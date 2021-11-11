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مونديال روسيا 2018

هي البطولة الحادية والعشرين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم وتجري في روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو/ تموز من عام 2018.

كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو تجري بمشاركة 32 منتخباً من قارات العالم الست، وقد خصص مقعد واحد للبلد المستضيف روسيا، ولم يُمنح حامل اللقب منتخب ألمانيا مقعداً مباشراً مثلما كان الحال في البطولات السابقة. وتنافس 209 منتخبات في مشوار التصفيات الذي شمل 851 مباراة للحصول على شرف التأهل لمونديال روسيا 2018.

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رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
ARCHIV - 16.02.2020, Katar, Lusail: Ein Mann mit Schutzhelm und Schutzweste geht über die Baustelle des Lusail Iconic Stadiums. In 1000 Tagen beginnt die Fußball-WM in Katar. Nicht zuletzt wegen der Lage der ausländischen Arbeiter in dem Emirat am Golf ist das Turnier umstritten. (zu dpa:«Verbessert die WM 2022 die Lage ausländischer Arbeiter in Katar?» vom 25.02.2020) Foto: Nikku/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

رايتس ووتش: يجب زيادة الضغط على قطر قبل المونديال 07.11.2021

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا والاتحاد الألماني لكرة القدم بزيادة الضغط على قطر التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، داعية المنتخب الألماني المتأهل للمونديال إلى "إدراك الوضع بأكمله" قبل الذهاب.
Bildnummer: 08791493 Datum: 25.03.1987 Copyright: imago/Ferdi Hartung Tel Aviv , Israel - Deutschland 0:2 - Kapitän Lothar Matthäus (Deutschland, li.) gibt seinem Gegenüber die Hand, dazwischen Schiedsrichter Albert Thomas (Niederlande); 805c Fussball Nationalteam Vneg Vsw xdp yas 1987 quer o0 shake hands Wimpel Wimpeltausch Tausch Objekte o0 DFB Länderspiel Image number 08791493 date 25 03 1987 Copyright imago Ferdi Hartung Tel Aviv Israel Germany 0 2 Captain Lothar Matthew Germany left gives his to The Hand in between Referees Albert Thomas Netherlands 805c Football National team Vneg Vsw Yas 1987 horizontal o0 Shake Hands Pennant Pennant exchange Exchange Objects o0 DFB international match

هكذا شيّدت لعبة كرة القدم جسوراً بين ألمانيا وإسرائيل 21.10.2021

لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.

epa05542381 FIFA President Gianni Infantino speaks during an interview on the occasion of the 'World Summit on Ethics and Leadership in Sports' at the the headquarters of the FIFA, in Zurich, Switzerland, 16 September 2016. EPA/WALTER BIERI +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/W. Bieri

رئيس فيفا يقترح استضافة إسرائيل لكأس العالم مع دول أخرى من المنطقة 13.10.2021

اقترح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن تستضيف إسرائيل بطولة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع دول أخرى من المنطقة مثل الإمارات. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يبدي غضبه من مشاركة إنفانتينو في افتتاح "متحف التسامح" خلال الزيارة.
8.10.2021, Hamburg, Deutschland, Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group J - Germany v Romania - Volksparkstadion, Hamburg, Germany - October 8, 2021 Germany's Joshua Kimmich celebrates with Leon Goretzka after Thomas Muller scores their second goal REUTERS/Fabian Bimmer TPX IMAGES OF THE DAY

مونديال قطر.. هل ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة للقب؟ 12.10.2021

بعد أن أصبحت أول منتخب يبلغ نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم عبر التصفيات، هل يمكن اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب العالمي؟ وما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه؟
Soccer Football - UEFA Nations League - Group D - Spain v Germany - Estadio La Cartuja, Seville, Spain - November 17, 2020 Germany's Manuel Neuer looks dejected after Spain's Mikel Oyarzabal scores their sixth goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

