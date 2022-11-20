 مونديال قطر ـ إيران تحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بثنائية أمام ويلز | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

مونديال قطر ـ إيران تحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بثنائية أمام ويلز

أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.

سجلت إيران هدفين بعد الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتزع فوزا مذهلا على ويلز

سجلت إيران هدفين بعد الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتزع فوزا مذهلا على ويلز

مونديال 2022 ـ إيران تفوز على ويلز وتبقي على آمالها ببلوع الدور

 

حقق المنتخب الإيراني إنجازا تاريخيا ليمنح بلاده أول انتصار لها على منتخب أوروبي في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعدما تغلب على منتخب ويلز 2 / صفر اليوم الجمعة (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) على ملعب استاد "أحمد بن علي" في الريان، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

مختارات

لم تكن مباراة إيران وإنجلترا في بداية مشوارهما بمونديال قطر، مباراة عادية، وستظل عالقة في الأذهان طويلا، بسبب أشياء منها إحجام لاعبي إيران عن ترديد النشيد الوطني، وتعرضهم لخسارة تاريخية وما حدث لحارس مرماهم.

فيما تحدث مدرب منتخب إيران عن إسعاد الإيرانيين بأداء جيد أمام إنجلترا أرسل قائد منتخب إيران تعازيه لأسر ضحايا الحملة القمعية على المتظاهرين. وأمسى إحسان حاج صفي أول لاعب إيراني يعلن في المونديال دعمه للاحتجاجات في بلده.

على غرار مرات سابقة، تحركت السلطات البريطانية لتطبيق إجراءات منع السفر إلى قطر بحق المشجعين المشاغبين الراغبين بمواكبة فريقي إنجلترا وويلز في كأس العالم.

وحسم المنتخب الإيراني المباراة بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة سجلهما روزبه جشمي ورامين رضائيان.

وكان منتخب إيران قد استهل مشواره في المونديال بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإنكليزي 2 / 6 يوم الاثنين الماضي بينما تعادل منتخب ويلز في الجولة الأولى مع نظيره الأمريكي 1 / 1 وذلك في أول مباراة لويلز في نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما.

وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط له في مونديال قطر متساويا مع المنتخب الإنكليزي الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي على ملعب استاد البيت، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة.

وكان الفوز في مباراة اليوم هو الأول على منتخب أوروبي في المونديال في سجل المنتخب الإيراني، الذي يشارك في نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتفوق منتخب ويلز في الاستحواذ على مدار شوطي المباراة لكنه لم يشكل الخطورة الهجومية الكافية لهز شباك إيران، وكان المنتخب الإيراني الأفضل بشكل واضح في الجانب الهجومي، وتمكن من هز الشباك بالفعل خلال الشوط الأول لكن الهدف ألغي بداعي التسلل كما أناب القائمان عن حارس مرمى منتخب ويلز في التصدي لكرتين.

شهدت المباراة طرد حارس ويلز وين هينيسي

شهدت المباراة طرد حارس ويلز وين هينيسي

وواصل المنتخب الإيراني محاولاته حتى نجح في حسم المباراة لصالحه بهدفين في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأصبح النجم الويلزي جاريث بيل اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب ويلز برصيد 110 مباريات دولية متفوقا على كريس جانتر (109 مباريات).

ودفع روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز، بالنجم جاريث بيل في الهجوم إلى جانب كيفر مور، وخلفهما في خط الوسط كونور روبيرتس وآرون رامسي وايثان امباديو وهاري ويلسون ونيكو ويليامس بينما اسند الدفاع للثلاثي كريس ميفام وجوزيف رودون وبن دافيز، وأشرك الحارس واين هينيسي.

أما كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني، فقد دفع بتشكيلة أساسية ضمت رامين رضائيان ومرتضي بورعلي كنجي وماجد حسيني وميلاد محمدي وعلي جولزاده وأحمد نور الله وسعيد عزت الله وإحسان حاج صافي وسردار آزمون ومهدي طارمي.

وأشرك كيروش الحارس سيد حسين حسيني في مباراة اليوم بدلا من علي رضا بيرانفاند الذي كان قد تعرض لارتجاج في المخ خلال المباراة الأولى التي انتهت بالهزيمة أمام إنجلترا 2 / 6.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وجاءت أول محاولة تهديفية في الدقيقة الثالثة، حيث سدد لاعب خط وسط المنتخب الويلزي نيكو ويليامس كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة.

ورد المنتخب الإيراني بمحاولة خطيرة خلال ثوان، حيث أرسل إحسان حاج صافي طولية متقنة إلى منطقة الجزاء لكن الحارس أمسك بالكرة قبل أن يلحق بها المهاجم سردار آزمون.

عن كثب - قطر في مرمى كأس العالم

وفرض المنتخب الإيراني حضوره بشكل واضح في الدقائق الأولى وقدم أكثر من محاولة هجومية لكن منتخب ويلز استعرض حذرا دفاعيا عاليا لإبعاد الخطورة عن شباكه.

وفي الدقيقة 12، أنقذ الحارس الإيراني حسيني شباكه من هدف محقق، حيث أرسل كونور روبيرتس عرضية إلى كيفر مور الذي وجه الكرة نحو الشباك بلمسة مهارية مباغتة لكن الحارس كان متيقظا وتصدى للكرة، وسقط مور مصابا لكنه تلقى العلاج واستأنف اللعب سريعا.

وفي الدقيقة 15، تمكن المنتخب الإيراني من هز شباك ويلز عن طريق علي جولزاده بعد تبادل الكرة بمهارة مع آزمون، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وارتفع إيقاع المباراة بمرور الوقت، ورغم تفوق منتخب ويلز في الاستحواذ نسبيا، بدا عاجزا عن إيجاد الحلول للوصول إلى مرمى إيران، وقد فرض الدفاع الإيراني رقابة لصيقة على النجم جاريث بيل ونجح في الحد من خطورته بشكل واضح.

