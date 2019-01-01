موقع "نتفليكس" يحذف حلقة كوميدية تنتقد السعودية وولي عهدها

أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن موقع "نتفليكس" لعروض الفيديو والأفلام على شبكة الانترنت حذف حلقة تنتقد السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان الأسبوع الماضي بعد إعلان هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية أن الحلقة تنتهك قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السعودي.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن "نتفليكس" القول إنها حذفت الحلقة التزاما بالقانون السعودي، في حين لم ترد هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية على طلب "فاينانشال تايمز" التعليق.

وكانت الحلقة المحذوفة تركز على السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية مطلع تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وتضمنت الحلقة انتقادات لدور السعودية في الحرب اليمنية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)