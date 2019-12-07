موعد غرامي مع فتاة في أوكرانيا يؤدي إلى الكشف عن جثة في خزانة

تحقق الشرطة الأوكرانية مع شاب، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل لجدته. وفقًا لبيانات الشرطة الأوكرانية، تواعد الشاب البالغ من العمر 23 مع فتاة تعرف عليها عبر أحد مواقع التعارف على الإنترنت، ثم أخذها إلى منزله.

حيث قام بإظهار الجثة الهامدة للجدة البالغة من العمر 83، والتي كانت مخبأة في الخزانة، وكانت الرأس مغطاة بكيس بلاستيكي، بحسب أقوال الفتاة.

ووفقا لمجلة دير شبيغل التي نشرت عن الحادثة، فإن الشاب قام بتهديد الفتاة أيضا لمنعها من البوح عما شاهدته، بيد أنها تمكنت من الفرار، وقامت بتبليغ الشرطة التي قبضت على الشاب في شقته.

وبينت التحقيقات الأولية أن الشاب أقر أنه كان على خلاف مع جدته بسبب كرسي للجلوس. وتبحث الشرطة حاليا في امكانية خنق الشاب لجدته، من أجل تخلصه من هذه الخلافات.

ع.أ.ج/ز.أ.ب