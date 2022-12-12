 مونديال قطر.. هكذا أنهى المغرب هيمنة الحرس القديم على كرة القدم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.12.2022

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رياضة

مونديال قطر.. هكذا أنهى المغرب هيمنة الحرس القديم على كرة القدم

بتأهله إلى الدور نصف النهائي بمونديال قطر، حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا عربيا وأفريقيا وأنهى هيمنة أوروبا وأمريكا الجنوبية على نهائيات كأس العالم. وقد ساهمت عوامل فريدة خلال المونديال في نجاح أسود الأطلس. فما هي؟

بعد فوزه على البرتغال، أصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يصل نصف نهائي المونديال

بعد فوزه على البرتغال، أصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يصل نصف نهائي المونديال

تأهل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي في مونديال قطر كأول فريق أفريقي يصل إلى هذا الدور الحاسم، لكن الإنجاز المغربي لا يتوقف على ذلك، بل أصبح أسود الأطلس ثالث منتخب غير أوروبي ولا ينتمي إلى أمريكا الجنوبية يضرب موعدا في نصف نهائي بطولات كأس العالم.
ففي آخر أربع نسخ لنهائيات كأس العالم، حسم الحرس القديم في عالم الساحرة المستديرة كافة مقاعد أدوار نصف النهائي، وحتى في مونديال قطر  حجزت منتخبات الحرس القديم ممثلة في الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا ثلاثة مقاعد في دور نصف النهائي.

فقبل الإنجاز المغربي في مونديال قطر، حققت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنجاز بلوغ دور نصف النهائي وذلك خلال بطولتي كأس العالم عام 1930 وعام 2002 على التوالي.

يشار إلى مونديال عام 1930 كان أول بطولة كأس عالم في التاريخ فيما حظيت الأوروغواي بشرف تنظيمها.

وتعود هيمنة أوروبا وأمريكا الجنوبية على أدوار نصف نهائي بطولات كأس العالم إلى أسباب أبرزها المال والتقاليد، لكن في ظل عولمة الساحرة المستديرة، كان اللاعبون ومحبو كرة القدم في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية يأملون في إنهاء هذه الهيمنة.

وعلى وقع إداء مذهل ودعم جماهيري كبير في أول بطولة كأس عالم في العالم العربي، تمكن المغرب من كسر هذه الهيمنة في  مونديال يراه كثيرون بانه يحمل مفاجئات كروية من العيار الثقيل خاصة بخروج منتخبات مثل البرازيل وبلجيكا.

وخلال مؤتمر صحافي، قال مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي "يمكن أن تكون لديك موهبة أقل وكفاءات أقل وكذلك أموال أقل، ولكن لو أنك تؤمن وتقاتل، قد تجعل المستحيل ممكنا، إنها ليست معجزة، إنه عمل".

 

شق الطريق
وحتى في أدوار الثمانية في بطولات كأس العالم السابقة، كان وصول منتخبات من غير المنتخبات التي تمثل أوروبا وأمريكا الجنوبية استثناء عن القاعدة.

وقبل المغرب، كانت كوستاريكا آخر فريق غير أوروبي ولا يمثل أمريكا الجنوبية يصل إلى دور ربع النهائي في بطولات كأس العالم وذلك في مونديال 2014 عندما خسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

ساهم حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو في تألق أسود الأسود

ساهم حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو في تألق أسود الأسود

كذلك وصل منتخب غانا إلى دور الثمانية في مونديال 2010، فيما بلغت السنغال دور ربع النهائي في مونديال عام 2002 فيما وصلت الكاميرون إلى دور ذاته في نسخة إيطاليا 1990.
وفي ذلك، قال أرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لنادي أرسنال وعضو مجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا في قطر، إن قصر فترات التحضير للبطولة نظرا لتنظيم مونديال قطر في منتصف موسم الدوري الأوروبي قد فتح الباب أمام فرق مثل المغرب لتتفوق في البطولة.
وأضاف "كنت حريصا جدا على رؤية كيف ستمضي كأس العالم من دون متسع من التحضير وكيف ستتكيف الفرق مع عدم وجود وقت طويل للاستعداد".
ويبدو أن منتخب المغرب قد تعلم الدرس جيدا حيث تفوق على منتخبات أوروبية من الطراز الأول مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

مختارات


 

سر تألق أسود الأطلس
ويعزو محللون نجاح المغرب في مونديال قطر على عكس نهائيات كأس العالم الأخرى إلى زيادة عدد اللاعبين في تشكيلة منتحب أسود الأطلس وباقي المنتخبات المشاركة إلى 26 لاعبا وذلك لتخفيف حجم تداعيات تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي قد يهدد المنتخبات.
وقد منح هذا الأمر الركراكي، الذي يعد عاملا حاسما في  تألق منتخب المغرب  رغم توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر فقط، فرصا كبيرة للاختيار بين اللاعبين.

وأكد الركراكي على ذلك، قائلا: "لدينا 26 لاعبا وإذا كان هناك لاعب يمكنه شغل هذا المركز فسيقدّم كل ما لديه. إذا رغبت في المنافسة على اللقب يجب أن تعول على الجميع ويجب على الجميع أن يكون مستعدا".

