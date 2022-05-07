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مولدوفا

يخشى المولدوفيون من اجتياح روسي لبلادهم في حال خسرت أوكرانيا الحرب. ويفسر هذا إلى حد كبير دعمهم للأوكرانيين في الحرب، ما خلفيات ذلك، ولماذا توترت علاقتهم مع روسيا؟

مولدوفا دولة صغيرة بين أوكرانيا ورومانيا، عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثة ملايين، لكن عدد المولدوفيين أكبر من ذلك، لأن الكثيرين منهم هاجروا ويعملون خارج بلدهم. تحاول هذه الدولة الصغيرة تبني الحياد في علاقاتها على غرار سويسرا، غير أن ذلك ليس بالأمر السهل، في هذا الملف تجدون معلومات تلقي الضوء على ذلك وعلى موضوعات أخرى عن هذا البلد الذي دفعت به الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة؟

أوكرانيا- إجلاء النساء والأطفال من ماريوبول وروسيا تكثف هجماتها

أوكرانيا- إجلاء النساء والأطفال من ماريوبول وروسيا تكثف هجماتها 07.05.2022

في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
دعم ألماني فرنسي لمولدافيا في مواجهة مخاطر زعزعة الاستقرار

دعم ألماني فرنسي لمولدافيا في مواجهة "مخاطر زعزعة الاستقرار" 29.04.2022

بعد انفجارات هزت منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الفرنسي تقديم الدعم لمولدافيا في مواجهة "مخاطر زعزعة الاستقرار" وجددا "دعمهما لوحدة أراضي" البلاد.
هل عين بوتين على مولدوفا بعد أوكرانيا؟

هل عين بوتين على مولدوفا بعد أوكرانيا؟ 23.04.2022

بعد تصريحات روسية عن السعي للوصول إلى مولدوفا بعد السيطرة على جنوب أوكرانيا، احتجت الخارجية المولدوفية وعبرت عن قلقها "البالغ"، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عزم روسيا الاستيلاء على دول أخرى.
ألمانيا تتعهد بإقامة جسر جوي لاستقبال لاجئين أوكرانيين

ألمانيا تتعهد بإقامة جسر جوي لاستقبال لاجئين أوكرانيين 12.03.2022

تعتزم ألمانيا بذل مزيد من الجهود لإسراع وتيرة استقبال لاجئي الحرب من أوكرانيا. حيث تحرك الوزراء الألمان وتعهدوا بتخفيف العبء عن الدول المجاورة لأوكرانيا، فيما وصل أكثر من 120 ألف أوكراني إلى ألمانيا حتى الآن.
ألمانيا تكشف شبكة تهريب للبشر وتزوير هويات وتضبط ملايين

ألمانيا تكشف شبكة تهريب للبشر وتزوير هويات وتضبط ملايين 08.12.2021

خلال مداهمات في 12 ولاية ألمانية، ألقت الشرطة القبض على مهربي بشر محتملين وصادرت ملايين اليورو. وقام المشتبه بهم بتزوير أوراق لما يصل إلى 1000 شخص، تمكنوا خلالها من الالتحاق بسوق العمل في ألمانيا.