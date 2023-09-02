موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بزوارق مسيّرة على جسر القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها تصدت ليل الجمعة السبت لهجوم بثلاثة زوارق أوكرانية غير مأهولة حاولت مهاجمة جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي.

وذكرت الوزارة عبر تلغرام أنّه تم في 2 أيلول/سبتمبر تدمير الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس في البحر الأسود "في الوقت المناسب".

وتعرض الجسر، الذي اكتمل بناؤه في عام 2018، بعد أربع سنوات من احتلال روسيا وضمها لشبه الجزيرة من أوكرانيا، لهجوم متكرر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 18 شهراً.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين، الذين عادة ما يقولون القليل أو لا يتحدثون على الإطلاق عن الهجمات على أهداف روسية، لكنهم يقولون إن تدمير البنية التحتية الروسية أمر حيوي للمجهود الحربي في البلاد.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أن روسيا قامت بحماية جزء من الجسر بحاجز مكون من السفن الغارقة، ويقول المراقبون إن الهدف من ذلك هو صد الهجمات الأوكرانية المحتملة بمسيرات بحرية من دون قائد.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022، وتشكل استعادة شبه جزيرة القرم- التي ضمتها روسيا بالقوة من أوكرانيا في 2014 ـ هدفا رئيسيا للقوات الأوكرانية.

ويشكل الجسر الذي يصل بين روسيا والقرم أهمية بالغة لتوصيل الإمدادات لشبه الجزيرة وللقوات الروسية في جنوب أوكرانيا. ولذلك شنت كييف العديد من الهجمات عليه.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم في يوليو/تموز على الجسر نفذته ما وصفت بأنه زورق بحري مسير. وتوفي شخصان في هذا الهجوم. وفي 12 آب/أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.

وتعرض الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً عبر مضيق كيرتش لأضرار بالغة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في انفجار قال مسؤولون روس إنه ناجم عن شاحنة انفجرت أثناء عبور الجسر الذي يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنياً وعسكرياً ويربط روسيا بشبه الجزيرة.

(رويترز ، أ ف ب ، د ب ا)