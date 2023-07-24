مونديال السيدات ـ منتخب ألمانيا يقسو على نظيره المغربي بسداسية نظيفة

استهل المنتخب الألماني مسيرته في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوز كبير 6 / صفر على نظيره المغربي اليوم الاثنين (24 تموز/يوليو 2023) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا.
وتصدر المنتخب الألماني المجموعة مبكراً انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية.
وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلتهما اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب في الدقيقتين 11 و39.
وفي الشوط الثاني، انهالت الأهداف على المرمى المغربي بتوقيع كلارا بويهل في الدقيقة 46، وحنان آيت الحاج وزينب رضواني لاعبتي المنتخب المغربي عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما بالدقيقتين 54 و79، ثم جاء هدف ليا شويلير في الدقيقة 90.
واعتقدت أنيسة لحماري انها دوّنت اسمها في تاريخ الكرة النسوية المغربية بتسجيلها أوّل اهدافها في نهائيات كأس العالم بعد تمريرة من قائدة المنتخب غزلان الشباك، إلا انها كانت متسللة في الدقيقة 53.
مدرب المغرب "ما يؤلمنا هو الهدف الثالث"!
وقال الفرنسي رينالد بيدروس مدرب المغرب "قدمنا شوطاً اول محترماً وحصلنا على فرص. ما يؤلمنا هو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني الذي أنهى أمالنا". وتابع لاعب الوسط الدولي السابق "كنا نعرف أن الخصم قوي، افتقدنا الشراسة والتركيز في الكرات الثابتة. الآن علينا الاستعداد للمباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية. يجب أن نرى ما لم ينجح في هذه المباراة ونعود للعمل". وأردف "كانت المباراة الأولى صعبة جدا ويجب طمأنة اللاعبات. رأينا ما هو المستوى العالي. لا يجب أن نطأطأ الرأس".
مباراة منتخب ألمانيا مع منتخب المغرب (24/7/2023)
بدورها، قالت لاعبة الوسط سكينة وزراوي لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية عقب الخسارة "لا يمكن أن نتحدّث مباشرة بعد الخسارة وهناك الكثير من الأشياء للتصحيح وتعلمنا ما هي كأس العالم وعلينا أن نكون أكثر استعداداً". وتابعت "على الصعيد الشخصي أرى أن المنتخب الألماني من هو بين الأفضل في العالم ونعرف أننا لن نحصل على الكثير من الفرص وعلينا استغلالها، وأظن أن الخسارة كانت أصعب مما قدمناه".
واستعد المنتخب المغربي، وصيف أمم إفريقيا بخسارته أمام جنوب إفريقيا 1-2 بمعسكر في النمسا وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر إلى أستراليا حيث خاض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا (خسر 0-1).
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا
"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا
عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.
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فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين
سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.