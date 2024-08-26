مولر يحقق رقما قياسا في بايرن ويتفوق على الأسطورة سيب ماير

بمشاركته كبديل في مباراة بايرن ميونيخ وفولسبورغ، بات توماس مولر أكثر لاعب مشاركة مع بايرن ميونيخ في بطولة الدوري الألماني متفوقا على الحارس الأسطوري سيب ماير.

حقق المهاجم المخضرم توماس مولر نجم بايرن ميونخ رقمين قياسيين بمشاركته بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/2 على فولفسبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتجاوز مولر البالغ من العمر 34عاما الحارس الأسطوري سيب ماير بفارق مباراة واحدة بعد مشاركة اللاعب في المباراة 474 ببطولة الدوري.

كما تعادل مولر مع ماير برصيد 709 مباراة في جميع المسابقات بقميص بايرن ميونخ، وسيكون على موعد مع الانفراد بالرقم القياسي حال مشاركته في مباراة فرايبورغ يوم الأحد.

وشارك مولر لأول مرة في الدوري الألمانيفي آب/أغسطس 2008 علما بأنه قضى مسيرته بالكامل مع بايرن ميونخ، وفاز معه بـ 32 لقبا منهم الدوري الألماني 12 مرة، وكأس ألمانيا 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.

كما توج مولر مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، واعتزل دوليا الشهر الماضي بعد 131 مباراة دولية، ويمتد تعاقده مع النادي البافاري حتى صيف 2025.

من جانبه قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ "مولر مفيد للفريق بخبرته وحماسه". وأضاف فرويند أن مولر كان حاضرا بقوة مساء الأحد بمجرد مشاركته بديلا في الدقيقة 65 أمام فولفسبورغ والنتيجة تشير لتقدم فولفسبورغ 2/1، حيث تمكن الفريق من قلب تأخره ليفوز بالمباراة.

هـ.د/ ح.ز (د ب أ)