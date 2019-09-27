مونتريال - نصف مليون متظاهر مع غريتا تونبرغ لأجل المناخ

تظاهر نحو نصف مليون شخص في شوارع مونتريال مع الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ" كما أعلن منظمو التظاهرة.
قادت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ الجمعة (28 أيلول/ سبتمر 2019) حشدا كبيراً تجمع بالقرب من مقر منظمة الطيران المدني الدولية في مونتريال الكندية في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ".
وقال فرنسوا جوفري من جمعية "الكرة الأرضية" أمام الحشود "إنها أكبر تظاهرة في تاريخ كيبيك". ولم تعط الشرطة رقماً رسمياً. من جهتها قالت الشابة السويدية أمام الحشد الذي تجمع بالقرب من مقر منظمة الطيران المدني الدولية في ختام المسيرة، "يبلغ عددنا 500 ألف شخص على الأقل" مضيفة "يمكنكم ان تعتزوا بأنفسكم".
وتابعت "هناك ضرورة ملحة ولن نبقى مكتوفي الأيدي" مضيفة "نحن التغيير، والتغيير آت".
وقالت "هذا الأسبوع اجتمع قادة العالم أجمع في نيويورك، لقد خيبوا آمالنا مرة جديدة مع خطاباتهم الفارغة وخططهم غير الكافية" مشيرة إلى قمة الأمم المتحدة حول المناخ في مطلع الاسبوع في نيويورك.
واعتبرت أن المسيرة "واجب أخلاقي، مواصلة المعركة من أجل الكرة الأرضية ومن أجل مستقبلنا". وتظاهر مئات آلاف الطلبة أمس الجمعة في مدن أوروبية عدة في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو لتجنّب حدوث كارثة مناخية.
م.م/ ه.د (أ ف ب)
في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة قصة ناشطة البيئة، الفتاة غريتا تونبرغ، وأهمية ما تقوم به من توعية وتأثير إيجابي على جيلها من المراهقين وعلى وعي الناس تجاه التغير المناخي والبيئة. (27.09.2019)
يتيح موقع "تويتر" تحديدا مساحة للمواجهات والشد والجذب، أمر يعرفه الرئيس الأمريكي ترامب جيدا. آخر "اشتباك" لترامب على تويتر كان مع الناشطة البيئية تونبرغ التي سخر منها بتغريدة، فردت عليه بهذه الطريقة. (25.09.2019)