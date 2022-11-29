مونديال قطر: إنجلترا وأمريكا إلى دور الـ16 وإيران تودع البطولة

واصل منتخب إنجلتراحملته الناجحة نحو استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ عام 1966، عقب تأهله لدور الـ16 للمونديال المقام حاليا في قطر ، إثر تغلبه 3 / صفر على منتخب ويلز، مساء الثلاثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، في المواجهة البريطانية التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وفرض المنتخب الإنجليزي، الذي كان يكفيه التعادل للصعود رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة، سيطرته على مجريات المباراة في معظم الأوقات، وحقق انتصاره بأقل مجهود في ظل استسلام واضح من جانب المنتخب الويلزي للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى منتخب (الأسود الثلاثة) على مدار شوطي اللقاء.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليعود راشفورد ويهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، ويضرب موعدا مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد القادم (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول) في دور الـ16 في المقابل، توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

المنتخب الإنجليزي افتتح مشواره في البطولة بفوز عريض على إيران.

الولايات المتحدة تثأر من إيران

وعن نفس المجموعة (المجموعة الثانية) تأهل المنتخب الأمريكي لدور الستة عشر أيضا، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيراني 1 / صفر، في مباراة أقيمت بالتوازي مع مباراة إنجلترا وويلز.

وبهذا الفوز، تكون الولايات المتحدة قد ثأرت من "تيم ملّي" الإيراني بعد 24 عاماً من خسارتها 2-1 أمامه في الدور الأول من مونديال 1998.

الإيراني علي كريمي وحسرة خروج منتخب بلده من المونديال على يد الولايات المتحدة

ويدين الأمريكيون بهذا الفوز إلى لاعب تشيلسي الإنجليزي كريستيان بولسيتش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (38)، وحرم الإيرانيين من تأهل أول في تاريخهم إلى دور الـ16.

ويلتقي المنتخب الأمريكي في دور الستة عشر مع نظيره الهولندي الأحد، الرابع من كانون الأول / ديسمبر المقبل.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)