مونديال السيدات- إسبانيا بطلة العالم لأول مرة في تاريخها على حساب انجلترا

فاز منتخب سيدات إسبانيا تحت قيادة المدرب خورخي فيلدا علىنظيره الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم 2023 للسيدات، والمقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وجرت المباراة النهائية للبطولة الأحد (20 اغسطس آب 2023) بين المنتخبين الإسباني والإنجليزي في سيدني. وهذه أول مرة يحرز فيها منتخب لاروخا لقب بطولة كأس العالم للسيدات.

ويعد المنتخب الإسباني أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف برصيد 17 هدفا. وقد حسم المباراة بهدف نظيف سجلته أولغا كارمونا في الدقيقة 29، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذا ينظم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، ليصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها. فيما فشل المنتخب الإنجليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022).

م.س/و.ب (د ب أ)