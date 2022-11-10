 مونديال قطر..هل حان الوقت لإفريقيا لتحقيق حلم معانقة اللقب؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.11.2022

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رياضة

مونديال قطر..هل حان الوقت لإفريقيا لتحقيق حلم معانقة اللقب؟

فيما تتصدر المنتخبات "التقليدية" أغلب ترشيحات الفوز بمونديال قطر، توقع النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو نهائيا إفريقيا خالصا. المنتخبات الإفريقية راكمت تجربة كبيرة في البطولة، لكن هل يكفي ذلك لتحقيق حلم معانقة اللقب؟

كان أفضل إنجاز إفريقي لحد الآن في كأس العالم هو تأهل غانا لدور الربع النهائي

كان أفضل إنجاز إفريقي لحد الآن في كأس العالم هو وصول غانا والسنغال لدور الربع النهائي

قبل أيام، خرج الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو بتصريحات وصفت بـ"المفاجأة" و"الغريبة"، بخصوص توقعاته لهوية المنتخب الفائز بكأس العالم قطر 2022. وقال إيتو الذي يشغل حاليا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إن الكاميرون والمغرب سيتواجهان في النهائي، وستفوز الكاميرون باللقب، حسب ما أشار إليه موقع شبكة "إي إس بي إن" الرياضية الشهيرة.

وواصل نجم برشلونة السابق شرح توقعاته قائلا "لطالما كانت إفريقيا تتمتع بإمكانية لتقديم كأس عالم ناجحة، لكننا لم نظهر أفضل ما لدينا حتى الآن"، وأضاف: "على مر السنين، اكتسبت الفرق الإفريقية المزيد من الخبرة، وأعتقد أنها مستعدة ليس فقط للمشاركة في كأس العالم ولكن أيضا للفوز به".

مختارات

إصابات متعددة في المنتخبات الأوروبية وقوة منتخبات أمريكا الجنوبية قد ترشح البرازيل أو الأرجنتين بقيادة نيمار أو ميسي للقب كأس العالم. في أفريقيا هناك السنغال بقيادة مانيه التي يمكن أن تكتب تاريخا مختلفا.

يعتبر المنتخب المغربي من أبرز المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر، نظرا لخبرة لاعبيه على الصعيد الدولي. وفي مشاركتهم السادسة في كأس العالم يسعى "أسود الأطلس" لتشريف الكرة المغربية والعربية وتكرار إنجاز نسخة 1986.

في كل مرة يشارك فيها منتخب تونس في كأس العالم يستغرب كثيرون من نتائجه المتواضعة مقارنة بإمكانيات لاعبيه الكبيرة. ففي خمس مشاركات لم يتخط النسور دور المجموعات. فما الأسباب؟ وهل حانت الفرصة لتصحيح ذلك الآن في مونديال قطر؟

ورغم أن تصريحات الأسطورة الكاميرونية استقبلت بنوع من "الدهشة" نظرا لصعوبة المهمة إن لم يكن "استحالتها" حسب العديد من متابعي كرة القدم، إلا أنها فتحت أيضا الباب أمام عدة تساؤلات عن مدى إمكانية صعود منتخب إفريقي أخيراً لمنصة التتويج في مونديال قطر.

مونديال...خارج التوقعات!

في سابقة هي الأولى من نوعها، يقام مونديال قطر 2022 في فترة شتوية عكس الفترة الصيفية المعتادة عن هذه البطولة العالمية. وستكون نسخة هذه الدورة حافلة بالمفاجآت وخارج لعبة التوقعات لاعتبارات كثيرة.

أولاها، أن كل المنتخبات المشاركة لم تحصل على وقت كاف من أجل الاستعداد للبطولة، إذ توقفت عجلة أغلب البطولة الكروية عن الدوران أسبوعا واحدا فقط قبيل انطلاق المونديال، مما يعني قلة وقت التحضير والاستعداد والاشتغال بكثرة على استراتيجيات تلائم طريقة لعب كل خصم، لاسيما وأن فترة الاستعداد مهمة جدا لكل مدرب يشارك في كأس العالم.

