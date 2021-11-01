موسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هنالك أمثلة مثيرة للاهتمام على التعاون بين الإنسان والآلة في مجال الموسيقى. يقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات لكتابة الأغاني وتلحينها، لكن الإبداع الحقيقي لا يزال لدى البشر.
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول