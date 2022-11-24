مونديال قطر: إمبولو يقود سويسرا للفوز على الكاميرون.. ويرفض الاحتفال!

أحرز المهاجم السويسري بريل إمبولو هدف الفوز1-صفر على بلده الأصلي الكاميرون ورفض الاحتفال في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في استاد الجنوب اليوم الخميس (24 تشرين ثاني/نوفمبر 2022).

وتلقى إمبولو تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 48، وبدا وكأنه يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا للاحتفال، لكن إمبولو الكاميروني الأصل لم يحتفل بالهدف.

وولد إمبولو البالغ عمره 25 عاما في ياوندي لكنه نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى في مباراته الدولية رقم 60. وأشاد مراد ياكين مدرب سويسرا بالأداء الجماعي لفريقه وقال "هذا أداء ناضج مع الكثير من التضامن بين كل أفراد التشكيلة".

وكانت الكاميرون، التي لم تحقق أي فوز في كأس العالم منذ 20 عاما، الطرف الأفضل في الشوط الأول وصنعت أكثر من فرصة خطيرة.

وتفوقت الكاميرون، التي أطاحت بالجزائر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، من البداية وصنعت أول فرصة بعد عشر دقائق حيث سدد برايان مبيومو كرة ردها الحارس يان زومر، قبل أن يتابعها كارل توكو إيكامبي ويسدد أعلى العارضة. واستمرت معاناة سويسرا وانتزع المهاجم إيريك-مكسيك شوبو-موتنج الكرة من أحد منافسيه وسدد كرة قوية أنقذها الحارس زومر ببراعة.

واستمرت أفضلية الكاميرون بينما لم يكن بوسع سويسرا أن تقدم الأداء الذي جعلها تبلغ دور الستة عشر في آخر نسختين للمسابقة. لكن بعد الاستراحة استحوذ شاكيري على الكرة في الجانب الأيمن وأرسل عرضية قوية قابلها إمبولو بلمسة واحدة قوية داخل الشباك.

وقال ريجوبير سونج مدرب الكاميرون "المباراة المقبلة حاسمة بالنسبة لنا. يجب علينا صناعة الفرص، لكن تبقى رؤوسنا مرفوعة ونعرف أن كل شيء يمكن أن يحدث".

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، د.ب.أ)