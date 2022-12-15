مونديال قطر.. المغرب يحتج لدى "فيفا" على "ظلم التحكيم" أمام فرنسا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2022) أنه تقدم باحتجاج رسمي الى الاتحاد الدولي للعبة بخصوص "ظلم تحكيمي" تعرض له في المباراة ضد فرنسا (صفر-2) الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد المغربي في بيان "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد) بقوة على تحكيم

مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة (المكسيكي) السيد سيسار أرتورو راموس بالازويلوس"، موضحا أنه بعث رسالة الى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم.

وأضاف الاتحاد أن "الجامعة استغربت في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار (حكم الفيديو المساعد) لذلك". وتابع "وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".

ويحتج المسؤولون المغاربة على عرقلة المهاجم سفيان بوفال داخل المنطقة من قبل المدافع تيو هرنانديز، وبدلا من احتساب ركلة جزاء منح بطاقة صفراء لمهاجم أنجيه الفرنسي. أما الحالة الثانية فتتعلق بمسك أورليان تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح إثر ركلة ركنية.

تعاطف المشجعين مع المنتخب المغربي رغم خسارته أمام فرنسا

إشادة مغربية بأداء المنتخب

من جهتها أثنت الصحف المغربية الخميس على أسود الأطلس الذين خرجوا "مرفوعي الرأس"، من نصف نهائي مونديال قطر أمام فرنسا (2-0)، بعد مسار تاريخي أثار شغفا وإعجابا عارمين تخطيا حدود المملكة.

ووصفت صحيفة المنتخب المتخصصة نتيجة المباراة، التي كانت أول ظهور لفريق إفريقي أو عربي في نصف نهائي المونديال، بأنها "هزيمة بطعم الانتصار"، مؤكدة "دخلتم قلوبنا يا أسود الأطلس". وتابعت الصحيفة على في مقال على موقعها الالكتروني "لا نلوم أسود الأطلس في شيء، رغم أننا حلمنا جميعا كمغاربة بوضع رجل في نهائي كأس العالم (...) نرفع قبعة الاحترام لكل العناصر الوطنية وللناخب الوطني وليد الركراكي".

وكتب موقع "لكم2" الإخباري "المغرب يخرج من بطولة كأس العالم مرفوع الرأس بعد إنجاز تاريخي". وهي العبارة نفسها التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة الصباح "خروج برؤوس مرفوعة"، مع صورة لجماهير أسود الأطلس وهي تحيي اللاعبين بعد نهاية المباراة.

وقالت الصحيفة اليومية إن المنتخب "كتب تاريخ مشاركته في كأس العالم بقطر بمداد من الفخر، حتى وهو ينهزم أمام نظيره الفرنسي (...) مبهرا العالم بأسلوب لعبه واستماتة لاعبيه وحضور جماهيره الاستثنائية".

ع.أ.ج/ ز.أ.ب (أ ف ب)