موظف متقاعد يقود حكومة تونس..طوابير الخبز أول اختبار يواجهه

في ليل 25 يوليو تموز عام 2021 خرج الرئيس قيس سعيّد يحتفل بين أنصاره بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بعد اعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد أعمال البرلمان في خطوة أولى قبل حله لاحقا.

كان من بين المحتفين بالقرار عمال المقاهي والمحلات والأكشاك المطلة على الشارع الذي يحتل مكانة رمزية كبيرة لدى التونسيين، على أمل أن ترفع أخيرا الحواجز الحديدية التي أحاطت بالشارع وأغلب الأنهج المتفرعة عنه منذ الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

لكن بعد أكثر من عامين على قرارات الرئيس سعيّد لا تزال الحواجز في مكانها بينما لم يتخل الرئيس عن اطلالاته الاحتفالية من حين لآخر في الشارع ملوحا بقبضة يده ومتعهدا "بإعادة البناء وعدم العودة الى الوراء".

مع ذلك يأمل أنصاره بأن تكون خطوته الجديدة بعزله رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتنصيبه للخبير القانوني المتقاعد في البنك المركزي والشخصية المجهولة للتونسيين، أحمد الحشاني، صائبة هذه المرة ومقدمة للتغيير الفعلي.

على الرغم من المعاناة اليومية في تأمين السلع الاستهلاكية المفقودة في السوق مثل القهوة والسكر، إلا أن سمير العامل في مقهى لا يزال يثق في اختيارات الرئيس سعيّد، وفي تقديره فإنه مثال لـ"نظافة اليد" في السلطة، كما يقول.

ويضيف العامل في حديثه مع DW عربية "أزمة التموين تجتاح العالم كله، الأمر ليس مقتصرا على تونس. آنا سأظل متفائلا".

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لرضا الذي يعمل دليلا سياحيا منذ أزيد عن 35 عاما. ليس بعيدا عن المقهى ركن رضا الحافلة السياحية في الشارع الرئيسي وسط طابور من الحفلات السياحية وهو لا يخفي تذمره من الحواجز الأمنية المتعددة.

ويقول رضا لـDW عربية "صحيح أن الأرقام والتوقعات للقطاع السياحي حتى الآن جيدة ولكن يتعين ان ننتظر حتى نهاية العام من أجل التقييم. تغيير رئيس حكومة قد لا يكون له تأثير فعلي وملموس. كثيرون وصلوا الى هذا المنصب في سنوات قليلة لكنهم لم يغيروا شيئا".

الرئيس قيس سعيّد يعين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة خلفا للسيدة نجلاء بودن

بالنسبة لرضا فإن الاختبار الأول لرئيس الحكومة الجديد على المدى القريب سيكون أمام توفير مادة الخبز الحيوية للتونسيين والمتناقصة في الأسواق منذ أشهر. ويضع رضا رهانا في ذلك في حديثه مع مراسل DW عربية قائلا "إذا رأيت الطوابير قد خفت أمام المخابز عندها فقط يمكن أن أقول الأوضاع بدأت تتغير".

"خبز واحد" لكل التونسيين

توفير الخبز أصبح الهدف الأول المعلن لحكومة الرئيس سعيّد وهو بمثابة الخط الأحمر الذي يمنع تجاوزه. فتاريخيا ارتبط فقدان الرغيف او الترفيع في أسعاره، باضطرابات خطيرة حصلت في الماضي بتونس أشهرها "ثورة الخبز" في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وفي تلميح لتلك الأحداث، يردد الرئيس سعيّد بشكل متواتر في خطاباته بضرورة حماية "السلم الأهلي" حتى لو أدى ذلك إلى رفض اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي المعلق منذ أكتوبر 2022، لتفادي أي شروط تهدد نظام الدعم الذي يمكن أن يطال منتجات العجين ومن بينها الخبز.

وبهدف التوفير لمادة الدقيق في ظل نقص إمدادات الحبوب وتراجع الانتاج الوطني بنحو 60 بالمائة في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف، فإن الخطوة الأولى للرئيس تقوم على توفير "خبز واحد" لكل التونسيين وانهاء نظام التصنيف بين المخابز العادية والمخابز العصرية التي تستخدم الدقيق لانتاج خبز أعلى سعرا.

والهدف من هذه الخطة هو ضمان تزويد الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل بالخبز. ولكن هذا الإجراء قد لا يكون كافيا لوحده لتبديد المخاوف من أي اضطرابات اجتماعية محتملة.

