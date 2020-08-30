"موكب المشاعل" .. تقليد شيعي قديم في ذكرى عاشوراء

تجهٍز العشائر في النجف الأشرف بالعراق المشاعل قبل إضاءتها في الموكب الذي يسير عشية يوم عاشوراء أحد أقدس الأيام في التقويم الشيعي.
ويحمل العراقي درغام كريم كرماشة نحو 30 شعلة يصل وزنها مجتمعة إلى 85 كيلوجراما على عارضة يثبتها على كتفيه ويمشي على دقات الطبول في مسيرة نحو ضريح الإمام علي.
ويقول درغام كريم كرماشة إنه اكتسب هذه المهارة وورث هذا الحب لموكب الشعلة من أجداده. مؤكدا أن هذا الطقس ظهر في النجف وأُقيم للمرة الأولى في 1914. وبعد حظره في السبعينيات وطوال فترة حكم صدام حسين، عاود الظهور بعد نهاية حكم صدام في 2003.
وبينما يقول البعض إن المشاعل التي تحترق فيها النار تهدف في أصل لإضاءة الطريق أمام السائرين لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين، يعتقد البعض أيضا أن نيران المشاعل رمز للمعاناة التي شعر بها الإمام الحسين ومن معه عندما احترقت خيامهم عندما تعرضوا للهجوم.
وقال زمان كرماشة أحد أفراد عشيرة كرماشة "تمثل حرق الخيم..زينب (شقيقة الإمام الحسين) عليها السلام من احترقت عليه الخيم وهربت من الشمر اللعين.. هذا الرأس يعتبر خيمة الحسين عليه السلام الكبيرة.. وباقي الرؤوس تمثل خيم أصحاب الحسين وآل بيته..."
من جانبه قال حازم كرماشة من عشيرة كرماشة أيضا "باقي المواكب تطلع باسم الأئمة كأن يكون هذا الموكب باسم الحسن.. هذا الموكب الحسين.. وهذا الموكب باسم فاطمة الزهراء.. لكن نلاحظ المشاعل المميزة إلى تمتاز بيه تطلع باسم القبائل العربية إلي موجودة بالنجف".
في سنة 680، في اليوم الأول من شهر محرم، حاصر جيش يزيد الإمام الحسين حفيد النبي محمد وأتباعه في الصحراء بالقرب من كربلاء. قُتل الحسين بعد ذلك بعشرة أيام بعد أن رفض مبايعة يزيد. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم.
وقال درغام كرماشة إن مجموعته تقبل أعضاء جددا كل عام يتدربون لبضع سنوات قبل أن يُسمح لهم بحمل المشاعل.
هـ.د/ ص.ش (رويترز)
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
إحياء عاشوراء رغم تحذيرات وزارة الصحة العراقية
مع ارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة، شهد عاشوراء هذا العام مراسم مشتركة ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية. إحياء المراسم يعني إلغاء لشروط التباعد الاجتماعي، كما أن أغلب المعزين لم يرتدوا كمامات وقاية، وتتطلب الطقوس الدخول إلى ضريح الإمام الحسين والطواف حول ضريحه وهذا خطر في ظروف جائحة كورونا.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
رغم ظروف كورونا أحيا المعزون الذكرى
مرقد الإمام الحسين بكربلاء. لا تعرف التفاصيل الحقيقية عن معركة الطف، لكن يعتقد أن رأس الحسين قد قطع عن الجسد وأرسل مع موكب السبايا من نساء أهل بيته إلى بلاط يزيد بن معاوية في الشام. واحتشدت مجموعات صغيرة من الزوار مكللين بالسواد والأقنعة الطبية التي فرضت حديثا على الجميع. وتعمل فرق من موظفي الضريح وسط الحشود على رش رذاذ مطهر من خراطيم طويلة ورفيعة أو يوزعون أقنعة على الزوار مكشوفي الوجوه.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
مرقد الإمام الحسين في القاهرة يغلق في عاشوراء
مرقد رأس الحسين في القاهرة، حفيد الرسول القتيل بطف كربلاء. جاء العراق ثائرا على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية مطالبا بالخلافة، فقتل ونُقل رأسه إلى الخليفة في دمشق، ويروى أنه لم يُعد إلى الجسد المدفون في كربلاء بل نُقل إلى مصر. مديرية أوقاف القاهرة قررت منذ عام 2015 غلق ضريح الإمام الحسين "منعا للأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء" على حد وصف بيان الاوقاف.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
اللطم وتطبير الرؤوس من مراسم الحزن
معركة الطف وقعت في 10 محرم سنة 61 هجرية (12 تشرين الأول/ أكتوبر 680 م.) حيث قاد الحسين بن علي بن أبي طالب 73 من أنصاره لقتال جيش تابع ليزيد بن معاوية. من سبايا الطف كانت زينب بنت الإمام علي أخت الحسين وابنته سكينة. وتمنع لفافات ضخمة من النايلون الزوار من تقبيل الجدران كما يفعلون عادة تعبيرا عن تقديس الضريح .