أيضا، عانى اللاعبون من برنامج مباريات مكثف للغاية مع فرقهم ومنذ بداية الموسم الكروي، ما استنفد الكثير من طاقتهم الجسدية والذهنية، وجعل البعض منهم يغيب عن المونديال بسبب الإصابة (بوغبا، كانتي...) أو سيشارك في المونديال وهو ليس في أتم جاهزيته (ديبالا، لوكاكو، ماني...). وقد يعني هذا المعطى أنه قد يصعب على أبرز نجوم المنتخبات الكبيرة تقديم الإضافة المطلوبة منهم، ما قد يفقد هذه المنتخبات الكثير من عناصر قوتها، ويخلق نوع من التوازن بين الكثير من المنتخبات.

صخرة دفاع السنغالي كوليبالي يعول عليه كثيرا.

منتخب السنغال الأفضل حاليا في القارة الإفريقية.

كذلك، قد يسير مونديال قطر 2022 على نفس نهج مونديال كوريا واليابان 2002، والذي أقيم آنذاك لأول مرة في القارة الآسيوية. وكانت تلك النسخة حافلة بمفاجآت من العيار الثقيل أبرزها خروج حامل اللقب فرنسا من الدور الأول، وتألق المنتخب السنغالي، بالإضافة إلى وصول تركيا وكوريا الجنوبية إلى نصف النهائي.

ومن شأن كل هذه العوامل أن تفتح الباب مجددا أمام حدوث مفاجآت جديدة في مونديال قطر، وربما رؤية المنتخبات الإفريقية المشاركة بثوب آخر، خاصة وأنها تمتلك كل المقومات للذهاب بعيدا في هذه النسخة، ولما لا يكون أحد هذه المنتخبات الإفريقية الحصان الأسود للبطولة.

المنتخبات الإفريقية في الميزان...

تشارك القارة الإفريقية بخمسة منتخبات هي: السنغال، المغرب، الكاميرون، تونس وغانا. وأوقعت القرعة أغلب هذه المنتخبات في مجموعة صعبة للغاية ما قد يجعل ذهابها إلى أدوار متقدمة للغاية يبدو صعبا جداً، بيد أن كرة القدم رياضة لا تخضع دائما للمنطق والحسابات، ويمكن لتفاصيل صغيرة أن تغير نتيجة المباريات، وتقلب الأمور رأسا على عقب.

السنغال

حاليا، يعد المنتخب السنغالي الأقوى في القارة الإفريقية، فقد توج مساره التصاعدي في السنوات الأخيرة بالفوز قبل شهور بكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه، ما يجعل السنغال تدخل البطولة بمعنويات مرتفعة للغاية، وطموحات كبيرة لا حدود لها.

ويمتلك المنتخب السنغالي تشكيلة تعج بلاعبين من الطراز العالمي، ويأتي في مقدمتهم حارس تشيلسي ميندي وصخرة دفاعه كوليبالي وغيرهم من النجوم. واستطاعت السنغال إثبات أنها من المنتخبات التي تكبر في المناسبات الكبيرة، وتحقق نتائج غير متوقعة. وأبرز مثال على ذلك هي نسخة 2002 حينما تغلبت على حامل اللقب فرنسا بهدف دون رد، ونجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعن حظوظ السنغال في مونديال قطر 2022، يقول الدولي الفرنسي السابق فرانك لوبوف في تصريحات نقلها موقع "يورونيوز" إنه "بالنسبة لي، السنغال من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم. يمكنهم الذهاب بعيدا. حقا أعتقدهم أنه يمكنهم الفوز بكأس العالم"، وأضاف المدافع الفائز بكأس العالم مع فرنسا سنة 1998 "عندما يكون لديك ماني في الخط الأمامي وميندي في الحراسة...، لهذا السبب أعتقد أن هذا ممكن (الفوز بكأس العالم)".

