موظفة بحملة ترامب الانتخابية تشكو التمييز بعد حملها من مديرها

رفعت موظفة بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 دعوى قضائية تشكو فيها من تعرضها للتمييز بعد أن أصبحت حبلى قائلة إنه تم تجريدها من مسؤوليات وظيفتها بعد أن حملت من رئيسها في العمل.
وقالت أرلين دلجادو في وثائق الدعوى التي قدمتها للمحكمة في نيويورك يوم الاثنين إنها علمت بحملها في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في نفس الوقت تقريباً الذي فاز فيه ترامب في الانتخابات الرئاسية. وكانت دلجادو مسؤولة بارزه عن التواصل مع الناطقين بالإسبانية.
وقالت دلجادو في الدعوى إن جيسون ميلر أحد كبار المتحدثين باسم حملة ترامب في 2016 هو والد طفلها. وأبلغت صحيفة اتلانتيك في مقابلة عام 2017 إن ميلر كان متزوجاً أثناء علاقتهما. وقالت في دعواها إنها بعد أن أبلغت الحملة بخبر حملها لم تعد تتلقى أي رسائل عمل على بريدها الإلكتروني واستُبعدت من مشروعات كانت تعمل عليها.
وقالت إن مستقبلها المهني تضرر بعد أن تم تجاوزها في ترشيحات وظائف بالبيت الأبيض بعد تولي ترامب السلطة. وقالت في أوراق الدعوى إنها "منيت أيضا بخسائر مالية مستقبلية وجرح للمشاعر وإهانة".
ورفض تيم مورتوف المتحدث باسم حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التعليق على هذه المزاعم.
ح.ع.ح/خ.س(رويترز)
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
ليدي غاغا تصلي من أجل "أن يمر يوم الإقتراع بسلام"
احتدام المنافسة الانتخابية واستخدام وسائل غير مسبوقة بين المرشحين، دفعت المغنية لادي غاغا إلى القول "إنني أصلي من أجل أن يمر يوم الإقتراع بسلام". الفنانة الأمريكية ورغم أنها تدعم المرشحة كلينتون الا أنها لا تهاجم منافسها ترامب. لكن الأمر مختلف بالنسبة لمعظم النجوم الذين يشاركون في حملات المرشحين.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
لنصرخ بصوت عال..
قبل الانتخابات الأمريكية بأسبوع، أعلنت المغنية الأمريكية المشهورة جينفر لوبيز تأييدها للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. مغني الروك الأمريكي بون جوفي أيضا يدعم كلينتون ويحيي سلسلة حفلات مجانية دعما لحملتها ضد دونالد ترامب.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
التعري لدعم كلينتون
المغنية كايت بيري أقامت حفلات للطلاب لحشد الدعم لهيلاري كلينتون، لكنها لم تكتف بذلك وأرادت أن تدعم مرشحتها المفضلة بطريقة مختلفة عن الآخرين، فنشرت مقطع فيديو على يوتيوب تعرت خلاله تماما وهي في مركز انتخابي تطالب بالتصويت لكلينتون.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
لكمة في الوجه
في مقطع فيديو أعلن الممثل الأمريكي روبرت يد نيرو عن تأييده وبشكل واضح تماما بقوله: "قال إنه يريد أن يوجه لكمة في الوجه لمن يحتجون خلال حملاته الانتخابية. وأنا اريد أن أوجه له لكمة في جهه. هل نريد شخصا مثل هذا رئيسا؟ لا أظن ذلك".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
"جيل من الجبناء"
أما الممثل والمخرج كلينت استوود فهو يدعم ترامب. "لدينا جيل من الجبناء" يقول استوود معلنا أنه سينتخب ترامب. وصحيح أنه ليس من أنصاره، ولكنه يراه أهون الشرين مقارنة بكلينتون.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
حين يتعلق الأمر بالصورة
بعض النجوم الأمريكيين لا يعلنون ولا يكشفون عن دعمهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، لأنهم يخشون على صورتهم لدى الجمهور. لكن الممثل شارلي شين صرح بدعمه لترامب وقال في تغريدة له عام 2015 "إذا اتصل بي ترامب سأصبح نائبا للرئيس".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
كلينتون ستصبح رئيسة أمريكا
نجمة هوليوود ميرل ستريب شاركت في إحدى حملات المرشحة الديمقراطية كلينتون حيث صعدت المنصة وأعلنت عن دعمها لها وقالت "هيلاري رودهام كلينتون ستصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
حفلات عشاء في بيت كلوني
نجم هوليوود جورج كلوني أعلن ومنذ أن كانت هيلاري كلينتون عضوا في مجلس الشيوخ، عن تأييده لها، مثلما يظهر في هذه الصورة التي تعود إلى عام 2003. والآن يقيم كلوني في بيته حفلات عشاء لجمع التبرعات لكلينتون، حيث تكلف وجبة العشاء لديه 33 ألف و400 دولار، فقط!
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
الرقص أمام الكاميرا
شاركت كلينتون في برنامج حواري للمذيعة إلين دي غنيريس، ورقصت خلاله مع المذيعة والممثلة الكوميدية آمي شومر ونجمة البوب بنك، وذلك من أجل دفع المشاهدين إلى انتخابها.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
مؤيدو ترامب مع بعضهم
مقارنة مع مؤيدي كلينتون، قائمة مؤيدي ترامب قصيرة، ولكنها تضم مشاهير أيضا مثل المغني كيد روك وبطل العالم للملاكمة مايك تايسون والممثل هولك هوغان (في الصورة). يدعم هؤلاء ترامب ولكن على استحياء، حيث لا يظهر أي منهم في حملته الانتخابية على المنصة.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
طرق الأبواب
المعغنية ميلي كروس تدعم بشكل علني وافتخار كلينتون، حيث قامت مؤخرا في إحدى كليات جامعة فيرجينيا بالانتقال من غرفة لأخرى تطرق الباب وتدعو لانتخاب كلينتون كأول إمرأة ومؤيدة للحركة النسوية رئيسة للولايات المتحدة.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
هيلاري للرئاسة
تستغل حملة كلينتون مختلف مواقع التوصل الاجتماعي من أجل التأثير على الشباب وكسب تأييدهم. وفي هذا السياق كسبت كلينتون نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان التي لها 50 مليون متابع على تويتر، إلى صفها. نينا نيبرغال/ عارف جابو