مونديال روسيا 2018

هي البطولة الحادية والعشرين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم وتجري في روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو/ تموز من عام 2018.

كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو تجري بمشاركة 32 منتخباً من قارات العالم الست، وقد خصص مقعد واحد للبلد المستضيف روسيا، ولم يُمنح حامل اللقب منتخب ألمانيا مقعداً مباشراً مثلما كان الحال في البطولات السابقة. وتنافس 209 منتخبات في مشوار التصفيات الذي شمل 851 مباراة للحصول على شرف التأهل لمونديال روسيا 2018.