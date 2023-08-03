مونديال السيدات.. ما هي حظوظ تأهل "لبؤات الأطلس" للدور الثاني؟

يلعب المنتخب المغربي للسيدات مباراة فاصلة في نهائيات كأس العالم، اليوم الخميس (03 أغسطس/آب 2023) لأجل البحث عن بطاقة العبور للدور الثاني، في أول مشاركة له في هذه البطولة. المباراة هي الثالثة في دور المجموعات، وستكون أمام المنتخب الكولومبي متصدر المجموعة بست نقاط.

ويوجد المنتخب المغربي في المركز الثالث بثلاث نقط حصدها من فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي 1-0، وتوجد ألمانيا في المركز الثاني، بعد فوزها على لبؤات الأطلس في المباراة الأولى بـ6-0، ثم انهزامها في الثانية أمام كولومبيا 2-1، بينما تتذيل كوريا الجنوبية المجموعة بصفر نقطة.

وعقّد فوز كولومبيا على ألمانيا في الجولة الثانية حسابات هذه المجموعة، إذ لم يحسم فيها أيّ شيء نظرياً، ولا تزال منتخبات كولومبيا -التي تملك أفضلية واضحة- وألمانيا والمغرب تملك حظوظها في التأهل للدور الثاني، والاستثناء فقط عند المنتخب الكوري الجنوبي.

وإذا ما أراد المنتخب المغربي التأهل، فعليه تحقيق واحد من هذه السيناريوهات:

أولا: لأجل تأهل إلى الدور الثاني دون انتظار نتيجة مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية، يحتاج المنتخب المغربي للفوز بنتيجة عريضة تتجاوز فارق الأهداف المسجل لصالح ألمانيا أو كولومبيا، حتى يتجاوز واحدا منهما في فارق الأهداف في حال تساوي النقاط (ستة لكل فريق).

لكن المهمة صعبة للغاية في هذا السيناريو وقد تبدو مستحيلة، بحكم أن المغرب لديه حاليا ناقص 5، بينما تملك كولومبيا زائد 3، وتملك ألمانيا زائد 5.

ثانيا: فوز المنتخب المغربي بأي نتيجة، يجعله يصل للنقطة السادسة، لكن التأهل لن يتم إلا في حالة تعادل أو هزيمة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية، إذ لن تتجاوز ألمانيا هنا 4 نقاط، وبالتالي يتأهل المغرب وكولومبيا إلى الدور الثاني.

ثالثا: تعادل المنتخب المغربي، ثم هزيمة ألمانيا. المغرب في هذا السيناريو سيصل إلى النقطة الرابعة، بينما يتجمد رصيد ألمانيا عند 3 نقاط.

سيدات ألمانيا في الجانب الآخر يملكن حظوظاً أكبر من سيدات المغرب، الفوز بأي نتيجة يجعل ألمانيا في الدور الثاني بحكم فارق الأهداف لصالحها في المجموعة، وبالتالي يمكنها أن تتصدر المجموعة في حال هزيمة كولومبيا أمام المغرب.

لكن تعادل ألمانيا سيجعلها تنتظر نتيجة مباراة المغرب، فتعادل هذا الأخير يمنح لألمانيا بطاقة التأهل، بينما فوزه يخرجها من السباق. ويمكن لألمانيا كذلك التأهل حتى في حالة الهزيمة، شريطة ألا تكون بفارق كبير، ثم أن تفوز كولومبيا على المغرب، ما يجعل كولومبيا تتأهل متصدرة بتسع نقاط، وألمانيا تتأهل إلى الدور الثاني بفارق الأهداف عن المغرب بثلاث نقاط فقط.

إ.ع/ع.ج.م