مونديال السلّة: شرودر النجم الذي حلق بألمانيا في العلى

نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها!

Dame كاسم إضافي

والمرادف للقب Sir هو لقبDame للإناث، وبالتالي يمكن مثلا لـ Jessica Ennis-Hill أن تحمل هذا اللقب. فخلال الألعاب الأولمبية 2012 في لندن فازت الرياضية في ألعاب القوى بالمسابقة السباعية. ومنذ 2017 تُسمىEnnis Hill بـ Dame Commander of the Order of the British Empire