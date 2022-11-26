 مونديال قطر ـ حصيلة بين الإنجاز الرياضي والجدل السياسي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

مونديال قطر ـ حصيلة بين الإنجاز الرياضي والجدل السياسي

أجمع المعلقون الألمان على استثنائية مونديال قطر على مستوى المنافسة والتنظيم وأيضا على مستوى الاحتكاك بين قيم الشرق والغرب، فيما اشتعل الجدل حول ما إذا كانت التظاهرات الرياضية أفضل الساحات للدفاع عن قيم حقوق الانسان.

ليونيل ميسي بالبشت الخليجي وسط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجيانس إنفانتينو رئيس الفيفا

ليونيل ميسي بالبشت الخليجي وسط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجيانس إنفانتينو رئيس الفيفا

تحولت دولة قطر قبيل وأثناء المونديال إلى مركز اهتمام عالمي، ليس فقط بسبب الجدل الذي أثارته دول غربية بشأن قيم التعددية (شارة حب واحد) ووضع الأقليات بكل أطيافها وكذلك حقوق العمال المهاجرين، ولكن أيضا بسبب أجواء التشويق والإثارة التي عرفتها أطوار المنافسات بين أكبر القوى الكروية في العالم.

مختارات

لقد تمكنت قطر من رفع راية التحدي، حيث أظهرت بإجماع المراقبين والاتحاد الدولي لكرة القدم قدرتها على تنظيم حدث عالمي بحجم كأس العالم لكرة القدم. كما تمكنت هذه الدولة الخليجية من تعزيز قوتها الناعمة في العالمين العربي والإسلامي وفي دول الجنوب عموما. فيما تبقى التساؤلات مفتوحة بشأن وضع حقوق الإنسان في هذا البلد. فالمونديال طرح أيضا سؤال العلاقة بين الرياضة والسياسة وتحول التظاهرات الرياضية العالمية إلى ساحة مواجهة بين منظومات قيم مختلفة وأحيانا متناقضة.

الجدل اندلع في الواقع قبل 12 عاما، منذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم هذا الحدث العالمي، كأول دولة عربية تحظى بهذا الشرف، إذ سرعان ما ظهرت اتهامات بالفساد وانتقادات بشأن حقوق العمالة الوافدة والتمييز ضد أفراد مجتمع الميم. ولكن هل جعلت الحصيلة الرياضية للمونديال الجدل حول القيم يتوارى للوراء؟ صحيفة "نويه تسوريخه تسايتونغ" (19 ديسمبر/ كانون الأول 2022) كتبت بهذا الشأن معلقة "نجحت قطر في إقناع العالم بأنها تتمتع بمعايير عالية جعلت كأس العالم نجاحًا للمضيفين. كل الجدل الذي دار في الفترة التي سبقت المونديال حول وضع العمال المهاجرين وكذلك وضع المثليين والمثليات لم يؤثر على أجواء البطولة. كان مستوى التنافس الرياضي جيداً وكان الجمهور راضياً. ما بدأ كحالة خاصة انتهى بنهائي أحلام لا يحتاج إلى الاختباء وراء أي بطولة عالمية أخرى. (..) أظهر المونديال أيضا لأوروبا وأمريكا الجنوبية أن مشاركة الأفارقة والأسيويين لم تعد مشاركة شكلية. وبالتوازي مع ذلك هناك إدراك متزايد بمنظومة القيم والأخلاق، خاصة وضع المثليين والمثليات".

