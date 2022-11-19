مونديال قطر- الأرجنتين تحيي آمالها وفرنسا أول المتأهلين للدور الثاني

قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره المكسيكي 2 / صفر، اليوم السبت (26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، ليحي آماله في بلوغ دور الستة عشر من المسابقة.

وعادل ميسي رقم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي قبل عامين، حيث وصل لهدفه الثامن في 21 مباراة بكأس العالم، وهو رقم مارادونا نفسه الذي توج بلقب كأس العالم عام 1986 ووصل لنهائي نسخة 1990 قبل الخسارة أمام ألمانيا.

سجل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 64، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله إنزو فيرنانديز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وحصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بولندا التي سيلعب معها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما تلعب المكسيك مع السعودية صاحبة المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، في اليوم ذاته.

فرنسا أول المتأهلين

أما فرنسا الجريحة من إصابات لحقت بأفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة ولاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي والمدافع لوكا هرنانديز، فضمنت منطقياً صدارة مجوعتها الرابعة، بفوزها السادس توالياً في النهائيات على الدنمارك 2-1 بثنائية نجم هجومها كيليان مبابي، على استاد 974.

قال ديشامب إن لأمر مثالي أن يجمع المنتخب الفرنسي ست نقاط من مبارتين ما يعني ضمان تأهله

وقال مدربها ديدييه ديشامب: "بالنسبة لنا هذا مثالي، ست نقاط من مبارتين ما يعني ضمان تأهلنا"، فيما رأى مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند "أصبح ظهرنا إلى الحائط، بتنا مجبرين على الفوز في المباراة الاخيرة".

وهذا هو الفوز الثاني لفرنسا في النسخة الحالية بعد الأول على أستراليا 4-1 في الجولة الأولى، فعززت موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط وباتت شبه ضامنة للمركز الأول، بفارق ثلاث نقاط أمام أستراليا الفائزة على تونس 1-صفر في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في الوكرة.

ونجحت فرنسا في الثأر من الدنمارك التي هزمتها مرتين هذا العام وتحديداً الصيف الماضي عندما تغلبت عليها في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2-1 في باريس و2-صفر ايابا في كوبنهاغن.

ع.ح./ص.ش. (د ب ا، ا ف ب)