نوير يغيب عن تدريبات المنتخب الألماني بسبب الإصابة 09.10.2021

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المنتخب الألماني مانويل نويل في المباراة أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم بعد غيابه عن التدريب بسبب الإصابة، ما قد يفتح الطريق أمام تير شتيغن للمشاركة في المباراة.
08.10.2021, Hamburg: Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Rumänien, Gruppenphase, Gruppe J, 7. Spieltag im Volksparkstadion. Deutschlands Thomas Müller (M) bejubelt sein Tor zum 2:1 mit Serge Gnabry (l) und Thilo Kehrer (2.vl). Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تصفيات مونديال قطر: ألمانيا تقلب تأخرها أمام رومانيا إلى فوز 08.10.2021

عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2 / 1.
ARCHIV - 30.08.2018, Monaco: Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, bei seiner Ankunft zur Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League im Grimaldi Forum in Monaco. (zu dpa Al-Khelaifis umstrittenes UEFA-Mandat - DFB hofft auf Annäherung) Foto: Claude Paris/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

فيفا في فوهة الانتقادات.. وفينغر يدافع عن مونديال "كل عامين" 24.09.2021

بعد يويفا تنظم رابطة الأندية الأوروبية إلى معسكر الرافضين لطرح إقامة مونديال كل عامين، محذرة فيفا في بيان من "تأثير مدمر" لهكذا مخطط. وآرسين فينغر يدافع باستماثة عن رزمانته الجديدة التي ستمنع "الارتطام بالجدار".

Ein Fußball vor der Skyline von Doha, der Hauptstadt von Katar, aufgenommen am 13.05.2011 (Illustration). Katar wird die Fifa Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2022 ausrichten -- A soccer ball is pictured in front of the skyline of Doha, the capital city of Qatar, taken May 13, 2011 (Illustration). Qatar is to host the Fifa World Cup in the year 2022. Photo: Frank Rumpenhorst dpa

"ضربة كبيرة للكرة".. الاتحاد الألماني يرفض إقامة كأس العالم كل عامين 17.09.2021

منذ عام 1930 وكأس العالم تنظم كل أربعة أعوام، لكن السعودية عرضت فكرة تنظيم البطولة كل عامين، تبناها آرسين فينغر في الدوحة وسيجري التصويت عليها بالجمعية العمومية المقبلة لفيفا، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة الألماني ويحذر منه.
Fussball International FIFA Ballon d Or 09.01.2012 Weltfussballerin 2011 / Weltfussballer 2011 Gruppenbild mit Dame: Trainer Sir Alex Ferguson (Manchester United FC), Lothar Matthaeus (Deutschland), Ronaldo (hinten v.li, Brasilien) Daniel Alves (Brasilien), Lionel Messi (Argentinien), Pele (Brasilien), Neymar (Brasilien) mit Saengerin Shakira (vorn v.li, Kolumbien) FOTO: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx

هذا ما قاله ميسي بعد تحقيق حلمه بتحطيم رقم الأسطورة بيليه! 10.09.2021

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة غامرة بعدما أزاح الأسطورة البرازيلي بيليه من على عرش هدافي منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قائلا إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وقد تحقق.

Fussball, Herren, Saison 2020/21, WM-Qualifikation Gruppe J, 6. Spieltag in Reykjavik, Island - Deutschland, v. l. Joshua Kimmich Deutschland, Jonas Hofmann Deutschland, Leon Goretzka Deutschland, Niklas Süle Deutschland, Serge Gnabry Deutschland, Timo Werner Deutschland, Thilo Kehrer Deutschland, Antonio Rüdiger Deutschland, Ilkay Gündogan Deutschland, Jubel nach Tor zum 0:1, 08.09. 2021, *** Football, men, 2020 21 season, World Cup qualifying group J, matchday 6 in Reykjavik, Iceland Germany, v l Joshua Kimmich Germany , Jonas Hofmann Germany , Leon Goretzka Germany , Niklas Süle Germany , Serge Gnabry Germany , Timo Werner Germany , Thilo Kehrer Germany , Antonio Rüdiger Germany , Ilkay Gündogan Germany , cheering after goal to 0 1, 08 09 2021, Copyright: xMatthiasxKochx