يشير الخبير الاقتصادي رضا شكندالي لـDW عربية "هناك ازمة مالية حادة وعجزا حكوميا على تعبئة الموارد الخارجية. غير أن اتفاق تونس مع الاتحاد الأوربي بشأن التعاون في مكافحة الهجرة مقابل الدعم المالي مع اتفاق قرض ومنحة (500 مليون دولار) مع المملكة السعودية، قد يمنحان دفعة للحكومة في انتظار خطوات أخرى إلى جانب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد".

ازدحام في مخبزة بمنطقة أريانة في العاصمة تونس

لكن هل يبرر كل هذا خطوة الرئيس لتغيير رئيس حكومة في ذروة الأزمة المالية والاقتصادية في الوقت الذي يعود فيه إلى الرئيس وحده في تحديد توجهات وسياسات الحكومة.

بحسب نص الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيّد بنفسه في 2022 عبر استفتاء شعبي، فإنه يملك صلاحيات تنفيذية واسعة من بينها اختيار رئيس حكومة وأعضائها.

الحكومة والرئيس على طرفي نقيض؟

ووفق الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة تونس رضا شكندالي فإن هناك ثلاثة مبررات على الأقل تفسر خطوة الرئيس.

يوضح الخبير لـDW عربية بأن التباين برز في ثلاث ملفات على الأقل بين حكومة نجلاء بودن والرئيس سعيّد، أولها التعاطي مع صندوق النقد الدولي، فبينما كان الرئيس سعيّد يوجه انتقاداته إلى المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك الصندوق رافضا مسألة "الارتهان أو الخضوع إلى الاشتراطات" ومشددا على "السيادة الوطنية"، كانت الحكومة في المقابل تردد على لسان وزرائها بأن لا مفر من اتفاق قرض ومن الدخول في الإصلاحات الجوهرية للاقتصاد.

والمسألة الثانية كما يفسر الشكندالي، أن الرئيس سعيّد طرح مقاربة تتعلق بأ"الصلح الجزائي" يقضي بابرام اتفاق مع رجال الأعمال الملاحقين قضائيا في قضايا فساد بالتأسيس لمشاريع في المناطق الداخلية المهمشة من أجل التنمية وخلق فرص عمل للعاطلين.

طرحت هذه الفكرة منذ كان الرئيس سعيد خارج دائرة الحكم ومجرد متابع للأحداث في العام 2012 لكن عند عرضها في مشروع قانون وهو في منصب الرئاسة لم تجد طريقها إلى التحقيق رغم تكوينه للجنة مكلفة بالموضوع.

كما لم يجد مشروع قانون الرئيس بتكوين "شركات أهلية" القريبة شكلا من التعاضديات وذات رأس المال المشترك، من أجل التنمية في الجهات الداخلية، طريقه في برامج الحكومة ومخططاتها ولا في قانون المالية وموازنة الدولة.

والعائق الأقرب في ذلك حسب الخبير، يتعلق بسياسات وزارتي المالية والاقتصاد، والتي تقف على طرف نقيض من أفكار الرئيس سعيّد.

لم يمض على تعيين نجلاء بودن عامان حتى أقالها الرئيس سعيّد من رئاسة الحكومة

مع ذلك فقد طفت على السطح عدة تحفظات خلف تعيين أحمد الحشاني في منصب رئيس الحكومة، ليس من المعارضة فحسب التي وصفته "بالنكرة وفاقد الأهلية"، ولكن أيضا من الخبراء لجهة أن لا خلفية ولا سجل له في بحوث الاقتصاد والمال.

وأكثر ما هو متوفر من معلومات بشأن الحشاني لدى الرأي العام عبر الصحافة، فإنه موظف متقاعد من منصبه كمدير للشؤون القانونية ومديرا للموارد البشرية بالبنك المركزي، وهو يشترك مع الرئيس قيّس سعيد كونه من خريجي كلية الحقوق. وارتباط سجله الوظيفي بقسم الموارد القانونية والبشرية أحال في تقدير الخبراء الى مخطط لاصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وقد ترافقت بالفعل حملة بموازاة التعيين حول اعتزام الرئيس اصدار قانون لمراجعة شهائد التوظيف في المؤسسات العمومية منذ عقد بهدف "تطهير الادارة".

ويقول الخبير الشكندالي لـDW عربية "نعاني من رداءة الإدارة التي باتت عائقا للنمو ومناخ الاستثمار، هي ادارة معطلة وتستحوذ على نحو 45 بالملئة من كتلة الأجور"، وهي تعد فعليا نسبة من بين الأعلى في العالم.

