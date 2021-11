يقدم برنامج "موسيقى أوروبية" الأسبوعية عرضا لأروع حفلات موسيقى البوب والروك، التي تُقام على المسارح الأوروبية.

إلى جانب الأسماء العريقة، يسلط برنامج "موسيقى أوروبية" الضوء على العديد من الفنانين الشباب ومنهم الاسكتلندية "آمي ماكدونالد" إبنة الأربعة وعشرين عاما، والتي احتل البومها الأول "هذه هي الحياة "This is the Life" المركز الأول في قائمة أفضل الأغاني. بالإضافة إلى "أميليانا توريني" من إيسلندا والتي نجحت عبر أغنيتها "Jungle Drum" في نيل شهرة عارمة بين ليلة وضحاها. برنامج "موسيقى أوروبية" يعرفكم أيضا على نجوم الموسيقى في أوروبا عن قرب بصراحة ودون تكلف، من عازف البوق الاستثنائي الألماني " تيل برونر" وصولا إلى المغنية الفرنسية "باتريسيا كاس" ومرورا بكل من "جيمي كولوم" النجم البريطاني المتعدد المواهب و "شيند أوكنور" وسنو باترول" و "رازورلايت".