نجوم المنتخب المغربي.

منتخب المغرب يملك من الإمكانيات ما يخول له الذهاب بعيدا في هذه البطولة.

المغرب وتونس

يعد المنتخبان المغربي والتونسي من بين أكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في كأس العالم (5 مشاركات قبل خوض مونديال قطر 2022). ونجح المغرب في المرور إلى الدور الثاني مرة واحدة في تاريخه، فيما مازالت عقدة الدور الأول تلازم المنتخب التونسي.

ومنذ سنوات، تعيش كرة القدم المغربية طفرة كبيرة (فوز الأندية المغربية بعدة ألقاب قارية، تقدم المغرب للمركز 22 عالميا في تصنيف فيفا للمنتخبات...". ويمتلك المنتخب المغربي تشكيلة مميزة جدا وتضم لاعبين يلعبون على أعلى المستويات: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ)، حكيم زياش ( تشيلسي) وغيرهم.

ويتولى تدريب "أسود الأطلس" وليد الركراكي الذي يعرف جيدا قراءة الخصوم، وإعداد الخطط المناسبة للتغلب عليهم. ويشتهر المدرب الشاب بحماسه الكبير، وزرع روح تنافسية كبيرة بين اللاعبين، وتحفيزهم على إخراج أفضل ما في جعبتهم فوق المستطيل الأخضر.

وعلى الورق، تبدو مهمة المغرب صعبة في مجموعة تضم كرواتيا، بلجيكا وكندا. إلا أن المنتخب المغربي لا يقل شأنا عن باقي هذا المنتخبات الآخرى، وقد يخلق المفاجأة في هذا النسخة، ويصل إلى أدوار لم يصلها من قبل.

أما المنتخب التونسي، فقد أوقعته القرعة أمام حاملة اللقب فرنسا والدنمارك وأستراليا. ويصمم"نسور قرطاج" هذه المرة على كسر عقدة الدور الأول في البطولة، والتأهل ليس فقط للدور الثاني وإنما أيضا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

ويعرف المنتخب التونسي جيدا كيفية تحقيق الفوز في المباريات رغم أنه لا يقدم دائما الأداء المنتظر منه، إذ تستغل تونس نقاط ضعف الخصم، وتلعب عليها بشكل جيد بما يخدم مصلحتها ويمنحها الفوز.

وتعول تونس على تألق مجموعة من نجومها، إذ يأتي على رأسها الهداف يوسف المساكني، الذي يعرف جيدا الملاعب القطرية، والشاب الواعد أنيس بن سليمان المتألق بشدة في الدوري الدنماركي لكرة القدم.

المساكني نجم تونس.

جماهير تونس تنتظر الكثير من المساكني.

الكاميرون وغانا

ليس سرا أن قوة الكاميرون وغانا تراجعت بشكل لافت بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل عدة سنوات، حيث كان هذا الثنائي من بين الأقوى إن لم يكن الأقوى في القارة الإفريقية. لكنهما اليوم يتواجدان في مرحلة إعادة البناء، وبدآ في الأونة الأخيرة يجنيان ثمار عملهما المتواصل.

ولا ترغب الكاميرون في البقاء حبيسة لذكرى إنجاز 1990 حينما وصلت بكل جدارة واستحقاق إلى ربع النهائي، وانهزمت بصعوبة أمام المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويملك منتخب "الأسود غير المروضة" من الإمكانيات ما يساعده على خلق المفاجأة في هذه النسخة بقيادة هداف بايرن ميونيخ تشوبو موتينغ، الذي يعيش واحدا من أفضل مستوياته على الإطلاق في مسيرته الكروية، ويهز شباك الخصوص في كل مباراة تقريبا. فضلا عن الحارس الرائع  أندريه أونانا صاحب المستويات المميزة مع إنتر ميلان.

