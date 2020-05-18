 موسكو تندد بمحاولات واشنطن ″تقويض″ منظمة الصحة العالمية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.05.2020

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أخبار

موسكو تندد بمحاولات واشنطن "تقويض" منظمة الصحة العالمية

نددت روسيا بما وصفته المحاولات الأميركية الهادفة إلى "تحطيم" منظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بالتواطؤ مع الصين في أزمة فيروس كورونا المستجد وتهدد بوقف تمويليها بالكامل.

مدير عام منظمة الصحّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس

موسكو تدعم منظمة الصحة العالمية والصين، وسط الخلاف الدائر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعربت مسؤولة روسية رفيعة المستوى عن دعم بلادها لمنظمة الصحة العالمية والصين، وسط الخلاف الدائر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الروسية نشرتها اليوم الثلاثاء (19 مايو/أيار 2020) ، إن "روسيا تعارض مثل هذه التحقيقات الملفقة والاتهامات التي لا أساس لها. نحن ضدها بشكل قاطع."

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ويتهم ترامب الصين بالسعي للتستر على وباء فيروس كورونا عندما كان محصورا داخل البلاد. كما يتهم منظمة الصحة العالمية بمساعدة الصين في تضليل الرأي العام. وعلقت الولايات المتحدة مؤخرا تمويلها لمنظمة الصحة العالمية بصورة مؤقتة، قبل أن يهدد ترامب بوقف التمويل بشكل دائم إذا لم تدخل المنظمة "تحسينات جوهرية" بحلول الشهر المقبل.

وشددت ماتفيينكو، التي وصفت منظمة الصحة العالمية بأنها واحدة من أهم الهيئات التابعة للأمم المتحدة، على أن الوقت ليس ملائما بالتأكيد الآن "لبدء محاكمة استعراضية"، بينما يكافح العالم ضد فيروس كورونا. وأضافت ماتفيينكو :"بالتأكيد ليس هناك سبب اليوم لإجراء محاكمة استعراضية أو نوع من التحقيق لتدمير هذا الشيء المفيد (منظمة الصحة العالمية) الذي تطوره البشرية منذ عقود".

وسجلت روسيا ما يقرب من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

من جهته ندد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بالموقف الأمريكي تجاه منظمة الصحة العالمية. وصرح ريابكوف، كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "نرفض تحطيم (منظمة الصحة العالمية) بما ينسجم مع المصالح السياسية أو الجيوسياسية لدولة واحدة، أي الولايات المتحدة".

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هل ستكشف منظمة الصحة العالمية أخيراعن مصدر فيروس كورونا؟ #مسائية_DW

وفي سياق متصل توافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على فتح تحقيق بشأن استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تصاعد الانتقادات الأميركية لكيفية تعاطيها مع الوباء. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء إن المنظمة ستستمر في قيادة الحملة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي "تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي".

وشكر "العديد من الدول الأعضاء التي أبدت الدعم والتضامن" خلال اجتماعات استمرت يومين على مستوى الوزراء. ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي الذي تبنته الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة والذي يدعو إلى تقييم مستقل للاستجابة الدولية "ويشمل ذلك أداء المنظمة ولكن لا يقتصر عليه". وقال تيدروس "نريد المساءلة أكثر من أي شخص آخر" وأضاف "سنستمر في توفير القيادة الاستراتيجية لتنسيق الاستجابة العالمية".

ولم يشر إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جاء في رسالة مفتوحة للمنظمة نشرها على تويتر الليلة الماضية وجاء فيها أنه سيوقف بشكل دائم تمويل بلاده لها إذا لم تحسن أداءها خلال 30 يوميا وبأنه سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة.

وتبنّت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قرارا بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة.

ودعا القرار الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الدولية للوباء الذي أصاب أكثر من 4,8 ملايين شخص حول العالم وأودى بأكثر من 318 ألفا. ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و"إطاراتها الزمنية في ما يتعلّق بوباء كوفيد-19".

هـ.د/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • USA, Los Angeles: 92. Oscarverleihung im Dolby Theatre - Tom Hanks und Rita Wilson (picture-alliance/AP/J. Strauss)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

  • Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire/C. Jackson)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

    حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز

    في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو

    أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الأمير ألبير الثاني

    أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    السياسي الألماني فريدريش ميرتس

    أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم

    أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه

    رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت

    أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثلة البريطانية إنديرا فارما

    أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    كريستوفر هيفغو

    فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون

    في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد


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