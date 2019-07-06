مونديال السيدات: أمريكا تهزم هولندا وتحتفظ باللقب

توج المنتخب الأمريكي بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على المنتخب الهولندي، بطل أوروبا، 2 / صفر، اليوم الأحد (السابع من تموز/ يوليو 2019) في المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم المنتخب الأمريكي بهدف سجلته اللاعبة ميجان رابينوي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وأضافت روز لافيلي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وكانت هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها المنتخب الأمريكي في نهائي البطولة حيث سبق له الصعود للنهائي أربع مرات، استطاع أن يحصد خلالها اللقب في ثلاث مناسبات أعوام 1991 و1999 و.2015

ولم يسبق للمنتخب الهولندي، الذي توج بطلا لأوروبا في 2017، التتويج بلقب كأس العالم، حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية له بعدما ودع منافسات النسخة الماضية من دور الستة عشر.

وكان المنتخب الأمريكي صعد للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على إسبانيا 2 / 1 في دور الستة عشر ثم على فرنسا 2 1/ في دور الثمانية ثم على إنجلترا 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

فيما صعد المنتخب الهولندي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على المنتخب الياباني في دور الستة عشر 2 / 1 ثم على إيطاليا 2 / صفر في دور الثمانية ثم تغلب على السويد 1 / صفر في الدور قبل النهائي.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)