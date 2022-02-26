 مونديال قطر - دعوات لتعويض عمال المنشآت وكيميش: تأخرنا 12 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2022

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مونديال قطر - دعوات لتعويض عمال المنشآت وكيميش: تأخرنا 12 عاما

طالب رئيس الاتحاد الألماني للكرة بإنشاء صندوق لتعويض العمال المتضررين من العمل في بناء ملاعب مونديال قطر. ويرى النجم الألماني يوزوا كيميش أن الجميع كانوا يعرفون الانتقادات التي وجهت لقطر قبل منحها حق تنظيم البطولة.

عمال أجانب يشتغلون في قطر صورة بتاريخ 2022-03-31

واجهت قطر بالفعل انتقادات بشأن ظروف العمال المهاجرين، لكنها تصر على أنها توصلت إلى إدخال تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة.

طالب بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم  بإنشاء صندوق لتعويض العمال الذين توفوا أو أصيبوا خلال أعمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر. وجاء تصريح نويندورف خلال اجتماع اتحاد الكرة الألماني اليوم الثلاثاء في فرانكفورت.

مختارات

أيدت نسبة كبيرة من مشجعي كرة القدم، فكرة أن تدفع الفيفا تعويضات للعمال الأجانب في قطر وذلك في استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية. تم نقل نتائج الاستطلاع للفيفا فكيف جاء الرد؟

رغم عدم صعود منتخب إسرائيل إلى مونديال قطر والتوتر بين البلدين بعد مقتل شيرين أبوعاقلة، تجري إسرائيل مباحثات مع قطر لفتح مكتب للمشجعين الإسرائيليين أثناء البطولة، بحسب دبلوماسي إسرائيلي. قطر لم تعلق على هذه الأنباء بعد.

ورغم الانتقادات المثارة، أكد يوزوا كيميش، لاعب وسط المنتخب الألماني أنه يتطلع للبطولة وأنه لا يعتقد أن المقاطعة هي الحل.

وقال كيميش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر) "كلاعب كرة قدم، من الطبيعي أن تتطلع إلى كأس العالم بالتأكيد، في هذه الحالة هناك الكثير من النقاش، وهذا صحيح".

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