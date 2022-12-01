مونديال قطر - ألمانيا تكرر سيناريو 2018 وتودّع من الدور الأول

اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره الإسباني 1/2 اليوم الخميس (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022)على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وحصدت إسبانيا بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الخامسة في الوقت الذي ودعت فيه ألمانيا البطولة رغم فوزها على كوستاريكا 4/ 2 في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها.

هانزي فليك: ارتكبنا أخطاء ولم نتمتع بالفعالية

وكرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022. والفوز الليلة على كوستاريكا هو الاول لألمانيا في هذه البطولة بعد خسارة مدوية أمام اليابان 1-2 ثم تعادلها مع إسبانيا 1-1، لكنه لم يكن كافيا لأنه رفع رصيدها إلى 4 نقاط لتتفوق عليها إسبانيا بفارق الأهداف رغم خسارة الأخيرة أمام اليابان في هذه الجولة بشكل مفاجئ.

وتصدرت اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط وحلت إسبانيا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على ألمانيا صاحبة المركز الثالث وجاءت كوستاريكا في المركز الرابع بثلاث نقاط، لتودع المونديال رفقة ألمانيا.

وكان المنتخب الألماني خرج بخفي حنين من نسخة روسيا قبل أربع سنوات، في مجموعة كانت في متناوله ضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية لكنه أنهاها في المركز الاخير.

وفي ليلة مثيرة على استاد البيت، تقدم المنتخب الألماني أولا بفضل سيرج غنابري في الدقيقة العاشرة لكن منتخب البلد القادم من أمريكا الوسطى سجل هدفين حملا توقيع يلتسين تيخيدا (الدقيقة 59) وخوان بابلو فارغاس (الدقيقة 71)، لكن البديل كاي هافرتس أعاد الألمان للمقدمة من جديد بهدفين في الدقيقتين 73 و85.

وأحرز البديل الآخر نيكلاس فولكروغ هدفا رابعا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج.

وللمرة الأولى في التاريخ أخفق المنتخب الألماني في الفوز بأول مباراتين بدور المجموعات، ورغم الانتصار في ختام دور المجموعات، فإنه يرحل منكس الرأس.

وكان المنتخب الألماني على شفا الخروج بعد الخسارة أمام اليابان لكنه نجح في التعادل 1-1 أمام إسبانيا.

وقال هانز فليك مدرب ألمانيا "في الشوط الأول كنت محبطا وحانقا على فريقي لسماحهم للمنافس بالعودة في اللقاء". وأضاف "أردنا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في الشوط الأول لكننا ارتكبنا أخطاء. لو نجحنا في استغلال تلك الفرص، وعددها 16 لكان الأمر مختلفا. لكن التأهل لم يكن من نصيبنا اليوم. لم نتمتع بالفعالية في هذه البطولة ولهذا خرجنا".

اليابان تحول تأخرها إلى فوز على إسبانيا

وحولت اليابان تأخرها بشكل مذهل إلى انتصار لثاني مرة ضمن مونديال قطر عندما تغلبت على إسبانيا بطلة 2010 بهدفين سريعين لتعبر إلى دور الستة عشر مع منافستها الخاسرة.

ومع انتهاء الشوط الأول بتراجعها 1- صفر، وهو ما يعني أنها كانت في طريقها للخروج من كأس العالم مبكرا، أعاد مدرب اليابان هاجيمي مورياسو تنظيم فريقه ليُكسبه نزعة هجومية كبيرة لتتقدم اليابان في غضون ست دقائق على بداية الشوط الثاني.

وسدد ريتسو دوان، الذي حل بديلا، من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 48 ليفشل حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، الذي تسبب إبعاده السابق للكرة بشكل سيء في تشكيل الخطورة على مرماه، في ابعادها.

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وبعد ثلاث دقائق، سجل آو تاناكا من مسافة قريبة، بعدما تلقى كاورو ميتوما تمريرة زاحفة داخل منطقة الجزاء، ليمرر بدوره إلى تاناكا ليسدد بشكل مباشر في الشباك الإسبانية، واستعان الحكم بتقنية "الفار" قبل الإقرار بصحة الهدف. واستغرقت تقنية حكم الفيديو المساعد عدة دقائق لتأكيد عدم خروج الكرة قبل لمس ميتوما لها، مما أثار احتفالات صاخبة من قبل اليابان ومشجعيها عندما صدر قرار الحكم باحتساب الهدف.

وبدأ المنتخب الياباني مشواره في المونديال بفوز مفاجئ على ألمانيا بهدفين لهدف ثم خسر في المباراة الثانية أمام كوستاريكا بهدف دون رد، فيما استهل منتخب إسبانيا مسيرته بفوز كاسح على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل ثم تعادل في الجولة الثانية مع ألمانيا بهدف لمثله.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب الماتادور الإسباني على أمل تسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز وحسم التأهل. وجاءت أول ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة الثامنة عندما سدد الياباني جونيا إيتو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها لمست الشباك من الخارج.

وستواجه اليابان منتخب كرواتيا في ثمن النهائي، بينما ستواجه إسبانيا منتخب المغرب.

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)