أما غانا، فتدخل المونديال وكلها ثقة في تقديم نسخة هي الأفضل لها على الإطلاق. وتتسلح منتخب "النجوم السوداء" بتشكيلة تضم مجموعة من المواهب الشابة، والتي تدافع عن ألوان فرق أوروبية كبيرة. وتطمح غانا إلى تجاوز لعنة 2010، حيث كانت قريبة جدا من التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات الإفريقية، بيد أن سوء الحظ عاندها في اللحظات الأخيرة أمام منتخب الأوروغواي.

وبشكل عام، تدخل المنتخبات الإفريقية المونديال من دون ضغوطات وعلى عكس المنتخبات التقليدية للمرشحة دائما للفوز باللقب (البرازيل، الأرجنتين، فرنسا...). ولأن النسخة الحالية من كأس العالم تجري في أجواء غير معتادة، فيمكن لنتائج مونديال قطر 2022 أن تكون بدورها غير معتادة. وربما تصدق توقعات صامويل إيتو وتتوج إفريقيا بأول لقب لها في كأس العالم.

  • تتويج منتخب إيطاليا ببطولة الأمم الأوروبية 2020

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    أبطال أوروبا يغيبون عن المونديال

    إذا كان هناك منتخب مهم سيغيب عن البطولة، فهو بلا شك المنتخب الإيطالي. فبطل أوروبا الحالي وبطل العالم أربع مرات (1934، 1938، 1982 و2006) خسر بغرابة شديدة في "الجولة الفاصلة" (بلاي أوف) أمام منتخب مقدونيا الشمالية. وهناك نكتة شائعة تسخر من خروجه من التصفيات تقول: "مرحبًا بمقاطعة منتخب الأزوري لمونديال قطر بسبب حقوق الإنسان".

  • حارس المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما يتصدى لركلة في نهائي بطولة الأمم الأوروبية 2020

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    جيانلويجي دوناروما (23 عاماً)

    لعل أبرز وجوه المنتخب الإيطالي التي سنفتقدها في الدوحة هو الحارس الأساسي للفريق جيانلويجي دوناروما الذي اختير أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية 2020. قام دوناروما بتصديات رائعة، خصوصًا في المباراة النهائية أمام منتخب إنجلترا، والتي فازت فيها إيطاليا بركلات الترجيح حيث تصدى ببراعة لركلتين مانحًا فريقه الفوز 3/2. وهي المرة الثانية التي تفوز فيها إيطاليا بأمم أوروبا بعد عام 1968.

  • مهاجم المنتخب الإيطالي جورجينو، أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    جورجينيو ورفيقاه بونتشي وفيراتي

    من بين نجوم منتخب إيطاليا الآخرين الذين سنفتقدهم في الدوحة، وربما لن تتاح لهم فرصة أخرى للعب في كأس العالم، المهاجم جورجينو (30 عامًا)، أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي، والمدافع ليوناردو بونوتشي (35 عامًا)، الذي شارك في مباراة وحيدة بمونديال البرازيل، ومثله تقريبًا ماركو فيراتي (29 عامًا)، الذي شارك في مباراتين فقط بالبرازيل، علمًا بأن إيطاليا لم تتأهل أيضًا لمونديال 2018 بروسيا.

  • لاعب المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    زلاتان إبراهيموفيتش (41 عامًا)

    ومثل النجوم الإيطاليين السابقين، فإن أغلب الظن، أننا لن نرى "السلطان" زلاتان إبراهيموفيتش في كأس العالم كلاعب أبدًا بعدما بلغ الآن عامه الحادي والأربعين. وقد خسر قبل ذلك منتخب السويد في مرحلة "خروج المغلوب" (البلاي أوف) أمام منتخب بولندا. وحتى لو بلغ منتخب السويد كأس العالم 2026، سيكون عمر "إبرا" 45 عامًا. وحتى الآن لا يريد تحديد موعد لاعتزال الكرة.

