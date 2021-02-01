مونديال الأندية.. بايرن يحلم بالسداسية في مهمة لن تكون سهلة

يسدل الستار غدا الخميس (11 فبراير/ شباط 2021) على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيغريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "المدينة التعليمية" أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ورغم احتكار أبطال أوروبا للقب مونديال الأندية خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ أن توج بايرن نفسه بلقبه الوحيد السابق في البطولة عام 2013 أمام فريق الرجاء الرياضي المغربي، لن تكون مباراة الغد نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي يتوفر على كامل الحظوظ للفوز بمباراة الغد.
كفّة الترشحات تميل لصالح العملاق البافاري لا محال، لاسيما وأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية أقوى بكثير، إضافة إلى تعطشه للحفاظ على لقب المونديال أوروبيا للنسخة الثامنة على التوالي. ما سيسمح له أيضا في معادلة الإنجاز التاريخي، الذي ينفرد به برشلونة الإسباني فقط حتى اليوم، والذي يتجلى بجمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد.
تيغريس أونا على موعد أيضا مع التاريخ
غير أن فريق تيغريس أونال المؤهل إلى نهائي البطولة على حساب بالميراس البرازيلي بهدف دون رد، يتعطش بدوره لكتابة التاريخ بأن يصبح أول بطل لاتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) يرفع كأس مونديال الأندية عاليا، منهياً السيطرة الأوروبية للقب العالمي منذ عام 2013.
وكانت رسالة كارلوس غونزاليس مهاجم تيغريس واضحة حين قال بأنّ "ما من فريق مكسيكي آخر بلغ نهائي البطولة. ولكننا الآن نريد المزيد... حضرنا إلى هنا لرفع كأس البطولة، والآن، اقتربنا من تحقيق هذا الهدف وأصبحت لدينا الشجاعة والحافز بأننا قادرين على الفوز باللقب".
وبقيادة المدرب ريكاردو فيريتي، الذي يتولى مهمة تدريب الفريق منذ 2010، توج تيغريس بخمسة ألقاب في الدوري المكسيكي، كما أنه يقضي أنجح الفترات في مسيرته.
و.ب/ع.ش (د ب أ)
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
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تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
حلاقة حديثة؟
فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مع أدوات احترافية فقط؟
كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".
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وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".
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كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."
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