تصفيات مونديال قطر: ثالث فوز للمانشافت تحت قيادة فليك 08.09.2021

إنه الفوز الثالث على التوالي للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك. المانشافت اكتسح أيسلندا برباعية معززا صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم المقامة عام 2022 في قطر.
Moroccans supporting the Algerian team. Copyright: Ayoub Errimi, DW arabisch, Rabat, 18.6.2014

حفاوة استقبال "الخضر" في المغرب..هل تذيب الجليد بين البلدين؟ 07.09.2021

بعد أسبوعين على إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، حط المنتخب الجزائري الرحال في مراكش لمواجهة منتخب بوركينافاسو. الاستقبال الذي حظي به منتخب الخضر تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
SAO PAULO, BRAZIL - SEPTEMBER 05: Players leave the area after the World Cup Qualifier game between Brazil and Argentina at Arena Corinthians on September 05, 2021 in Sao Paulo, Brazil. The World Cup Qualifier game between Brazil and Argentina has been suspended due to health reasons on Sunday. Brazilian Health Authorities storm field to deport 4 Premier League players accused of not complying with coronavirus rules. Marcello Zambrana / Anadolu Agency

"فيفا" يحقق بشأن مشاهد "جنونية" في مباراة البرازيل والأرجنتين 06.09.2021

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقات تأديبية بشأن مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي توقفت وسط ظروف هزلية، معربا عن "أسفه إزاء المشاهد التي سبقت توقف المباراة".

Germany's forward Timo Werner (C) celebrates with teammates scoring during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification Group J football match between Liechtenstein and Germany, at the Kybunpark in St. Gallen, Switzerland, on September 2, 2021. (Photo by CHRISTOF STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

فوز "باهت" للمانشافت في أول مباراة رسمية بقيادة فليك 02.09.2021

كانت الأنظار تتجه إلى أول مباراة رسمية في تصفيات كأس العالم 2022 يخوضها المنتخب الألماني بقيادة مدربه هانزي فليك. وبالرغم من أن المانشافت فاز بهدفين دون رد ضد ليشتنشتاين، لكنّ معلقين وصفوا الفوز بـ"الباهت".
Portugal's Cristiano Ronaldo reacts during the World Cup 2022 group A qualifying soccer match between Portugal and the Republic of Ireland at the Algarve stadium outside Faro, Portugal, Wednesday, Sept. 1, 2021. (AP Photo/Armando Franca)

أكثر الهدّافين تسجيلا على الإطلاق..رونالدو يواصل كتابة تاريخ فريد 02.09.2021

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف على مستوى المنتخبات محرزا الهدف 110 قبل ان يضيف هدفاً ثانيا أهدى به البرتغال فوزا مجنونا على حساب أيرلندا ضمن تصفيات كأس العالم لمونديال قطر.

22.05.2021, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 34. Spieltag in der Allianz-Arena. Münchens Trainer Hansi Flick steht nach dem Spiel auf dem Platz. Flick soll laut einem Bericht der «Bild» am heutigen Dienstag den Vertrag als neuer Bundestrainer nach der Fußball-EM unterschreiben. Dem Blatt zufolge soll das Arbeitspapapier des 56 Jahre alten ehemaligen Co-Trainers von Löw bis nach der Heim-Europameisterschaft 2024 gültig sein. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

مهمة فليك مع المانشافت تنطلق بإيقاع انتظارات عالية 30.08.2021

هذا الأسبوع تنطلق فعليا رحلة هانزي فليك مع المنتخب الألماني لكرة القدم، إذ يخوض كمدرب أول ثلاث مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.. انتظارات قوية خاصة من لاعبي المنتخب..

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