 مولر يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس | أخبار | DW | 26.06.2019

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أخبار

مولر يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس

أعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

USA PK vom US-Sonderermittler Robert Mueller in Washington (Reuters/J. Bourg)

أعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي أن المدعي الخاص السابق روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته علنا في 17 تموز/ يوليو المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

 وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف على تويتر أن "روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بموجب مذكرة استدعاء".

 وأضاف شيف "هاجمت روسيا ديمقراطيتنا لتساعد في فوز ترامب الذي رحّب بهذه المساعدة واستخدمها. وكما قال مولر هذا يجب أن يجعل كل أميركي يشعر بالقلق، وسيتاح الآن لكل أميركي أن يسمع بشكل مباشر من مولر". وأكد رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن مولر سيدلي بشهادته "في جلسة مفتوحة".

 وحدد تقرير مولر الذي نشر في نيسان / أبريل اتصالات عديدة بين حملة ترامب الانتخابية واشخاص روس مرتبطين بالكرملين، بالإضافة إلى أدلة على محاولة الرئيس في مناسبات مختلفة إعاقة التحقيق.

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مسائية DW: رصد لأهم تداعيات تقرير مولر على ترامب

 وقال مولر في أول تصريح له حول التحقيق في 29 أيار/ مايو إن نظم وزارة العدل القديمة منعته من توجيه الاتهام الى ترامب، على الرغم من وجود 10 محاولات عرقلة محتملة على الأقل قام بها الرئيس.

 وأشار مولر الى أن عدم توجيه الاتهام إلى ترامب لا يعني تبرئته، واضعا الكرة في ملعب الكونغرس الذي يملك صلاحيات دستورية ومسؤولية في متابعة القضية.

 وقال نادلر وشيف في بيان مشترك "لقد طالب الأمريكيون بالاستماع مباشرة الى المدعي الخاص حتى يتمكنوا من فهم ما قام هو وفريقه بفحصه وكشفه وتحديده بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا".

 وقضى مولر ما يقرب من عامين في التحقيق، وتوصل إلى عدم توجد أدلة كافية على مؤامرة إجرامية، وأن حملة ترامب رحبت وتوقعت الإستفادة انتخابيا من معلومات مسروقة تمّ نشرها بجهود روسية.

ح.ز /  و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

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