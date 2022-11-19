 مونديال قطر: هولندا والسنغال للدور الثاني والعنابي يسجل رقما سلبيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.11.2022

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رياضة

مونديال قطر: هولندا والسنغال للدور الثاني والعنابي يسجل رقما سلبيا

فيما واصل منتخب هولندا تفوقه على المنتخبات الآسيوية بفوز سهل على قطر بمونديال الدوحة، كرر منتخب السنغال بعد عشرين عاما تخطيه مرحلة المجموعات بفوز مثير على إكوادور، ليصعد برفقة هولندا لدور الـ16، فيما حققت قطر رقما سلبيا.

لاعبو السنغال يجرون خلف خاليدو كوليبالي للاحتفال معه بتسجيل الهدف الثاني للسنغال في مرمى إكوادور بكأس العالم بقطر (29/11/2022)

لاعبو السنغال يجرون خلف خاليدو كوليبالي للاحتفال معه بتسجيل الهدف الثاني للسنغال في مرمى إكوادور بكأس العالم بقطر (29/11/2022)

صعد المنتخب الهولندي إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة  كأس العالم 2022  المقامة حاليا في قطر بعدما تغلب على نظيره القطري 2 / صفر مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

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وافتتح كودي جاكبو التسجيل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 26 ثم أضاف فرينكي دي يونغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت وشهدت حضور 66 ألف و784 مشجعا.

وصعد المنتخب الهولندي من صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وتلاه المنتخب السنغالي برصيد ست نقاط حيث حسم تأهله اليوم بانتصار مثير على نظيره الإكوادوري 2 / 1 .

وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في المونديال بالهزيمة أمام نظيره الإكوادوريصفر / 2 ثم خسر في المباراة الثانية أمام السنغال 1 / 3 ، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة بثنائية في مواجهة هولندا ليصبح أول منتخب مستضيف للمونديال يخسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

بينما استهل المنتخب الهولندي مشواره بالفوز على السنغال 2 / صفر ثم تعادل مع الإكوادور 1 / 1 في المباراة الثانية، وحسم تأهله للدور الثاني اليوم بالفوز على العنابي القطري.

هولندا فازت على كل منتخبات آسيا

وحقق المنتخب الهولندي بذلك الفوز في جميع المباريات الست التي جمعته مع منتخبات آسيوية في كأس العالم، حيث كان قد تغلب على إيران 3 / صفر في 1978 وعلى السعودية 2 / 1 في 1994 وعلى كوريا الجنوبية 5 / صفر في نسخة 1998 وعلى اليابان 1 / صفر في 2010 وعلى أستراليا 3 / 2 في نسخة 2014.

كذلك حافظ المنتخب الهولندي اليوم على سجله خاليا من الهزائم في آخر 16 مباراة له في دور المجموعات بالمونديال، حيث كان انتصار اليوم هو الثاني عشر له مقابل أربعة تعادلات في تلك المباريات.

لقطة من مباراة هولندا وقطر بمونديال الدوحة 2022 ويظهر فيها عبدالكريم حسن والهولندي دافي كلاسن.

لقطة من مباراة هولندا وقطر، التي فازت فيها هولندا 2/صفر لتصعد إلى الدور الثاني بمونديال قطر على رأس المجموعة الأولى.

السنغال على خطى إنجاز 2002

وفي مبارة أخرى بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة السمراء، الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2/1 مساء الثلاثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) على استاد خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى لمونديال قطر.

وسجل مهاجم واتفورد الإنجليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنجليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور، التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة.

وهو الفوز الثاني توالياً للسنغال، بعد الأول على قطر المضيفة 3-1 في الجولة الثانية، عقب خسارتها المباراة الاولى أمام هولندا صفر-2.

وانتزعت بطلة إفريقيا المركز الثاني برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب البرتقالي.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها السنغال الدور الثاني من أصل ثلاث مشاركات، بعد الأولى عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان عندما وصلت إلى ربع النهائي.

 في المقابل، فشلت الاكوادور في مشاركتها الرابعة في تخطي الدور الأول وتكرار إنجازها عام 2006 عندما خرجت من ثمن النهائي.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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  • نجم المنتخب النرويجي إرلينغ هالاند

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

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    بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه غير المسبوق، يصف البعض النرويجي إرلينغ هالاند بالـ"مدمر" والفايكينغ، وأيضًا بـ"الهاكر" الذي يخترق دفاعات الخصوم بكل سهولة ليحقق أهدافه، مثلما يفعل الهاكر بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. خسارة فعلًا أننا لن نراه في مونديال الدوحة، فالنرويج لم تصل حتى إلى مرحلة "البلاي أوف". وكانت المباريات الفاصلة للنرويج في المجموعة التي ضمت هولندا وتركيا قد شهدت غياب هالاند.

  • نجم المنتخب المصري محمد صلاح

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    محمد صلاح (30 عامًا)

    كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.

  • نجم منتخب الجزائر رياض محرز

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    رياض محرز (31 عامًا)

    كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.

  • نجم منتخب الغابون بيير إمريك أوباميانغ

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)

    يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.

  • نجم المنتخب الغيني نبي كيتا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    نبي كيتا (27 عامًا)

    من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.

  • القناص البوسني إدين دجيكو

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    نجوم آخرون مثل جيكو

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  • Bundesliga I Schalke v BVB

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  • Champions League I Liverpool v RB Leipzig

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    البرتغالي دييغو جوتا

    يغيب نجم ليفبرول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته خلال مواجهة القمة في الدوري أمام مانشستر سيتي. النجم البرتغالي (25 عاما) يعتبر أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة المنتخب البرتغالي.

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    إصابة بطل العالم

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