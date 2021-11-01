موسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي

"أكملها" الذكاءُ الاصطناعي - عزف سيمفونية بيتهوفن العاشرة لأول مرة

السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