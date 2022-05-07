يخشى المولدوفيون من اجتياح روسي لبلادهم في حال خسرت أوكرانيا الحرب. ويفسر هذا إلى حد كبير دعمهم للأوكرانيين في الحرب، ما خلفيات ذلك، ولماذا توترت علاقتهم مع روسيا؟

مولدوفا دولة صغيرة بين أوكرانيا ورومانيا، عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثة ملايين، لكن عدد المولدوفيين أكبر من ذلك، لأن الكثيرين منهم هاجروا ويعملون خارج بلدهم. تحاول هذه الدولة الصغيرة تبني الحياد في علاقاتها على غرار سويسرا، غير أن ذلك ليس بالأمر السهل، في هذا الملف تجدون معلومات تلقي الضوء على ذلك وعلى موضوعات أخرى عن هذا البلد الذي دفعت به الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة؟