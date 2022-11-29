مونديال قطر - البرتغال تكتسح سويسرا بسداسية وتواجه المغرب بربع النهائي

بفضل مهاجمها الشاب غونسالو راموس الذي حل أساسيا بدلا من النجم كريستيانو رونالدو، اكتسحت البرتغال منافستها سويسرا 6/1، حيث سجل راموس وحده ثلاثة أهداف، ليقود بلده إلى الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.
وعلى استاد لوسيل مساء الثلاثاء (6/12/2022)، ضرب راموس (21 عاماً) بقوّة في أول مباراة دولية يشارك فيها أساسيا وجاءت اهدافه في الدقائق 17 و51 و67 وأضاف القائد بيبي صاحب الأعوام التسعة والثلاثين (33) ورافايل غيريرو (55) ورافايل لياو (90+2) الأهداف الأخرى، في حين سجل مانويل أكانجي هدف سويسرا الوحيد (58).
وضربت البرتغال موعدا في ربع النهائي السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول) مع المغرب الذي حقق مفاجأة مدوية بإخراجه اسبانيا بركلات الترجيح في وقت سابق.
وبلغت البرتغال بالتالي الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2006.
وفي المقابل، فشلت سويسرا في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954 علما بأنها حققت نتائج جيدة في آخر بطولة كبيرة عندما أخرجت فرنسا من كأس أوروبا صيف عام 2021 بركلات الترجيح في ثمن النهائي، كما حرمت بطريقة غير مباشرة إيطاليا في بلوغ النهائيات الحالية بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات لتخوض الاخيرة الملحق وتخرج منه.
وأقدم مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على اتخاذ قرار شجاع بإبقاء القائد كريستيانو رونالدو، صاحب 5 كرات ذهبية، الأكثر تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي على الإطلاق، على مقاعد البدلاء ودفع براموس مهاجم بنفيكا لقيادة خط الهجوم على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ظهر لأول مرة قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق كأس العالم في مباراة ودية.
رونالدو بقي على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 74 من زمن المباراة ضد سويسرا بمونديال قطر
ولعب راموس 10 دقائق فقط كبديل في نسخة قطر، لكن اللاعب الشاب بدا وكأنه ينتمي إلى فئة اللاعبين المخضرمين في البطولات الكبرى بأداء لا يُنسى للبرتغال التي لم تتأثر بغياب رونالدو.
وبات راموس أول لاعب يسجل ثلاثية منذ مهاجم انكلترا هاري كاين في مرمى بنما (6-1) في مونديال روسيا 2018.
وحل رونالدو بدلا من راموس في الدقيقة 74 ونال استقبالا حارا من الجمهور.
وسنحت له فرصة تسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة لكنه سددها في حائط الصد (78)، ثم سجل هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان