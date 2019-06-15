مونديال السيدات 2019: هولندا وكندا إلى ثمن النهائي

تأهل منتخب كندا لدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم للسيدات عبر الفوز على نيوزيلندا 2 /صفر اليوم السبت (15 يونيو/حزيران) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة المقامة في فرنسا. ولحق منتخب كندا بنظيره الهولندي الذي حجز مقعده أيضا في دور الستة عشر بفضل الفوز على الكاميرون 3 1/ في وقت سابق اليوم.

وتصدرت هولندا المجموعة الخامسة بست نقاط بعد فوزها الأول على نيوزيلندا 1-صفر، بالتساوي مع كندا الفائزة على الكاميرون افتتاحا 1-صفر أيضا. وستحسم مواجهتهما الخميس المقبل في رينس صدارة المجموعة.

وبعد بداية بطيئة في المباراة الأولى في مدينة فالنسيان، افتتحت بطلة أوروبا التسجيل عن طريق فيفيان مييديما (41)، لكن الكاميرون عادلت بسرعة بعد خطأ بالخروج من حارسة هولندا استغلته على أكمل وجه غابريال أونغويني (43).

وفي الشوط الثاني، بكرت هولندا باستعادة التقدم عبر دومينيك بلودوورث بعد خطأ دفاعي (48)، قبل أن تضيف مييديما (22 عاما)، مهاجمة أرسنال الإنكليزي حاليا وبايرن ميونيخ الألماني سابقا، هدفها الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة وتحسم المواجهة (85).

وقالت مدربة هولندا سارينا فيغمان "عانينا صعوبات حتى لو بدأنا بشكل جيد (...) اثبتنا نوعيتنا الجماعية وسجلنا اهدافا رائعة. لكن يجب أن نكون افضل في التمركز".

في المقابل، قال مدرب الكاميرون آلان دجومفا "أنا راض عن أداء لاعباتي. كان بمقدورنا الخروج بنقطة. يجب ان نبقى هادئين ونبحث عن مركز ثالث مؤهل في المباراة الأخيرة".

وغصت مدرجات الملعب بجماهير هولندية كبيرة ناهزت 15 ألف متفرج بالوانها البرتقالية مقابل أقلية كاميرونية.

وفي المباراة الثانية في غرونوبل، سجلت كندا هدفيها على نيوزيلندا في الشوط الثاني عن طريق جيسي فليمينغ (48) ونيشال برينس (79)، مترجمة افضليه استحواذ بلغت 70%.

ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)