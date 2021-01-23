مونديال اليد في مصر: الدنمارك تتوج باللقب للمرة الثانية

حسم المنتخب الدنماركي لقب البطولة للنسخة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه من خلال نهائي اسكندنافي خالص على إستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2012). وكان المنتخب الدنماركي أحرز لقبه الأول بالفوز على نظيره النرويجي في المباراة النهائية للنسخة الماضية التي استضافتها بلاده بالتنظيم المشترك مع ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 13 / 13 بعد أداء متكافئ ومثير من الفريقين على مدار الشوط. واستمر الأداء المتكافئ والمثير بين الفريقين في الشوط الثاني الذي تألق فيه حارس المرمى الدنماركي العملاق ماجنوس لاندين ليساعد فريقه بشكل كبير على حسم المباراة لصالحه.

وعلى الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، أسدل الستار اليوم الأحد على فعاليات النسخة الـ27 من بطولات العالم لكرة اليد، والتي استضافتها مصر على مدار الفترة من 13 إلى 31 كانون الثاني/يناير الحالي لتكون أول بطولة كبيرة تقام هذا العام رغم استمرار جائحة كورونا.

ومثلما كان الحال على مدار جميع مباريات البطولة، أقيمت المباراة النهائية اليوم بدون حضور جماهيري ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

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وهذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يكون فيها النهائي اسكندنافيا حيث التقى المنتخبان الدنماركي والنرويجي في نهائي النسخة الماضية التي توج المنتخب الدنماركي بلقبها عندما استضافت بلاده البطولة بالتنظيم المشترك مع ألمانيا في مطلع 2019 .

وفي المقابل، تبدد أمل المنتخب السويدي في استعادة اللقب العالمي الغائب عنه منذ أكثر من عقدين حيث كان تتويجه بآخر ألقابه الأربعة الماضية في البطولة عندما تغلب على نظيره الروسي في نسخة 1999 التي استضافتها مصر أيضا.

استضافت مصر النسخة 27 من بطولة كاس العالم لكرة اليد.

ومثلما فعل في النسخة الماضية، التي فاز خلالها بجميع المباريات العشرة التي خاضها ليتوج باللقب من خلال العلامة الكاملة، حقق المنتخب الدنماركي اليوم الفوز التاسع له في تسع مباريات خاضها بالنسخة الحالية ليحقق العلامة الكاملة أيضا في طريقه إلى منصة التتويج.

وفاز المنتخب الدنماركي في جميع مبارياته الثلاثة بالدور الأول للبطولة ثم بمبارياته الثلاثة في الدور الثاني (الدور الرئيسي) قبل أن يطيح بالمنتخب المصري بصعوبة بالغة من دور الثمانية وعن طريق الرميات الجزائية بعد التعادل في الوقت الأصلي ووقتين إضافيين، ثم أكمل مسيرته نحو النهائي بالفوز الثمين على نظيره الإسباني العنيد الفائز بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

أ.ح/م.أ.م (د ب أ)