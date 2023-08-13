 موقع "طرازين": رقمنة فن التطريز الفلسطيني لحفظه من الضياع | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 13.08.2023

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ثقافة ومجتمع

موقع "طرازين": رقمنة فن التطريز الفلسطيني لحفظه من الضياع

بهدف الحفاظ على الثوب الفلسطيني، قامت الناشطة المجتمعية والداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، زين المصري، برقمنة حوالي ألف شكل من المطرزات الفلسطينية التقليدية حيث يمكن تحميلها من موقعها "طرازين" على شبكة الإنترنت.

انتشرت موقع طرازين على شبكة الإنترنت وبات يلقى رواجا بين محبي فن التطريز

انتشرت موقع "طرازين" على شبكة الإنترنت وبات يلقى رواجا بين محبي فن التطريز

مازال عالقاً في ذهن الشابة زين المصري شعورها بالسعادة الغامرة عندما استطاعت إنجاز أول مطرزة في حياتها وهي في سن السابعة. وفي ذلك، قالت زين، التي تبلغ اليوم 31 ربيعاً: "لقد ظل التطريز لسنوات طويلة هوايتي المفضلة أثناء العطلات في منزل جدتي في الأردن".

مختارات

تعتبر المشاريع النسوية الصغيرة فرصة للتمكين الاقتصادي للنساء الفلسطينيات وخاصة الريفيات منهن، ومساحة يكملن فيها دور أزواجهن، ويكسرن حواجز اجتماعية تقليدية، ليصبحن سيدات أعمال يعتمدن على أنفسهن في ظل غياب الدعم الحكومي.

في أحضان الريف الفلسطيني، واستلهاما لمهرجان البيرة الألماني الشهير "أكتوبر فيست" المفعم بتقاليد ولاية بافاريا العريقة، أحيا الفلسطينيون تقاليد احتفالهم الخاص بالبيرة المحلية الصنع. DW عربية زارت الاحتفالية قرب رام الله.

جائحة كورونا كانت محطة فارقة في حياة زين؛ إذ مثلت لها، وهي تعمل في التسويق وتقيم في دبي، نقطة عودة التواصل بتقاليد وإرث عائلتها في مجال وحرفة ومهارات "فن التطريز الفلسطيني".

وفي مقابلة مع DW، قالت: "لقد انضمت إبان الجائحة إلى مجتمعات افتراضية خاصة بفن التطريز لمعرفة المزيد عن هذا الفن، بعد أن اضطرت إلى البقاء في المنزل لوقت طويل". وأشارت إلى أن أشكال التطريز عالية الدقة كان أحد التحديات الرئيسية لمجتمع التطريز على مستوى العالم، مضيفة: "يجب أن يكون ثمة منصة يمكن من خلالها تنزيل وطباعة أنماط التطريز المختلفة لأن هذا يمثل تراثنا الثقافي".

ولم تنتظر زين كثيراً حتى بدأت في إطلاق قاعدة بيانات خاصة بفن التطريز الفلسطيني، لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة؛ إذ استغرق وقتاً طويلاً في ظل عدم دقة برامج الرقمنة الحالية بما يكفي لفك تشفير الغرز تلقائياً. وعلى وقع ذلك، اضطرت زين إلى القيام بالأمر بشكل يدوي: "لقد أمضيت آلاف الساعات في رقمنة الزخارف وما تم خياطته غرزة غرزة لجعلها قابلة للطباعة والتنزيل من الإنترنت".

ويوفر موقع "طرازين" أكثر من ألف شكل من أشكال التطريز منذ بدء زين المصري عملها في رقمنة الثوب الفلسطيني في أكتوبر / تشرين الأول عام 2021 فيما تمكنت من إطلاق الموقع بشكل رسمي الصيف. وتظهر الإحصاءات أن أكثر من ألف شخص يقومون بزيارة الموقع يوماً.

أسست زين المصري أول قاعدة بيانات لفن التطريز الفلسطيني

أسست زين المصري أول قاعدة بيانات لفن التطريز الفلسطيني

ثروة عائلية وراوي حكايات

ورغم أن بلدان عربية وشرق اوسطية تشتهر بالتطريز، إلا أن التطريز الفلسطيني يتسم بالتميز، خاصة عقب إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" فن التطريز الفلسطيني على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي عام 2021.

وعلى ذلك علقت زين أن التطريز "يعد جزءاً من الثقافة الفلسطينية حيث ظل يُستخدم على الدوام كأسلوب لسرد الحكايات، بل قد يساعد في معرفة حالة المرأة إذا كانت عازبة أو متزوجة أو أم أو مطلقة أو أرملة". وأضافت أنه في حالة زواج المرأة، فإنه يتم تطريز "ثوبها بخيط أحمر، أما إذا كانت حامل، فسوف يتم تطريز الثوب على جانبيه. أما إذا باتت المرأة مطلقة أو أرملة فإنه يتم عمل تطريز بألوان داكنة. وتتحول المطرزات إلى ثروة عائلية تحكي حكاية المرأة وحياتها".

ولا يتوقف الأمر على المرأة الفلسطينية، إذ يمتد ذلك إلى الرجال حيث يتم تزين ملابسهم ببعض أشكال التطريز.

