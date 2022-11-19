مونديال قطر- الأرجنتين تحيي آمالها وفرنسا أول المتأهلين للدور الثاني

قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره المكسيكي 2 / صفر، اليوم السبت (26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، ليحي آماله في بلوغ دور الستة عشر من المسابقة.
وعادل ميسي رقم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي قبل عامين، حيث وصل لهدفه الثامن في 21 مباراة بكأس العالم، وهو رقم مارادونا نفسه الذي توج بلقب كأس العالم عام 1986 ووصل لنهائي نسخة 1990 قبل الخسارة أمام ألمانيا.
سجل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 64، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله إنزو فيرنانديز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 87.
وحصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بولندا التي سيلعب معها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما تلعب المكسيك مع السعودية صاحبة المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، في اليوم ذاته.
فرنسا أول المتأهلين
أما فرنسا الجريحة من إصابات لحقت بأفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة ولاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي والمدافع لوكا هرنانديز، فضمنت منطقياً صدارة مجوعتها الرابعة، بفوزها السادس توالياً في النهائيات على الدنمارك 2-1 بثنائية نجم هجومها كيليان مبابي، على استاد 974.
قال ديشامب إن لأمر مثالي أن يجمع المنتخب الفرنسي ست نقاط من مبارتين ما يعني ضمان تأهله
وقال مدربها ديدييه ديشامب: "بالنسبة لنا هذا مثالي، ست نقاط من مبارتين ما يعني ضمان تأهلنا"، فيما رأى مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند "أصبح ظهرنا إلى الحائط، بتنا مجبرين على الفوز في المباراة الاخيرة".
وهذا هو الفوز الثاني لفرنسا في النسخة الحالية بعد الأول على أستراليا 4-1 في الجولة الأولى، فعززت موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط وباتت شبه ضامنة للمركز الأول، بفارق ثلاث نقاط أمام أستراليا الفائزة على تونس 1-صفر في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في الوكرة.
ونجحت فرنسا في الثأر من الدنمارك التي هزمتها مرتين هذا العام وتحديداً الصيف الماضي عندما تغلبت عليها في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2-1 في باريس و2-صفر ايابا في كوبنهاغن.
ع.ح./ص.ش. (د ب ا، ا ف ب)
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان