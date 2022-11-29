مونديال قطر - البرتغال تكتسح سويسرا بسداسية وتواجه المغرب بربع النهائي

بفضل مهاجمها الشاب غونسالو راموس الذي حل أساسيا بدلا من النجم كريستيانو رونالدو، اكتسحت البرتغال منافستها سويسرا 6/1، حيث سجل راموس وحده ثلاثة أهداف، ليقود بلده إلى الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

وعلى استاد لوسيل مساء الثلاثاء (6/12/2022)، ضرب راموس (21 عاماً) بقوّة في أول مباراة دولية يشارك فيها أساسيا وجاءت اهدافه في الدقائق 17 و51 و67 وأضاف القائد بيبي صاحب الأعوام التسعة والثلاثين (33) ورافايل غيريرو (55) ورافايل لياو (90+2) الأهداف الأخرى، في حين سجل مانويل أكانجي هدف سويسرا الوحيد (58).

وضربت البرتغال موعدا في ربع النهائي السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول) مع المغرب الذي حقق مفاجأة مدوية بإخراجه اسبانيا بركلات الترجيح في وقت سابق.

وبلغت البرتغال بالتالي الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2006.

وفي المقابل، فشلت سويسرا في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954 علما بأنها حققت نتائج جيدة في آخر بطولة كبيرة عندما أخرجت فرنسا من كأس أوروبا صيف عام 2021 بركلات الترجيح في ثمن النهائي، كما حرمت بطريقة غير مباشرة إيطاليا في بلوغ النهائيات الحالية بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات لتخوض الاخيرة الملحق وتخرج منه.

وأقدم مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على اتخاذ قرار شجاع بإبقاء القائد كريستيانو رونالدو، صاحب 5 كرات ذهبية، الأكثر تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي على الإطلاق، على مقاعد البدلاء ودفع براموس مهاجم بنفيكا لقيادة خط الهجوم على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ظهر لأول مرة قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق كأس العالم في مباراة ودية.

رونالدو بقي على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 74 من زمن المباراة ضد سويسرا بمونديال قطر

ولعب راموس 10 دقائق فقط كبديل في نسخة قطر، لكن اللاعب الشاب بدا وكأنه ينتمي إلى فئة اللاعبين المخضرمين في البطولات الكبرى بأداء لا يُنسى للبرتغال التي لم تتأثر بغياب رونالدو.

وبات راموس أول لاعب يسجل ثلاثية منذ مهاجم انكلترا هاري كاين في مرمى بنما (6-1) في مونديال روسيا 2018.

وحل رونالدو بدلا من راموس في الدقيقة 74 ونال استقبالا حارا من الجمهور.

وسنحت له فرصة تسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة لكنه سددها في حائط الصد (78)، ثم سجل هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)