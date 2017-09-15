موقع بريطاني: السعودية تنوي إعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد رمضان

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني اليوم الثلاثاء (21 أيار/ مايو 2019) نقلا عن ما وصفه بـ "مصدرين حكوميين وأحد الأقارب" أن السعودية "ستصدر حكما بالإعدام على ثلاثة من علماء السنة السعوديين المعتدلين البارزين، بتهم متعددة تتعلق بـالإرهاب وأنه سوف يجري تنفيذ حكم الإعدام بعد فترة وجيزة من شهر رمضان".

وأبرز هؤلاء الدعاة هو الشيخ سلمان العودة، وهو عالم مشهور عالمياً، معروف بآرائه التقدمية نسبياً في الشريعة والمثلية الجنسية في العالم الإسلامي، حسبما كتبت الموقع. أما الداعيتان الآخران اللذان تحدث عنهما موقع "ميدل إيست آي" فهما عوض القرني، وهو خطيب سني وأكاديمي ومؤلف، وعلي العمري وهو داعية حاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن.

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد تم اعتقال العودة في أيلول/ سبتمبر 2017، بعد ساعات من كتابته تغريدة يرحب فيها بتقارير تتحدث عن احتمال المصالحة بين السعودية وقطر. وكانت السعودية قطعت مع حلفائها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/ يونيو 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم المتطرفين الإسلاميين، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وتقول عائلة سلمان العودة إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه. وبحسب الإعلام السعودي المقرب من الحكومة، يواجه العودة 37 تهمة، من دون كشف تفاصيلها. والشيخ العودة واحد من نحو 20 شخصا اعتقلوا في أيلول/ سبتمبر 2017 لدى بدء حملة قمع ضد المعارضين في المملكة.

ويشار إلى أنه لم يرد أي رد سعودي رسمي على ما ذكره الموقع البريطاني حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ص.ش/أ.ح