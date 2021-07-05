مولر يكرر جاهزيته لمواصلة مسيرته الدولية مع المنتخب الألماني

أكد توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مجددا أنه مستعد لمواصلة مسيرته مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني الجديد هانزي فليك. وقال مولر: "أشرت إلى جاهزيتي. إذا أراد (فليك) أن يقوم باستدعائي واختياري سأكون جاهزا. سيتضح الباقي في المستقبل". وأضاف: "بالطبع تحدثنا عبر الهاتف، لدينا علاقة شخصية جيدة. ولكن الحديث لم يكن عن الاختيارات بشكل محدد".

وتولى فليك تدريب نادي بايرن ميونيخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حتى نهاية الموسم الماضي، وتوّج فليك مع بايرن بسبعة ألقاب. وعاد مولر لتقديم أفضل مستوياته خلال تلك الفترة، كما أن علاقته بفليك تعود إلى الفترة حين كان مساعداً لمدرب المنتخب الألماني السابق عندما توج بلقب كأس العالم 2014.

ولم يقم يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، باستدعاء مولر منذ 2019 حتى أعاد استدعاءه قبل بداية بطولة أمم أوروبا التي أقيمت هذا العام. وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا للوف وسيقوم باختيار قائمة الفريق للمرة الأولى بعد غد الخميس استعدادا لمواجهة ليشتنشتاين وأيسلندا وأرمينيا في أوائل أيلول/ سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وبينما كان لوف يهدف لإعادة بناء المنتخب الألماني والاعتماد على لاعبين شباب، قال فليك إن السن لن يكون معيارا لاختيار اللاعبين.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)