تقييم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

مونديال قطر ـ احتكاك بين قيم الغرب والشرق

ماذا تبقى لنا من كأس العالم في قطر؟ سؤال شائع تكرر في ألمانياعلى حد قول توماس فيلر معلق إذاعة "دويتشلاندفونك" الذي كتب (22 ديسمبر/ كانون الأول) "إذا نظرنا إلى قطر، يمكن للمنتقدين والمؤيدين الاتفاق على قاسم مشترك واحد على الأقل: استضافت قطر كأس العالم لعام 2022. دولة لا تتوافق سياستها ومعتقداتها الدينية مع قيمنا الغربية. لكن ألا يسري هذا الأمر أيضا على مناطق أخرى في العالم؟" وشددت الإذاعة الألمانية على أن "قطر دولة لا تحترم حقوق الإنسان، خاصة الأقليات الجنسية المختلفة"، وأضافت: "لا يمكننا التوفيق بين هذا الوضع وبين معاييرنا وأفكارنا حول قيم التعايش. يمكننا أن ننتقدها وندينها ونرفضها. لكن هل بإمكاننا تغيير ذلك؟"

 من جهة أخرى رأى معلقون أن المنتخب المغربي لكرة القدم قام في مونديال قطر بالترويج لقيم الترابط الأسري من خلال طقوس احتفال اللاعبين مع أمهاتهم وتقبيل رؤوسهن بعد كل مباراة.

وكانت احتجاجات لاعبي المنتخب الألماني قبيل أول مبارياته في البطولة، ضد منتخب اليابان، قد أثارت اهتمام الإعلام العالمي، حينما وضعوا أيديهم على أفواههم، تنديدا بعدم سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بارتداء شارة "حب واحد" متعددة الألوان، التي تشير لقيم التسامح والتعدد، بما في ذلك الميولات الجنسية للأشخاص. وكانت هذه الخطوة من أبرز مظاهر التوتر بين اتحادات دول أوروبية لكرة القدم والدولة المستضيفة للمونديال.

تعاطف المشجعين مع المنتخب المغربي رغم خسارته أمام فرنسا

حرب الرموز ـ ميسي والبشت القطري

أدى وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد "البشت" التقليدي الأسود المطرّز بخيوط ذهبية على أكتاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبيل رفع كأس العالم، إلى اندلاع جدل حول ما إذا كانت البادرة مناسبة أم لا. وذهب بعض المعلقين الأوروبيين إلى القول إنه لم يكن من اللائق من قبل الأمير حجب قميص ميسي الرياضي بالبشت أثناء إعطائه الكأس. ويتعلق الأمر بلباس تقليدي يرتديه الرجال في الأعراس والحفلات والمناسبات الرسمية في دول الخليج، كعلامة تقدير واحتفاء. ويستغرق تصميم كل بشت حوالي أسبوع، وهو ثمرة سبع مراحل يقوم خلالها خياطون مختلفون بتطريز الياقة والذراعين بخيوط ذهبية. وبهذا الصدد، انتقد المدير العام السابق لاتحاد كرة القدم الألماني أندرياس ريتيغ رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو للشكل الذي اتخذه حفل توزيع الجوائز في حوار مع قناة "سكاي.تي.في" (19 ديسمبر/ كانون الأول).

وقال بهذا الصدد إن وضع البشت على أكتاف ميسي "لم يكن جديرا بحفل توزيع جوائز كأس العالم"، وهو أمر لا ينبغي استغلاله. واتهم ريتيغ إنفانتينو بخلق "موقف مناهض لأوروبا" في مونديال قطر وفقا لمقولة "الأوروبيون سيئون ضد بقية العالم". وحذر ريتيغ من أن كأس العالم 2030 يمكن أن تقام في المملكة العربية السعودية، وهي كقطر يتم انتقادها في الغرب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقال ريتيغ "لكن لا يكفي أن تكون ضد شيء ما. أتوقع من الأوروبيين أن يفكروا في مرشح منافس". وسيرشح إنفانتينو، الذي تعرض لانتقادات شديدة في ألمانيا، دون منافس معارض في الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا في العاصمة الرواندية كيغالي في مارس / آذار المقبل.

موقع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية (22 ديسمبر/ كانون الأول) كتب معلقا "ما فهمه البعض على أنه تكريم من الأمير لملك كرة القدم هو كل شيء: غسيل رياضي مثالي، صورة مثالية لتلميع صورة قطر. الأسطورة الحية (ميسي) وكأس العالم والرداء التقليدي سيظلان مرتبطان فوتوغرافيًا إلى الأبد".

