مونديال قطر - دعوات لتعويض عمال المنشآت وكيميش: تأخرنا 12 عاما

طالب بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بإنشاء صندوق لتعويض العمال الذين توفوا أو أصيبوا خلال أعمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر. وجاء تصريح نويندورف خلال اجتماع اتحاد الكرة الألماني اليوم الثلاثاء في فرانكفورت.

ورغم الانتقادات المثارة، أكد يوزوا كيميش، لاعب وسط المنتخب الألماني أنه يتطلع للبطولة وأنه لا يعتقد أن المقاطعة هي الحل.

وقال كيميش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر) "كلاعب كرة قدم، من الطبيعي أن تتطلع إلى كأس العالم بالتأكيد، في هذه الحالة هناك الكثير من النقاش، وهذا صحيح".