حكمات فلسطينيات يقدن مباريات دوي المحترفين لكرة القدم للرجال

جوائز للموقع وتكريمات لمطلقته

وقد حقق موقع "طرازين" الكثير من النجاح رغم قصر عمره؛ إذ فاز بالميدالية البرونزية كأفضل مشاركة مجتمعية في التعليم والفن والثقافة في حفل توزيع جوائز "إنثيم أووردز" لهذا العام.

بيد أن هذا المشروع لم يكن الأول الذي تُقدم عليه زين ويجذب الانتباه، حيث سبق ذلك مشاريع دشنتها بهدف محو الأمية الرقمية وتعزيز تمكين المرأة العربية اقتصادياً. وفي هذا الصدد، حقق برنامج "مهارات من غوغل" الذي أطلقته زين نجاحاً كبيراً؛ إذ وصل إلى مليوني شخص في المنطقة العربية وساعد الشباب العربي على تطوير مهاراتهم الرقمية.

وعلى مدار العامين الماضيين، جرى اختيار زين ضمن أفضل 30 شخصية قيادية من "فوربس" تحت سن 30 عاماً وأيضاً ضمن قائمة "المؤسسة العربية الأمريكية" التي يقع مقرّها في واشنطن، لأفضل 30 شخصية تحت سن 30 عاماً"، فيما جرى تعيينها مناصرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وزميلة شبابية في صندوق النقد الدولي.

وعلى وقع ما أنجزته، تشعر عائلة زين المصري خاصة جدها وجدتها بالفخر. وفي ذلك، قالت: "أدرك أن فهم قضية قاعدة البيانات يعد بالأمر بعيد المنال بالنسبة لجدتي وجدي لكن عندما أظهرت لهما بعض القطع النهائية الخاصة بي، باتا أكثر ارتباطاً بها. لقد أضحت تقاليد عائلتنا حية على الإنترنت".

جنيفر هوليس/ م.ع

  • Palästinenserin Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wettbewerb (Foto: Reuters)

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    لسنوات طوال بذلت انوش بليان جهودا مضنية لرعاية عضلات جسدها، فتحققت في النهاية أحلامها. الفلسطينية الساكنة في القدس أحرزت لقب "ملكة اللياقة البدنية في إسرائيل" في مسابقة اتحاد كمال الأجسام للهواة بتل أبيب.

  • Israel palästinensische Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wetbewerb

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    كانت البهجة لا توصف، فبليان هي ليس المرأة الفلسطينية الأولى التي تشارك في المسابقة الإسرائيلية فحسب، بل هي من أحرزت البطولة فيها.الفرحة غمرت أيضا مدربها باسم سعيد وهو يرى ثمار جهوده وقد أينعت فوزا.

  • Palästinensische Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wettbewerb (Foto: Reuters)

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    استعدادا للمسابقة، أمضت انوش بليان ساعات طويلة كل يوم في النادي الرياضي الواقع في قلب القدس القديمة، وكان برفقتها دائما المدرب باسل سعيد.

  • Israel palästinensische Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wetbewerb

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    تعيش بطلة كمال الأجسام مع أمها رينيه وباقي إفراد أسرتها في محلة الأرمن بجنوب غرب القدس القديمة. أسرتها قدمت لها أفضل دعم. وما زال يعيش في البلد من 8 إلى 10 آلاف أرمني مشكلين بذلك أكبر تجمع أرمني في الشرق الأوسط.

  • Palästinensische Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wettbewerb (Foto: Reuters)

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    لمرات عديدة، لم تستطع أنو شان أن تمارس تدريباتها، لكن الغذاء الصحيح يبقى عنصرا حاسما في بناء الجسد المفتول الرشيق، وهي تقوم بنفسها في الغالب بتحضير طعامها.

  • Palästinensische Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wettbewerb (Foto: Reuters)

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    سلالم تأخذك إلى فوق، وأخرى تهبط بك الى أسفل ، لكن السلّم في الغالب يكون شديد الانحدار. وهكذا فإن تدريبات أنوش تبدأ وهي في طريقها إلى النادي الرياضي. من لا يعرف هذه السلالم لن يجد سبيله فيها قط.

  • Palästinensische Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wettbewerb (Foto: Reuters)

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    لتكون عضلاتها مهيأة للظهور على حلبة المسابقة، يلزم انوشه أن تُكسب بشرتها لونا مناسبا تتجسد من خلاله العضلات، هذا اللون يجب أن يناسب كونها امرأة أيضا كما كتبت على صفحتها في فيسبوك. قبل انخراطها في رياضة كمال الأجسام، عملت انوش عارضة أزياء لنوع من الألبسة.

  • Palästinensische Bodybuilderin Anoush Belian gewinnt offiziellen Wettbewerb (Foto: Reuters)

    بطلة إسرائيل في كمال الأجسام فلسطينية

    التدريب الشاق والاستعدادات الطويلة أتت أُكُلها، فقد أحرزت أنوشه بليان لقب البطولة في المسابقة بتغلبها على منافسات قويات.

    الكاتب: ديانا هودالي/ م.م