  • نجم المنتخب النمساوي ديفيد ألابا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    ديفيد ألابا (30 عامًا)

    على مستوى الأندية تسير الأمور على ما يرام للمدافع الجوكر، الذي يلعب كقلب للدفاع وكمدافع أيسر وكخط وسط مدافع. فقد فاز مع بايرن مرتين بدوري أبطال أوروبا وبعد انتقاله إلى ريال مدريد 2021 تطور أكثر وفاز أيضًا بدوري الأبطال. لكن على مستوى الفريق الوطني يختلف الأمر فألابا هو قائد منتخب النمسا وخسر فريقه في مباراة "البلاي أوف" أمام ويلز. وكانت آخر مرة لتواجد منتخب النمسا في المونديال عام 1998 بفرنسا.

  • نجم المنتخب النرويجي إرلينغ هالاند

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    إرلينغ هالاند (22 عامًا)

    بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه غير المسبوق، يصف البعض النرويجي إرلينغ هالاند بالـ"مدمر" والفايكينغ، وأيضًا بـ"الهاكر" الذي يخترق دفاعات الخصوم بكل سهولة ليحقق أهدافه، مثلما يفعل الهاكر بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. خسارة فعلًا أننا لن نراه في مونديال الدوحة، فالنرويج لم تصل حتى إلى مرحلة "البلاي أوف". وكانت المباريات الفاصلة للنرويج في المجموعة التي ضمت هولندا وتركيا قد شهدت غياب هالاند.

  • نجم المنتخب المصري محمد صلاح

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    محمد صلاح (30 عامًا)

    كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.

  • نجم منتخب الجزائر رياض محرز

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    رياض محرز (31 عامًا)

    كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.

  • نجم منتخب الغابون بيير إمريك أوباميانغ

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)

    يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.

  • نجم المنتخب الغيني نبي كيتا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    نبي كيتا (27 عامًا)

    من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.

  • القناص البوسني إدين دجيكو

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    نجوم آخرون مثل جيكو

    وإضافة إلى النجوم السابقين، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المستوى العالمي، الذين لن نراهم في مونديال الدوحة مثل حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد، والحارس المجري بيتر غولاتشي، حارس لايبزيغ، والقناص البوسني إدين دجيكو الفائز بالدوري الألماني والانجيلزي، والنجم التركي هاكان تشالان أوغلو ونجوم الكرة اللاتينية مثل خاميس رودريغز وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز. إعداد: صلاح شرارة

  • Bundesliga I Schalke v BVB

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    رويس - نجم لامع صاحب أسوأ حظ

    كلما جاءت بطولة كبيرة، يغيب ماركو رويس عن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.؟ تكرر هذا الأمر كثيرا، سواء في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية. وهو أمر يحز في نفس قائد بوروسيا دورتموند، الذي يغيب عن مونديال 2022، بعد إصابته في الدوري أمام شالكه في سبتمبر/أيلول.

  • Champions League I Liverpool v RB Leipzig

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    البرتغالي دييغو جوتا

    يغيب نجم ليفبرول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته خلال مواجهة القمة في الدوري أمام مانشستر سيتي. النجم البرتغالي (25 عاما) يعتبر أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة المنتخب البرتغالي.

  • Fussball WM 2018 Finale | Frankreich Kroatien - Paul Pogba mit Pokal

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    إصابة بطل العالم

    كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018. ولكنه لن يتمكن من المساهمة مع كتيبة "الديوك" في حملة الدفاع عن اللقب، حيث سيغيب بول بوغبا، ندم يوفنتوس الإيطالي، عن مونديال قطر، بسبب الإصابة أيضا. كما تعرف التسكيلة الفرنسية غياب متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي بسبب الإصابة.


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