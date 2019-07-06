مونديال السيدات: أمريكا تهزم هولندا وتحتفظ باللقب

توج المنتخب الأمريكي بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على المنتخب الهولندي، بطل أوروبا، 2 / صفر، اليوم الأحد (السابع من تموز/ يوليو 2019) في المباراة النهائية للبطولة.
وتقدم المنتخب الأمريكي بهدف سجلته اللاعبة ميجان رابينوي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وأضافت روز لافيلي الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وكانت هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها المنتخب الأمريكي في نهائي البطولة حيث سبق له الصعود للنهائي أربع مرات، استطاع أن يحصد خلالها اللقب في ثلاث مناسبات أعوام 1991 و1999 و.2015
ولم يسبق للمنتخب الهولندي، الذي توج بطلا لأوروبا في 2017، التتويج بلقب كأس العالم، حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية له بعدما ودع منافسات النسخة الماضية من دور الستة عشر.
وكان المنتخب الأمريكي صعد للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على إسبانيا 2 / 1 في دور الستة عشر ثم على فرنسا 2 1/ في دور الثمانية ثم على إنجلترا 2 / 1 في الدور قبل النهائي.
فيما صعد المنتخب الهولندي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على المنتخب الياباني في دور الستة عشر 2 / 1 ثم على إيطاليا 2 / صفر في دور الثمانية ثم تغلب على السويد 1 / صفر في الدور قبل النهائي.
م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
ليكه مارتنس (هولندا)
اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما كانت نجمة البطولة الأوروبية المقامة في هولندا، إنها ليكه مارتنس المهاجمة التي تلعب في صفوف برشلونة والملقبة "بأخت ميسي الصغيرة". تؤثر مارتنس على سرعة اللعب وتراوغ بجدارة حتى تتمكن من اختيار اللحظة المناسبة للتسديد النهائي. وقد اختيرت في 2017 لنيل لقب لاعبة السنة المتميزة.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
كريستينه سانكلير (كندا)
اللاعبة الحاملة للرقم القياسي والهدافة في التشكيلة الكندية شاركت للمرة الخامسة في فرنسا ببطولة كأس العالم. سانكلير التي تُعد رغم مرور 36 عاما من عمرها أهم لاعبة في فريقها. بدأت مشوارها الرياضي قبل 19 عاما مع كندا. وحصيلتها من خلال المشاركة في 282 مباراة دولية وتحقيق 181 هدفا تتحدث عن كفاءتها.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
ويندي رونار (فرنسا)
ويندي رونار هي تحفة فريق ليون والمنتخب الوطني الفرنسي. هذه المدافعة أحرزت 13 مرة متتالية لقب البطولة الوطنية الفرنسية وست مرات بطولة الفرق الأوروبية. واللاعبة البالغة من العمر 28 عاما تُعتبر إحدى أفضل اللاعبات في العالم، ولا يمكن تعويضها بالنسبة إلى فرنسا الساعية للفوز ببطولة كأس العالم للنساء في 2019.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
لوسي برونز (انجلترا)
هدف رائع لمدافعة أولمبيك ليون ضد فريقها السابق مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة الأوروبية للفرق المتأهلة 2018. جلب الهدف للوسيا روبرتا برونز ترشيحها لأفضل هدف في الموسم ضمن البطولة المذكورة. وتُعتبر اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما إحدى أفضل اللاعبات، وتعد بتولي دور محوري بالنسبة إلى انجلترا في بطولة كأس العالم 2019.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
إيرينه باريديس (اسبانيا)
اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما سريعة وقوية في المواجهة الثنائية وتجيد التسديد بالرأس وتشكل خطرا على شباك الخصم. والمدافعة التي تلعب منذ 2016 في صفوف باريس سان جيرمان أحرزت ضمن التأهل للبطولة العالمية أربعة أهداف لإسبانيا، وكانت بذلك أنجح هدافة في فريقها. باريديس تُعتبر من أفضل المدافعات في العالم. وفي البطولة العالمية ستواجه مع فريقها الاسباني ألمانيا في الدور التأهيلي.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
مارتا (البرازيل)
تم تكريم هذه اللاعبة البالغة من العمر 33 عاما ست مرات كأفضل لاعبة في العالم. وبالنسبة إلى كثير من الخبراء تُعد المهاجمة من البرازيل التي تلعب في صفوف الفريق الأمريكي أورلاندو أفضل لاعبة في العالم.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
كارلي لويد ( الولايات المتحدة الأمريكية)
المهاجمة البالغة من العمر 36 عاما موجودة دوما في المكان المناسب عندما تكون الحاجة للحسم. في 2008 و 2012 أحرزت أهدافا حاسمة للفوز بالأولمبياد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2015 أثناء نهائي بطولة العالم الأخيرة نجحت ضمن فوز الأمريكيات بـ 5 مقابل 2 أمام اليابان في تسجيل ثلاثة أهداف. وحصيلتها هي 273 مباراة دولية و 110 أهداف، وفي 2015 و 2016 فازت بلقب أحسن لاعبة في السنة.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
أسيسات أوشووالا (نيجيريا)
تألق نجم المهاجمة في 2014 أثناء بطولة العالم لمن هن تحت سن العشرين في كندا. أوشووالا خسرت حينها النهائي مع النيجيريات، لكنها فازت بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة وبالحذاء الذهبي كأفضل هدافة للبطولة. وتلعب في الأثناء في صفوف برشلونة، وفازت مع نيجيريا لمرتين بكأس افريقيا وكانت ثلاث مرات أفضل لاعبة على المستوى الإفريقي.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
دجينفر ماروزان (ألمانيا)
اللاعبة الألمانية التي تحمل رقم 10 هي المحرك الممتاز في الملعب: فهي قوية في المراوغة وخطيرة على شباك الخصم. وتُعد ماروزان من اللاعبات الألمانيات الأكثر تتويجا، إذ أحرزت اللاعبة المجرية المولد أربع مرات البطولة الأوروبية. وفي 2016 حصلت على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، وقبلها بثلاث سنوات على لقب البطولة الأوروبية، والآمال معلقة عليها الآن للفوز ببطولة العالم 2019.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
أماندين هنري (فرنسا)
كل هجوم تقريبا يمر عبر لاعبة الوسط أماندين هنري (يمين) أكان ذلك في نادي أولمبيك ليون أو ضمن المنتخب الوطني الفرنسي، وهي قادرة على الاستحواذ على الكرة، كما تغير سريعا مجرى اللعب من الدفاع إلى الهجوم. وقدرتها على السيطرة على اللعب هي سبب اعتبارها من أفضل اللاعبات في العالم.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
سمانتا كير (أستراليا)
سمانتا كير تحتفظ بالرقم القياسي أي بخمسين هدفا مع منتخب السيدات الأمريكي. ومنذ سن الخامسة عشرة بدأت ضمن المنتخب الوطني الأسترالي، وهي تقود منذ ذلك الوقت نساء أستراليا في المرتبة السادسة ضمن القائمة العالمية للفيفا والتأهل لبطولة العالم لكرة القدم سيدات في 2019. وتحتفي اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما بكل هدف بحركة شقلبة خلفية رائعة.
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أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
ساكي كوماغاي (اليابان)
مع فريق أولمبيك ليون فازت المدافعة البالغة من العمر 28 عاما ست مرات بالبطولة الفرنسية ونالت أربعة ألقاب للبطولة الأوروبية للفرق المتأهلة. وقبلها كانت تلعب كوماغاي طوال سنتين لفريق فرانكفورت وأحرزت لقب البطولة. ومع المنتخب الوطني الياباني فازت في 2014 و 2018 بالبطولة الاسيوية. وفي نهائي بطولة العالم في 2011 ضد الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تسجيل هدف الفوز في ضربات الجزاء.