بدوره، قال فينغر إن ثمة عنصرا آخر عزز تألق المغرب يتمثل في اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في عالم كرة القدم بشكل نهائي، مضيفة "التبديلات الخمسة تعزز خطط الدفاع بشكل أفضل للمنتخبات خاصة في الدقائق الأخيرة".

من جانبه، قال أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان إن الدهاء الذي أظهره اللاعبون من ذوي المهارات الكبيرة، كان أمرا حاسما في مونديال قطر لأن العديد من الفرق عززت خطوط الدفاع وهو أمر برع فيه لاعبو منتخب المغرب خاصة حكيم زياش وأشرف حكيمي.

وفي ذلك، قال كلينسمان "عندما يتعرض الفريق إلى ضغط كبير من الفريق المنافس، فإنه يُجرى الاعتماد على اللاعبين الذين لديهم القدرة على القتال داخل المستطيل الأخضر".

كذلك ساعد في تألق المنتخب المغرب ضمه 14 لاعبا ولدوا خارج البلاد من بينهم حارسه ياسين بونو وقد اكتسب هؤلاء اللاعبون خبرة كبيرة في اللعب في بطولات أوروبية كبرى.


 48 فريق في مونديال 2026
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد وافق على مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 في بطولات كأس العالم ابتداء من العام 2026.
ويرى محللون أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تعزيز فرص الفرق والمنتخبات  لكي تحقق مفاجآت في بطولات كأس العالم، لكن البعض يقول إن هذا العدد الكبير من المنتخبات قد يضعف من جودة كرة القدم.

فرحة مشجعي المنتخب المغربي لا حدود لها

فرحة مشجعي المنتخب المغربي لا حدود لها


 

ثورات في بطولات كأس العالم

الجدير بالذكر أنه عندما وصلت الولايات المتحدة إلى دور نصف النهائي في أول بطولة كأس عالم في عام 1930، كانت لعبة كرة القدم مختلفة تماما عن الساحرة المستديرة في الوقت الراهن.

واستضافت أوروغواي البطولة بمشاركة 13 منتخبا فيما كان ستة لاعبين في تشكيلة الولايات المتحدة ولدوا في بريطانيا.

وفي مونديال 2002، وصلت كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي في البطولة التي شاركت في استضافتها مع اليابان فيما استفادت من بعض قرارات التحكيم المثيرة للجدل إذ لا يزال مشجعو إيطاليا يتذكرون ما اعتبره البعض "فضيحة تحكيمية" في دور الستة عشر أمام كوريا الجنوبية.

وفي المونديال المقبل عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تأمل الفرق الثلاث خاصة المكسيك، التي وصلت إلى ربع النهائي في مونديال 1986 التي استضافته، في تحقيق أداء مميز وسط الجماهير، رغم أن استضافة قطر لمونديال 2022 لم يساعد منتخبها في تحقيق إنجاز كروي إذ خسر المنتخب العنابي مبارياته الثلاث في البطولة.

ولا يعتقد غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، أن الفجوة كبيرة رغم تحقيق نتائج مفاجئة في مونديال قطر مثل فوز المغرب على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفوز السعودية على الأرجنتين وخسارة ألمانيا أمام اليابان وفوز الكاميرون على البرازيل وتونس على فرنسا.

وقال "تنفق الدول الأسيوية الكثير من الأموال في عالم كرة القدم . قد  يجلس الجمهور في منازلهم  دون تأثر ويقولون إن منتخبات السعودية أو اليابان ليست في حالة جيدة. انظروا ما فعلوه."

بيد أنه حتى استمرار وصول منتخبات خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية إلى أداور نصف النهائي في بطولات كأس العالم، فإن الوضع الراهن المتمثل في هيمنة منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية سواء بالأموال أو التاريخ أو القوة الكروية ربما سوف تستمر.

مارك ميدوز (الدوحة) / م ع

  • Fußball Nationalspieler | Lionel Messi Argentinien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    ليونيل ميسي (35 عاما)

    لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

  • Fußball Nationalspieler | Cristiano Ronaldo Portugal

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    كريستيانو رونالدو (37 عاما)

    لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

  • Fußball Nationalspieler | Neymar Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    نيمار (30 عاما)

    يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

  • Fußball Nationalspieler | Neuer Deutschland

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    مانويل نوير (36 عاما)

    بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.

  • Fußball Nationalspieler | Uruguay Luis Suarez

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لويس سواريز (35 عاما)

    القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.

  • Fußball Nationalspieler | Robert Lewandowski Polen

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)

    تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

  • Fußball Nationalspieler | Thiago Silva Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    تياغو سيلفا (38 عاما)

    تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.

  • Fußball Nationalspieler | Luka Modric Kroatien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لوكا مودريتش (37 عاما)

    يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.

  • Fußball Nationalspieler | Sergio Busquets Spanien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    سيرجيو بوسكيس (34 عاما)

    شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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