مومياء لنبيل فرعوني وزوجته قريباً في المتحف المصري الكبير

قام علماء آثار مصريون يوم السبت (21 سبتمبر أيلول) بفك أغلاف تابوتين يحويان اثنين من المومياوات، إحداهما لنبيل في مصر الفرعونية والثاني لزوجته قبل نقلهما إلى المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية. وتخص المومياء الأولى أحد النبلاء، وهو سنجم، الذي يُقال إنه كان شخصية بارزة خلال حكم سيتي الأول ورمسيس الثاني.
وقال محمود عبد الله خبير ترميم الآثار "دي مومياء سنجم.. دا كان من أكابر الدولة الحديثة.. الأسرة 19 و20. وكان من كبير مهندسي جبانة منف. ويقال إنه أشرف على بناء مقبرة رمسيس الثاني وسيتي الأول". ويجري علماء الآثار المصريون أعمال ترميم للتابوتين ويعقمونهما.
وكان التابوتان والمومياوان ضمن معروضات القاعة السابعة عشرة بالمتحف المصري في التحرير مع مجموعة أكبر من المومياوات التي اكتشفها عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو عام 1886.
وكان قد تم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية جزئياً في عام2017.
وهذه الخطوة، المتعلقة بالتابوتين، هي أحدث حلقة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها سلطات الآثار المصرية التي سلطت الأضواء ولفتت الانتباه إلى اكتشافات عديدة في الشهور الماضية في الوقت الذي يجري فيه تمهيد الطريق لافتتاح متحف آخر أكبر.
وسيُفتتح المتحف المصري الكبير، وهو تحت الإنشاء منذ حوالي 15سنة، رسمياً بحلول نهاية عام 2020. وسيتم نقل الآثار إلى المتحف الكبير فيما يجري ترميم التابوت المطلي بالذهب للملك الشاب توت عنخ آمون قبيل عرضه هناك.
خ.س/ه.د(رويترز)
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
لغز المومياء "آتا"
هل نحن أمام كائن فضائي؟ كثيرون سألوا أنفسهم هذا السؤال عندما تم العثور على هذه المومياء في العام 2003 في صحراء أتاكاما في تشيلي. حتى أن فيلما وثائقياً تناول فرضية اكتشاف كائن فضائي، لكن المومياء كانت لإنسان. واستناداً إلى حجم 15 سم فقط يفترض الباحثون أن المومياء تعود إلى جنين ولد قبل آوانه وكان يعاني من تشوهات على مستوى العظام وتركيب الجمجمة.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
قناع المومياء الأثري
عثر باحثون من جامعة "توبنغن" الألمانية على قناع المومياء المذهبي هذا في واحدة من أقدم وأهم المقابر الأثرية في مصر. وجد القناع داخل تابوت خشبي مدمر في سقارة، جنوبي القاهرة. ويعود القناع لأكثر من 2500 عاماً، و وهو لكاهن مصري قديم من الأسرة السادسة والعشرين. وتعد الأعين الكبيرة الأكثر لفتاً للنظر في هذا الاكتشاف الأثري.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
توت عنخ آمون
في العام 1922، اكتشف عالم الآثار البريطاني هوفارد كارتر مومياء الفرعون توت عنخ آمون في وادي الملوك بالقرب من قبر الملك رمسيس الرابع. وظلت تكهنات الباحثين لعقود من الزمن حول فرضية ما إن كان الملك الطفل قد قُتل. إلى حين أظهر الفحص المقطعي للمومياء عام 2005، وجود عدة كسور تشير إلى أن توت عنخ آمون قد مات بسبب حادثة صيد.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
أجمل مومياء
ظلت مومياء روزاليا موجودة في سرداب الدفن المسمى أيضاً السرداب الكبوشي في بالرمو لما يقرب من 100 عام. توفيت روزاليا قبل وقت قصير من عيد ميلادها الثاني بسبب إصابتها بالتهاب رئوي. تبدو الفتاة كما لو أنها نائمة وتعتبر أجمل مومياء في العالم. لم يكشف الطبيب عن طريقة التحنيط التي حافظ بها على وجهها. لكن عدد من الباحثين وجدوا أن الطبيب ألفريدو سالافيا استبدل دم الفتاة بسائل الفورمالين القاتل للبكتيريا.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
سرداب المومياءات
في بالرمو لا يمكن رؤية المومياء الأكثر جمالاً في العالم فحسب، وإنما أيضا مومياءات أخرى مروعة: في سراديب الموتى في دير الكبوشي، يُدفن الأغنياء بملابسهم. وعندما استنتج الرهبان في حوالي عام 1600 أن الأجسام لم تتحلل، قاموا بوضع المومياوات على الجدران، حيث يمكن مشاهدتها اليوم.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
"أوتزي" رجل الثلج
في العام 1991 عثر زوجان ألمانيان من نورنبرغ على مومياء جليدية في جبال الألب في منطقة ألب آوتزتال أثناء المشي (ومن هنا جاءت التسمية). وفي العام 2000 درس العلماء بقايا رجل العصر الحجري المحفوظة بواسطة التجفيف الطبيعي للتجميد لتحديد سبب الوفاة. وعلى الأرجح فإن الرجل المولد بين عامي 3359 و 3105 قبل الميلاد قد قتل بسهم.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
مومياء المحارب السكوثي
عمر مومياء المحارب السكوثي هو نصف عمر مومياء "أوتزي" تقريباً. اكتشفت هذه المومياء في العام 2003 من قبل فريق بحث دولي في منغوليا. وكانت محفوظة في الجليد، وتعود لمحارب من شعب السكوثي. ترتدي هذه المومياء فروًا مصنوعًا من فراء حيوان المرموط وأحذية خاصة بالمشي على الجليد.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
مومياء المستنقعات
في العام 1900، عُثر على أشهر مومياوات المستنقعات الستين التي تم اكتشافها في ساكسونيا السفلى. وخلال حوالي 1700 سنة وبسبب المكونات الموجودة في المستنقع، اكتسب شعر المومياء اللون الأحمر، و لهذا سميت بـ"The Red Franz" كما حافظ حمض الدبال الموجود في المستنقع على شكلها.
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خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ
مومياء الطفل ديتمولد
تنحدر مومياء هذا الطفل من بيرو. ومع ذلك تم تسميتها على متحف ولاية ليبه فى مدينة ديتمولد، والذي كانت قد استلم المومياء في عام 1987 من أجل تحنيطها بطريقة احترافية. الطفل، الذي توفي بسبب عيب خلقي في القلب، هو واحد من أقدم المومياوات في العالم، والتي يقدر عمرها بأكثر من 6500 سنة. وبهذا تكون مومياء الطفل ديتمولد أقدم من توت عنخ آمون و"أوتزي". تورستن لاندسبرغ/ إيمان ملوك