 

مصالحة خليجية .. وأواصر العربية

من قال إنه لا علاقة للسياسة بالرياضة، عليه تأمل صور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي حل كضيف شرف على حفل افتتاح المونديال، وارتداء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشاحًا أخضر بألوان علم المملكة، إشارة إلى نهاية القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. ونفس المنحى رسخته زيارة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في استعراض واضح على نهاية الأزمة الخليجية التي كادت أن تقود، في مرحلة من المراحل، إلى ما لا تحمد عقباه. المثير أيضا في مونديال قطر هو حضور الأعلام الفلسطينية في مدرجات الملاعب ومن خلال المنتخب المغربي الذي وصل لنصف النهائي في أول إنجاز عربي وأفريقي من نوعه. ونجحت قطر بهذا الصدد في حشد العرب والمسلمين.

وحدث كل هذا تزامنا مع توجيه السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي بسبب مزاعم أن قطر أغدقت عليهم الأموال للتأثير على عملية صنع القرار في المؤسسة التشريعية الأوروبية وهي الاتهامات التي تنفيها قطر. صحيفة "التايمز" البريطانية (19 ديسمبر) كتبت بهذا الصدد معلقة "مونديال هذا العام هو نسخة من أكثر النسخ إثارة للجدل من الناحية السياسية (..) لفترة طويلة قبل انطلاق المنافسات، تم التركيز على الدولة المضيفة وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتعاملها مع العمال المهاجرين ومناوراتها السياسية المشكوك فيها. في الوقت الحاضر هذه الأشياء مهمة، لكن الإفراط في عرض فضيلة المرء يترك طعمًا مرًا في الفم. ما كان مهمًا في النهاية هو كرة القدم. ونادرًا ما كان هناك مهرجان غني مثل ذلك في الإمارة الصحراوية. من هزيمة الأرجنتين الافتتاحية أمام السعودية إلى التأهل البطولي للمغرب إلى نصف النهائي، لم تكن هناك مباراة لم تكن تجربة مثيرة. حتى خيبة الأمل من هزيمة إنجلترا كانت مقنعة بمستوى اللعب الجيد بشكل عام وبالروح الرياضية والسلوك الجيد من قبل الجماهير".

زيارة بن زايد إلى الدوحة.. هل تطوي خلافات الماضي؟

نجاح الرياضة فيما فشلت فيه السياسة؟

وصول المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم شكل إحدى أكبر المفاجئات في مونديال قطر وتجاوزت ارتداداته الأبعاد الرياضية لتشعل من جديد مشاعر الانتماء للوحدة العربية والأفريقية. فقد تمكن "أسود الأطلس"، بقيادة المدرب المُحنّك وليد الركراكي، بذلك من تحقيق أنجاز غير مسبوق ولأول مرة في تاريخ المغرب والعرب والأفارقة، بعد تعادله في أولى مبارياته مع كرواتيا قبل أن ينتفض محققا انتصارين متتاليين على بلجيكا وكندا في الدور الأول ليتصدر المجموعة السادسة بسبع نقاط وليهزم بعد ذلك على التوالي كل من إسبانيا والبرتغال.

واحتفل الجزائريون بإنجاز جارهم المغربي على الرغم من أن الإعلام الرسمي في بلادهم تجاهل ذكر اسم المغرب نهائيا في هذه المنافسات، بل وقيل إن المدير العام للتلفزيون الجزائري تمت إقالته، بعد أن سمح ببث خبر تأهل المنتخب المغربي لدور نصف النهائي. ويذكر أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع جارها الغربي بسبب خلافات كثيرة أهمها قضية الصحراء التي تسعى حركة البوليساريو إلى إنشاء دولة مستقلة فيها بدعم من لجزائر، فيما يؤكد المغرب أن الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن أن يطرحه لحل هذا الصراع الإقليمي.

