على فترة استعدادات منتخب المانشافت للمونديال.

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فحسب البرمجة الأولية لمباريات الدوري الألماني موسم 2023/2022 فإن آخر مباراة في النصف الأول من الموسم ستكون بين 11 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وفي 14 من الشهر ذاته سينطلق معسكر المنتخب الألماني استعدادا لكأس العالم. بعدها بثمانية أيام (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) سيبدأ أول مونديال في تاريخ كرة القدم ينظم في الشتاء. مما يعني أن أسبوع الراحة الإجباري الذي يمنح للاعبين قبل التحاقهم بمنتخبات بلادهم لن يكون ممكنا في نسخة مونديال قطر 2022.

ضغط المباريات وضيق الوقت سيضطر أيضا المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف إلى تغيير برنامج الاستعدادات الذي ظل يتبعه مع المانشافت قبل البطولات الكبرى.

ولتخفيف الضغط على اللاعبين هناك احتمالين قد يلجأ إليهما المسؤولون عن كرة القدم الألمانية حسب "كيكر"، وهما تأخير انطلاق موسم 2023/2022 إلى الخامس من أغسطس بدل 29 من يوليو حتى يستفيد اللاعبون من عطلة أكثر. أو الاكتفاء بـ 16 مباراة بدلا من 17 في النصف الأول من الموسم، حتى يكون أمام اللاعبين الدوليين أسبوع راحة قبل انطلاق معسكر المانشافت للاستعداد لكأس العالم.  

هـ.د

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