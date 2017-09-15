 موقع بريطاني: السعودية تنوي إعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد رمضان | أخبار | DW | 21.05.2019

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أخبار

موقع بريطاني: السعودية تنوي إعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد رمضان

قال موقع بريطاني إن السعودية تنوي تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من أبرز الدعاة السعوديين بعد شهر رمضان. وحسب الموقع فإن الدعاة الثلاثة هم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري. السعودية لم تعلق رسميا على هذا الخبر.

Flagge von Saudi-Arabien (Imago/imagebroker)

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني اليوم الثلاثاء (21 أيار/ مايو 2019) نقلا عن ما وصفه بـ "مصدرين حكوميين وأحد الأقارب" أن السعودية "ستصدر حكما بالإعدام على ثلاثة من علماء السنة السعوديين المعتدلين البارزين، بتهم متعددة تتعلق بـالإرهاب وأنه سوف يجري تنفيذ حكم الإعدام بعد فترة وجيزة من شهر رمضان".

وأبرز هؤلاء الدعاة هو الشيخ سلمان العودة، وهو عالم مشهور عالمياً، معروف بآرائه التقدمية نسبياً في الشريعة والمثلية الجنسية في العالم الإسلامي، حسبما كتبت الموقع. أما الداعيتان الآخران اللذان تحدث عنهما موقع "ميدل إيست آي" فهما عوض القرني، وهو خطيب سني وأكاديمي ومؤلف، وعلي العمري وهو داعية حاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن. 

Screenshot Middle East Eye (Middle East Eye)

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد تم اعتقال العودة في أيلول/ سبتمبر 2017، بعد ساعات من كتابته تغريدة يرحب فيها بتقارير تتحدث عن احتمال المصالحة بين السعودية وقطر. وكانت السعودية قطعت مع حلفائها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/ يونيو 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم المتطرفين الإسلاميين، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وتقول عائلة سلمان العودة إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه. وبحسب الإعلام السعودي المقرب من الحكومة، يواجه العودة 37 تهمة، من دون كشف تفاصيلها. والشيخ العودة واحد من نحو 20 شخصا اعتقلوا في أيلول/ سبتمبر 2017 لدى بدء حملة قمع ضد المعارضين في المملكة.

ويشار إلى أنه لم يرد أي رد سعودي رسمي على ما ذكره الموقع البريطاني حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ص.ش/أ.ح

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

انخفضت حالات الإعدام في العالم لأدنى مستوى لها خلال عقد، وفق منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وذلك بسبب انخفاض حالات الإعدام في دول شرق أوسطية ما زالت تتصدر القائمة السوداء عالميا. (10.04.2019)  

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