موعد غرامي مع فتاة في أوكرانيا يؤدي إلى الكشف عن جثة في خزانة

تحقق الشرطة الأوكرانية مع شاب، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل لجدته. وفقًا لبيانات الشرطة الأوكرانية، تواعد الشاب البالغ من العمر 23 مع فتاة تعرف عليها عبر أحد مواقع التعارف على الإنترنت، ثم أخذها إلى منزله.
حيث قام بإظهار الجثة الهامدة للجدة البالغة من العمر 83، والتي كانت مخبأة في الخزانة، وكانت الرأس مغطاة بكيس بلاستيكي، بحسب أقوال الفتاة.
ووفقا لمجلة دير شبيغل التي نشرت عن الحادثة، فإن الشاب قام بتهديد الفتاة أيضا لمنعها من البوح عما شاهدته، بيد أنها تمكنت من الفرار، وقامت بتبليغ الشرطة التي قبضت على الشاب في شقته.
وبينت التحقيقات الأولية أن الشاب أقر أنه كان على خلاف مع جدته بسبب كرسي للجلوس. وتبحث الشرطة حاليا في امكانية خنق الشاب لجدته، من أجل تخلصه من هذه الخلافات.
ع.أ.ج/ز.أ.ب
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
في عام 1891، قام خوان فوكيتش، وهو باحث بعلم الجريمة أرجنتيني من أصول كرواتية، بإنشاء أول أرشيف بصمات حديث الطراز. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بصمات الأصابع إحدى أهم الأدلة التي استخدمت لتحديد هوية المجرمين. في الصورة يظهر شرطي يقوم بنشر الغبار على قفل شقة تعرضت للسطو وهو ما يجعل بصمات الأصابع تصبح مرئية.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
يقوم الشرطي بإستخدام شريط لاصق لإلتقاط بصمات الأصابع ومن ثم يلصقها على قطعة ورقية. في السابق، كانت مقارنة بصمات الأصابع أمراً كثير العناء، إذ كان يتوجب على الشرطة مقارنة بصمات الأصابع ،التي يعثرون عليها في مسرح الجريمة، واحدة تلو الأخرى مع بصمات المشتبه بهم المحتملين. أما حالياً، إختصر الكمبيوتر تلك المشقة.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
كان إجراء أخذ البصمات في السابق عملاً فوضوياً لما يسببه الحبر من آثار قذرة على الأيدي. وبفضل أجهزة المسح الضوئي أصبحت عملية سهلة وبسيطة وتقوم مباشرة بإرسال البيانات وتحويلها إلى بيانات بيومترية.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
يحدد الكمبيوتر النقاط النموذجية بين الخطوط الكثيرة في بصمات الأصابع، من ضمنها التفرعات في الخطوط و موقع مركز البصمة بدقة. لا يمكن أن تتطابق بصمات الأصابع بين شخصين إطلاقاً ويستحيل تطابقها حتى بين التوائم.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
لا مجال للمراوغة! في نيجيريا يتم استخدام بصمة الماسحات الضوئية في الإنتخابات ليتم التأكد من التصويت لمرة واحدة فقط.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للمسؤولين في أوروبا فيما يخص اللاجئين. إذ يجب أخذ بصمات المهاجرين عند أول عبور بدول الإتحاد الأوروبي. وقد تم تزويد كل مراكز الشرطة بالماسحات الضوئية.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
العديد من الأجهزة الذكية الآن مزودة ببرنامج الحماية بالتعرف على البصمة، مثل جهاز آي فون تاتش-ID، حيث يتمكن صاحب الهااتف المحمول فقط من فتح الجهاز باستخدام بصمته. وبهذه التقنية الجديدة تبقى بيانات صاحب الجهاز محمية في حال ضياع الجهاز أو سرقته.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
في بلدة دوندي الاسكتلندية، يقوم الناس باستخدام القياس الحيوي كالبصمة لسحب المال من آلة الصراف الآلي. خبر"سيء" للصوص!
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
منذ عام 2005، تحتوي جوازات السفر الألمانية على بصمة رقمية كجزء من المعلومات البيومترية المحفوظة على رقاقة لتحديد الهوية بموجات الراديو. المعلومات الأخرى على الرقاقة، تشمل صورة وجه بيومترية أيضاً. وشأنها شأن بصمات الأصابع، لا يستحيل تطابقها أيضاً مع بيانات أخرى.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
برنامج يتعرف على الوجوه خلال مقارنة ملامح الوجه وقاعدة البيانات، إذ يتمكن من التعرف على وجه المشتبه به، من ضمن حشد كبير من خلال كاميرا المراقبة. خدمات الإنترنت توفر هذه الميزة ايضا على سبيل التسلية للتعرف على وجوه الأصدقاء والعائلة.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
في عام 1984 قام أليك جيفري باكتشاف بصمة الحمض النووي بمحض الصدفة أثناء بحث كان يقوم به بجامعة لستر البريطانية. إذ توصل في بحثه لوجود أجزاء في الحمض النووي تختلف من إنسان لآخر.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
قام مكتب التحقيقات الجنائية الألماني بحل أكثر من 18 ألف جريمة باستخدام البصمات الوراثية.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
أنقذت هذه التقنية حياة الكثيرين. إذ لا يتم استخدامها لتحديد هوية المجرمين فقط، بل تم تبرئة العديد ممن أدينوا بجرائم لم يرتكبوها.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
تم أول إختبار للحمض النووي في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة والهرسك. إذ تم تحديد هويات الجثث التي استخرجت من المقابر الجماعية بشكل ممنهج، ليتم بعد ذلك دفنهم من قبل ذويهم. أكثر من 6 آلاف جثة تم تحديدها باستخدام بصمة الحمض النووي.
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من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
قد تتفاجأ عندما تعلم بوجود بيانات بيومترية في الأصوات والبيانات الرقمية الأخرى. برمجيات تحديد الأصوات بإمكانها على سبيل المثال تحديد صوت الأشخاص الذين يقومون بإجراءات مكالمات تهديد. فالصوت البشري لكل شخص مميز. وعلينا أن لا ننسى أن البيانات التي نتركها على الإنترنت قد تكون بمثابة أثر يسهل تعقبه ويحدد هويتنا.
الكاتب: فابيان شميت/ ريم ضوا