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
اﻷوقاف المصرية تقرر إغلاق مسجد السيدة زينب بسبب كورونا
مرقد السيدة زينب بالقاهرة. يعتقد بعض المؤرخين أن السيدة زينب قد انتقلت من المدينة المنورة إلى مصر وهذا مدون في مسلة بضريحها في القاهرة، فيما يرى آخرون أن الفاطميين قد نقلوا رفاتها إلى القاهرة.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
مقام الحسين في القاهرة
يبتهلان بالدعاء أمام مرقد الحسين بالقاهرة. المصريون يسمونه مقام سيدنا الحسين.في لبنان الذي تتوالى عليه الأزمات وشهد تصاعدًا حادًا هذا الشهر، ألغى حزب الله وحركة أمل الشيعيان مواكب عاشوراء الكبيرة، وطلبا من المؤمنين متابعة الخطب على الإنترنت وعبر القنوات الإعلامية المرتبطة بحزب الله.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
مقام الحسين قريب من الجامع الازهر
يقع المرقد في حي الحسين بالقاهرة بجوار خان الخليلي الشهير والقريب من الجامع الأزهر. وفي إيران التي تحيي مراسم عاشوءا بشكل واسع كل عام، حظرت السلطات مواكب عاشوراء المعتادة وإحياء المناسبة من خلال موكب العزاء واللطم وتقديم الطعام. وبدلاً من ذلك بثت مختلف الطقوس الدينية على التلفزيون الحكومي.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
عاشوراء تعني 10 أيام من الحزن
كربلاء العراق. يحيي الشيعة ذكرى معركة الطف بكربلاء كل عام، ويقيمون مراسم عزاء تستمر 10 أيام وتعرف بعاشوراء، في شهر محرم بالتقويم الهجري. في داخل موقع الضريح، يضغط الزوار بوجوههم المكشوفة على الشباك الفضي الذي يفصلهم عن الضريح، ويبكي العديد منهم ويمسحون وجوههم بأيديهم العارية، وهي إحدى الطرق التي ينتشر بها فيروس كوفيد 19 في زمن الجائحة.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
الأربعينية هي إحياء لذكرى عودة رأس الحسين إلى كربلاء
يرى بعض المؤرخين أن رأس الحسين قد أعيد مرة أخرى من الشام إلى مدينة كربلاء مع السيدة زينب بعد 40 يوما، ولذلك يحتفل الشيعة بأربعينية مقتل الإمام الحسين، وتدعى باللهجة العراقية" مرّد الروس" أي عودة الرؤوس. في نيسان/ ابريل 2020 أغلقت السلطات السورية مزار السيدة زينب بعد أن حذر أطباء ومسؤولون في الأمم المتحدة من أن تجمعهم يضع البلاد في خطر انتشار واسع النطاق للمرض.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
مرقد الأمام علي بن أبي طالب ليس ضمن مراسم عاشوراء
مرقد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة النجف. الأمام علي هو والد الحسين وقد قتل في مسجد الكوفة. حادثة اغتياله ومصرعه جرت في الأيام 19-21 رمضان عام 40 هجري ( 661 م. ) في شهر (أيار/ مايو 2020) خرق مئات المتظاهرين حظر التجوال في مدينة النجف المفروض بسبب كورونا مطالبين الحكومة العراقية بالكشف عن مصير المختطفين وتقديم المتورطين للمحاكمة.
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حزن عاشوراء في زمن كورونا
مكتب عبد الناصر في مرقد الحسين بالقاهرة
مكتب بناه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليعتكف فيه أثناء اتخاذه للقرارات المهمة. المكتب اليوم يشغله إمام مسجد سيدنا الحسين في القاهرة. في شهر (تموز / يوليو 2020) أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنها قررت إغلاق مسجد الحسين بالقاهرة حتى إشعار آخر وإحالة الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق بسبب خروج بعض المصلين عن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا. إعداد: زمن البدري وملهم الملائكة.
الكاتب: ملهم الملائكة