ويتابع الخبير في تحليله "اذا كان هذا هو التصور فهي خطوة جيدة للإصلاح ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما سيقوله وما سيفعله رئيس الحكومة الجديد".

"التغيير" هل يتحقق فعلا؟

بالعودة إلى الشارع لا يعكس التغيير في منصب حساس برئاسة الحكومة لدى المواطنين، ذات الزخم الذي كان يحظى به قبل سنوات، وهو أمر قد يعود إلى تغير نظام الحكم إلى نظام رئاسي يمثل فيه الرئيس السلطة التنفيذية الأعلى والمهيمنة بشكل واضح على باقي المؤسسات في المثال التونسي.

ومثل الكثيرين من العاملين باليومية ومن الباعة المتجولين في شوارع العاصمة، تقضي مريم ساعات النهار لبيع عصير "الأناناس" المبرد والمعد تقليديا كما تضع خيارا آخر بتقطيع شرائح من هذه الفاكهة.

تغض شرطة البلدية الطرف عن الباعة وتجار القطاع الموازي غير المنظم كونهم لا يملكون رخصا، لكنها لا تتوانى في تحريك حملات ضدهم من حين لآخر، لذلك فإن الوقت هو أثمن ما تملكه مريم لبيع أقصى ما يمكن من عصير الأناناس وتأمين احتياجاتها اليومية من المال. وتقول لـDW عربية "نحن الطبقة الكادحة نحتاج الى التخطيط اليومي لمجابهة الغلاء. نعمل فقط من أجل تأمين العيش لا نملك هامشا أكبر".

وفي حين تبدو الأوضاع السياسية في البلاد في ذيل اهتمامات مريم فإنها لا ترفع سقف تطلعاتها من تنصيب الحشاني، ومع ذلك فهي تصف خطوة الرئيس بـ"الإيجابية". وتضيف من دون تردد "في النهاية التغيير في حد ذاته جيد".

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" شرارة الربيع العربي الأولى كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" هروب بن علي كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" فوز حزب النهضة تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" جدل بشأن علمانية الدولة أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" اغتيال شكري بلعيد شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" تخلي حزب النهضة عن الحكم كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" دستور جديد لتونس كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" فوز السبسي كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الإرهاب يضرب تونس آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" مواجهة الإرهاب آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" العجز التجاري يرتفع كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" قيس سعيد رئيسا لتونس تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" فضيحة فساد كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" سعيد المشيشي رئيسا للوزراء آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الاحتجاجات متواصلة كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" إقالة الحكومة وتجميد البرلمان تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الإعلان عن خارطة طريق للبلاد بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ "الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان - وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" إحكام القبضة على القضاء بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" تنديد داخلي وانتقادات دولية قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ "المذبحة". كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع" موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" "دولة مهددة بالإقلاس" حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر "إفلاس" التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية"، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" مسودة دستور جديد في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" 25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.



وعلى الصعيد السياسي والنقابي تراوحت ردود الفعل بين الحذر ودهم التفاؤل، فقد حثّ الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السبت رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني على "الانفتاح على مختلف المكونات" في البلاد.

خلال تجمع في مدينة صفاقس (وسط شرق)، علق الطبوبي على إقالة الرئيس قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن قائلا "العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما تكمن في تغيير الإستراتيجيات والسياسات".

ومن جهته قال أحمد نجيب الشابي زعيم "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، في مؤتمر صحفي للجبهة إن الرئيس سعيّد اختار "شخصا نكرة لا أحد يعرفه في تونس، وهو لا يملك رؤية ولا برنامج، ولا يملك مقدرة سياسية وسيرته لا تبعث على التفاؤل".

وبالنسبة للخبير الاقتصادي عز الدين الدين سعيدان قد يكون التغيير أفضل السبل لتخفيف الضغط ولكن هذه ليست سياسة فعالة أمام تحديات اقتصادية معقدة وفشل حكومي مستمر منذ 2011.

ويضيف سعيدان لـDW عربيىة "منذ سنوات والدولة تتبع سياسة "رجال الإطفاء" في التعامل مع المشاكل الاقتصادية عبر الإقتراض لتمويل حاجيات البلاد.هل بهذه الطريقة سنحل مشاكل اقتصادية معقدة جدا؟".

طارق القيزاني - تونس