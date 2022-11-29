مونديال قطر: إنجلترا وأمريكا إلى دور الـ16 وإيران تودع البطولة

واصل منتخب إنجلتراحملته الناجحة نحو استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ عام 1966، عقب تأهله لدور الـ16 للمونديال المقام حاليا في قطر ، إثر تغلبه 3 / صفر على منتخب ويلز، مساء الثلاثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، في المواجهة البريطانية التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.
وفرض المنتخب الإنجليزي، الذي كان يكفيه التعادل للصعود رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة، سيطرته على مجريات المباراة في معظم الأوقات، وحقق انتصاره بأقل مجهود في ظل استسلام واضح من جانب المنتخب الويلزي للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى منتخب (الأسود الثلاثة) على مدار شوطي اللقاء.
وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليعود راشفورد ويهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68.
وبهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، ويضرب موعدا مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد القادم (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول) في دور الـ16 في المقابل، توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.
المنتخب الإنجليزي افتتح مشواره في البطولة بفوز عريض على إيران.
الولايات المتحدة تثأر من إيران
وعن نفس المجموعة (المجموعة الثانية) تأهل المنتخب الأمريكي لدور الستة عشر أيضا، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيراني 1 / صفر، في مباراة أقيمت بالتوازي مع مباراة إنجلترا وويلز.
وبهذا الفوز، تكون الولايات المتحدة قد ثأرت من "تيم ملّي" الإيراني بعد 24 عاماً من خسارتها 2-1 أمامه في الدور الأول من مونديال 1998.
الإيراني علي كريمي وحسرة خروج منتخب بلده من المونديال على يد الولايات المتحدة
ويدين الأمريكيون بهذا الفوز إلى لاعب تشيلسي الإنجليزي كريستيان بولسيتش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (38)، وحرم الإيرانيين من تأهل أول في تاريخهم إلى دور الـ16.
ويلتقي المنتخب الأمريكي في دور الستة عشر مع نظيره الهولندي الأحد، الرابع من كانون الأول / ديسمبر المقبل.
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان