مونديال الأندية- الريال يهزم الأهلي ويقابل الهلال في النهائي

صعد ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المغرب، عقب فوزه 1/4 على الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء (الثامن من فبراير/ شباط 2023) في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وضرب الريال موعدا في المباراة النهائية يوم السبت القادم مع الهلال السعودي بطل آسيا، الذي تغلب 3 / 2 على فلامنغو البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة، أمس الثلاثاء.

في المقابل، سيلعب الأهلي مع فلامنغو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنفس اليوم.

وسيسعى ريال مدريد، الفائز بالأرقام القياسية، إلى تحقيق لقبه الخامس في كأس العالم للأندية، علما بأن الفرق الأوروبية حصلت مؤخرًا على اللقب تسع مرات متتالية. بينما يطمح الهلال للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ كرة القدم العربية.

ورغم الفوز الكبير للريال، فإنه لم يعبر عن السير الحقيقي للقاء، حيث كان الأهليندا حقيقيا للفريق الملكي، الذي هدد مرماه في أكثر من فرصة، لولا خبرة نجوم النادي الإسباني، التي حسمت الموقف لصالحهم في النهاية، ليحرموا نادي القرن في أفريقيا من نهائي عربي تاريخي في البطولة.

وبادر البرازيلي فينيسوس جونيور بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 42، قبل أن يضيف الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 47.

وتكفل التونسي علي معلول بإحراز هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها النجم الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 86 والتي تصدى لها الحارس المصري محمد الشناوي ببراعة.

وأنهى (البديل) سيرخيو أربياس مهرجان أهداف الريال في اللقاء، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.

خاض لاعبو الأهلي شوطا أولا قويا، قبل أن تكثر الأخطاء قبل نهاية المباراة مباشرة.

وكان اللاعبان الألمانيان توني كروز وأنطونيو روديغر في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي، الذين اضطر إلى الاستغناء عن سبعة من نجومه بسبب الإصابات على رأسهم كريم بنزيمة وإدين هازارد ولوكاس فاسكيز وأسينسيو والحارس العملاق تيبو كورتوا.

ويأمل المدرب كارلو أنشيلوتي أن تسير الأمور كما يريد بعودة لاعبيه الأساسيين سريعا بعد نهاية كأس العالم للأندية، حيث سيخوض الفريق الإسباني مواجهة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول وقبل نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، وكذلك مواصلة محاولة اللحاق بمنافسه اللدود في صدارة الدوري المحلي.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق ثماني نقاط عن ريال صاحب المركز الثاني.

ويطمع الأهلي في الحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه أمام فلامنغو، الذي توج بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية الموسم الماضي، بعدما سبق للفريق المصري الفوز بالميدالية ذاتها في نسخ 2006 و2020 و2021.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)