 مونديال الأندية.. بايرن يحلم بالسداسية في مهمة لن تكون سهلة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.02.2021

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رياضة

مونديال الأندية.. بايرن يحلم بالسداسية في مهمة لن تكون سهلة

بعد فوزه على الأهلي المصري في مونديال الأندية المقام بقطر، بات عملاق كرة القدم الألمانية بايرن ميونيخ على بعد خطوة واحدة للفوز بلقبه السادس في موسم 2019/2020، لكن المهمة أمام تيغريس أونال المكسيكي لن تكون سهلة.

أحد مشجعي فريق بايرن ميونيخ يتابع تداريب الفريق البافاري في قطر

بات بايرن ميونيخ الألماني على خطوة واحدة للفوز بالسداسية، لكن المهمة أمام تيغريس أونال المكسيكي لن تكون سهلة.

يسدل الستار غدا الخميس (11 فبراير/ شباط 2021) على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيغريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "المدينة التعليمية" أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

مختارات

بدأت ملامح جدل عودة مشجعي كرة القدم إلى الملاعب الألمانية تلوح في الأفق. فبينما رحب المدير المالي لنادي ماينز الألماني بعودة المشجعين الذين تلقوا تلقيحا ضد فيروس كورونا، بدا رئيس نادي بايرن ميونيخ أكثر حذرا بهذا الخصوص.

كان من المفترض أن يدفع باريس سان جيرمان حوافز للاعبيه الذين ساهموا في نجاح الفريق الموسم الماضي، أحد أفضل مواسم نادي عاصمة الأنوار، لكن لا شيء من ذلك حدث، ما أثار الغضب بين اللاعبين خصوصا لدى أولئك الذين غادروا النادي.

ورغم احتكار أبطال أوروبا للقب مونديال الأندية خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ أن توج بايرن نفسه بلقبه الوحيد السابق في البطولة عام 2013 أمام فريق الرجاء الرياضي المغربي، لن تكون مباراة الغد نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي يتوفر على كامل الحظوظ للفوز بمباراة الغد.

كفّة الترشحات تميل لصالح العملاق البافاري لا محال، لاسيما وأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية أقوى بكثير، إضافة إلى تعطشه للحفاظ على لقب المونديال أوروبيا للنسخة الثامنة على التوالي. ما سيسمح له أيضا في معادلة الإنجاز التاريخي، الذي ينفرد به برشلونة الإسباني فقط حتى اليوم، والذي يتجلى بجمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد.

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تيغريس أونا على موعد أيضا مع التاريخ

غير أن فريق تيغريس أونال المؤهل إلى نهائي البطولة على حساب بالميراس البرازيلي بهدف دون رد، يتعطش بدوره لكتابة التاريخ بأن يصبح أول بطل لاتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) يرفع كأس مونديال الأندية عاليا، منهياً السيطرة الأوروبية للقب العالمي منذ عام 2013.

وكانت رسالة كارلوس غونزاليس مهاجم تيغريس واضحة حين قال بأنّ "ما من فريق مكسيكي آخر بلغ نهائي البطولة. ولكننا الآن نريد المزيد... حضرنا إلى هنا لرفع كأس البطولة، والآن، اقتربنا من تحقيق هذا الهدف وأصبحت لدينا الشجاعة والحافز بأننا قادرين على الفوز باللقب".

وبقيادة المدرب ريكاردو فيريتي، الذي يتولى مهمة تدريب الفريق منذ 2010، توج تيغريس بخمسة ألقاب في الدوري المكسيكي، كما أنه يقضي أنجح الفترات في مسيرته.

و.ب/ع.ش (د ب أ) 

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

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    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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