وتألق الحارس الإيراني في الدقيقة 42 في الارتقاء للإمساك بكرة خطيرة سددها هاري ويلسون من ركنية قبل أن تصل إلى رأس كيفر مور المتمركز أمام المرمى.

وأشهر الحكم أول إنذار في المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وكان من نصيب جوزيف رودون بسبب تدخل قوي مع مهدي طارمي.

وعاند الحظ المنتخب الإيراني بشكل كبير في الدقيقة 51 حيث شن هجمة مرتدة سريعة وانطلق النجم آزمون ثم سدد كرة قوية تصدى لها القائم واستمرت الهجمة ليسدد علي جولزاده كرة أخرى، تصدى لها القائم الآخر.

ورد منتخب ويلز بهجمة خطيرة خلال أقل من دقيقتين انتهت برأسية من كيفر مور لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 58، أجرى روبرت بيج تبديلين في صفوف منتخب ويلز، حيث أشرك بيرنان جونسون بدلا من كونور روبيرتس ودانيل جيمس بدلا من هاري ويلسون أملا في تنشيط الجانب الهجومي.

وسيطر القلق على الجماهير الإيرانية إثر سقوط النجم آزمون مصابا لكنه تلقى العلاج وواصل اللعب.

ودفع كارلوس كيروش باللاعب كريم أنصاري فرد بدلا من آزمون في الدقيقة 68. وكاد المنتخب الإيراني أن يهز الشباك في الدقيقة 72، حيث سدد سعيد عزت الله كرة زاحفة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس أخرجها بأطراف أصابعه.

ودفع كيروس باللاعبين مهدي ترابي وعلي رضا جهانبخش بدلا من حاج صافي وجولزاده في الدقيقة 77. وبعدها دفع باللاعب علي كريمي بدلا من سعيد عزت الله في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 84، تلقى مهدي طارمي طولية وكاد أن ينطلق باتجاه المرمى لكنه تعرض لتدخل قوي من قبل الحارس خارج منطقة الجزاء، وأشهر الحكم إنذارا للحارس ثم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد ليعود ويمنح الحارس البطاقة الحمراء.

وأخرج مدرب ويلز اللاعب آرون رامسي ليشرك الحارس داني وورد في الدقيقة 87.

وكاد مهدي ترابي أن يسجل لإيران في الدقيقة 89، حيث سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وظلت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين في الدقائق الأخيرة مع تفوق واضح للمنتخب الإيراني.

ونجح المنتخب الإيراني أخيرا في هز الشباك عن طريق روزبه جشمي الذي سدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك. واستغل المنتخب الإيراني ارتباك منافسه ليضيف الهدف الثاني عن طريق رامين رضائيان ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز إيران 2 / صفر. 

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Fußball Nationalspieler | Lionel Messi Argentinien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    ليونيل ميسي (35 عاما)

    لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

  • Fußball Nationalspieler | Cristiano Ronaldo Portugal

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    كريستيانو رونالدو (37 عاما)

    لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

  • Fußball Nationalspieler | Neymar Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    نيمار (30 عاما)

    يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

  • Fußball Nationalspieler | Neuer Deutschland

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    مانويل نوير (36 عاما)

    بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.

  • Fußball Nationalspieler | Uruguay Luis Suarez

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لويس سواريز (35 عاما)

    القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.

  • Fußball Nationalspieler | Robert Lewandowski Polen

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)

    تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

  • Fußball Nationalspieler | Thiago Silva Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    تياغو سيلفا (38 عاما)

    تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.

  • Fußball Nationalspieler | Luka Modric Kroatien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لوكا مودريتش (37 عاما)

    يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.

  • Fußball Nationalspieler | Sergio Busquets Spanien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    سيرجيو بوسكيس (34 عاما)

    شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مواضيع ذات صلة

Iran's Ehsan Hajsafi speaks during a press conference at the World Cup press centre in Doha, Qatar, Sunday, Nov. 20,2022. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

قائد المنتخب الإيراني يدعم الاحتجاجات في بلاده ويتطلع إلى التغيير 20.11.2022

فيما تحدث مدرب منتخب إيران عن إسعاد الإيرانيين بأداء جيد أمام إنجلترا أرسل قائد منتخب إيران تعازيه لأسر ضحايا الحملة القمعية على المتظاهرين. وأمسى إحسان حاج صفي أول لاعب إيراني يعلن في المونديال دعمه للاحتجاجات في بلده.

Saudi Arabia's SALEM ALDAWSARI (10) and other players react after scoring a team's second goal during the World Cup Group C match at Lusail Stadium in Lusail on Nov. 22, 2022. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

منتخب السعودية.. هل يفجر مفاجأة أخرى ويحطم صخرة ليفاندوفسكي؟ 25.11.2022

بعد انتصاره التاريخي على الأرجنتين في مستهل لقاءاته بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، يحلم منتخب السعودية بتحقيق إنجاز طال انتظاره في المونديال، بالصعود إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 28 عاماً.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - England v Iran - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 21, 2022 Iran players line up during the national anthems before the match REUTERS/Hannah Mckay

مونديال قطر - خسائر بالجملة لإيران في مباراتها أمام إنجلترا 21.11.2022

لم تكن مباراة إيران وإنجلترا في بداية مشوارهما بمونديال قطر، مباراة عادية، وستظل عالقة في الأذهان طويلا، بسبب أشياء منها إحجام لاعبي إيران عن ترديد النشيد الوطني، وتعرضهم لخسارة تاريخية وما حدث لحارس مرماهم.