إنجاز المنتخب المغربي تسبب في شيوع لدى الشارع العربي من المحيط إلى لخليج، بل وحتى في بلدان أفريقية وأسيوية. وأطلقت نجاحات المنتخب المغربي المدوية كذلك العنان للفرحة داخل مخيمات اللاجئين السوريين مثلما ظهر جليا في مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ودفع نجاح "أسود الأطلس" الفلسطينيين أيضا على الخروج للاحتفال بإنجازات المغرب، فرفعوا الأعلام المغربية وأطلقوا الألعاب النارية قبل أن تتدخل الشرطة الإسرئيلية وتمنعهم، مثلما حدث في باب العامود بالقدس. بل حتى الإسرائيليين من أصل مغربي  خرجوا للشوارع للاحتفال بانتصارات أسود الأطلس.

حسن زنيند

  • Fußball - WM 1990 - Deutschland - Argentinien 1:0

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات

    لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".

  • Brasilien WM 2014 Deutschland

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحارس الأكثر مشاركة

    بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.

  • Fußball WM 1974 | Deutsche Mannschaft mit Pokal

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    أكثر المدربين خوضا للمباريات

    25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Spanien vs. Marokko | Schiedsrichter Ravshan Irmatov

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال

    حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.

  • Fußball WM Deutschland - Saudi-Arabien

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه

    سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.

  • Sport Fussball l Edson Arantes do Nascimento - Pele l WM-FInale in Mexiko-City

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه

    لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

FUSSBALL WM 2022 Testspiel im Oman 16.11.2022 Oman - Deutschland Torwart Manuel Neuer Deutschland mit One Love-Binde *** FOOTBALL World Cup 2022 test match in Oman 16 11 2022 Oman Germany goalkeeper Manuel Neuer Germany with One Love armband

"حب واحد" ـ كيف تحدى منتخب ألمانيا تهديدات الفيفا؟ 26.11.2022

اكتسب الجدل بين الفيفا واتحادات كروية أوروبية بشأن شارة "حب واحد" زخما جديدا بعد تغطية لاعبي المانشافت لأفواههم قبيل مباراتهم الأولى ضد اليابان. الإعلام الألماني والأوروبي واكب موضوعا أرخى بظلاله على مونديال قطر.

A picture shows the Ras Laffan Industrial City, Qatar's principal site for production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, administrated by Qatar Petroleum, some 80 kilometers (50 miles) north of the capital Doha, on February 6, 2017. The head of energy giant Qatar Petroleum has shrugged off fears that any potential protectionist policies pursued by US President Donald Trump would impact on global oil and gas markets. Saad Al-Kaabi -- who heads state-owned QP, the largest exporter of Liquid Natural Gas and one of the biggest oil companies in the world -- said he expected US policy to remain similar to that exercised under previous presidents. / AFP / KARIM JAAFAR (Photo credit should read KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

معضلة ألمانيا بين "مطرقة" القيم الغربية و"سندان" الغاز القطري 03.12.2022

حاجة برلين للغاز القطري واضحة، كما كشفت ذلك الصفقة الأخيرة بين البلدين. وضع يرسم ما يشبه المأزق للدور الطلائعي الذي تلعبه ألمانيا، في سياق حملة "حب واحد" القائمة على نشر قيم التعدد على هامش مونديال كرة القدم 2022 في قطر.

Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (2ndL) delivers a speech next to Qatar's former Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani (L), FIFA President Gianni Infantino (2ndR) and Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman al-Saud during the opening ceremony ahead of the Qatar 2022 World Cup Group A football match between Qatar and Ecuador at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on November 20, 2022. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

أزمات الشرق الأوسط تلقي بظلالها الداكنة على مونديال قطر 29.11.2022

تحولت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط إلى استعراض للتوترات السياسية التي تجتاح واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً، وسط اتهام الدولة المضيفة، قطر بلعب دور غامض في أزمات المنطقة.