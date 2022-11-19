مونديال قطر: هولندا والسنغال للدور الثاني والعنابي يسجل رقما سلبيا

صعد المنتخب الهولندي إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر بعدما تغلب على نظيره القطري 2 / صفر مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وافتتح كودي جاكبو التسجيل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 26 ثم أضاف فرينكي دي يونغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت وشهدت حضور 66 ألف و784 مشجعا.

وصعد المنتخب الهولندي من صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وتلاه المنتخب السنغالي برصيد ست نقاط حيث حسم تأهله اليوم بانتصار مثير على نظيره الإكوادوري 2 / 1 .

وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في المونديال بالهزيمة أمام نظيره الإكوادوريصفر / 2 ثم خسر في المباراة الثانية أمام السنغال 1 / 3 ، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة بثنائية في مواجهة هولندا ليصبح أول منتخب مستضيف للمونديال يخسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

بينما استهل المنتخب الهولندي مشواره بالفوز على السنغال 2 / صفر ثم تعادل مع الإكوادور 1 / 1 في المباراة الثانية، وحسم تأهله للدور الثاني اليوم بالفوز على العنابي القطري.

هولندا فازت على كل منتخبات آسيا

وحقق المنتخب الهولندي بذلك الفوز في جميع المباريات الست التي جمعته مع منتخبات آسيوية في كأس العالم، حيث كان قد تغلب على إيران 3 / صفر في 1978 وعلى السعودية 2 / 1 في 1994 وعلى كوريا الجنوبية 5 / صفر في نسخة 1998 وعلى اليابان 1 / صفر في 2010 وعلى أستراليا 3 / 2 في نسخة 2014.

كذلك حافظ المنتخب الهولندي اليوم على سجله خاليا من الهزائم في آخر 16 مباراة له في دور المجموعات بالمونديال، حيث كان انتصار اليوم هو الثاني عشر له مقابل أربعة تعادلات في تلك المباريات.

لقطة من مباراة هولندا وقطر، التي فازت فيها هولندا 2/صفر لتصعد إلى الدور الثاني بمونديال قطر على رأس المجموعة الأولى.

السنغال على خطى إنجاز 2002

وفي مبارة أخرى بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة السمراء، الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2/1 مساء الثلاثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) على استاد خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى لمونديال قطر.

وسجل مهاجم واتفورد الإنجليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنجليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور، التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة.

وهو الفوز الثاني توالياً للسنغال، بعد الأول على قطر المضيفة 3-1 في الجولة الثانية، عقب خسارتها المباراة الاولى أمام هولندا صفر-2.

وانتزعت بطلة إفريقيا المركز الثاني برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب البرتقالي.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها السنغال الدور الثاني من أصل ثلاث مشاركات، بعد الأولى عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان عندما وصلت إلى ربع النهائي.

في المقابل، فشلت الاكوادور في مشاركتها الرابعة في تخطي الدور الأول وتكرار إنجازها عام 2006 عندما خرجت من ثمن النهائي.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)