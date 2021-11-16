 موسكو تطلق صاروخا في مدار الأرض وتثير انتقادات ومخاوف غربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2021

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موسكو تطلق صاروخا في مدار الأرض وتثير انتقادات ومخاوف غربية

أقرت روسيا باختبار صاروخ دمر أحد أقدم أقمارها الصناعية في مدار الأرض، واصفة الاتهامات الأمريكية بالـ"خبيثة". واشنطن تهدد بالرد على هذا "العمل غير المسؤول". والناتو يعتبر أن الخطوة الروسية تثبت أن موسكو تطور أسلحة جديدة.

صاروخ روسي أطلق من كازاخستان في ابريل الماضي (أرشيف)

صاروخ روسي أطلق من كازاخستان في ابريل الماضي (أرشيف)

بعد التزام الصمت، اعترفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء (16 نوفمبر/تشرين ثان 2021) باختبار صاروخ دمر أحد أقدم أقمارها الصناعية في مدار الأرض من العهد السوفياتي.

وقالت الوزارة بأنها  أجرت "بنجاح تجربة دمر بنتيجتها الجسم الفضائي تسيلينا-د الموضوع في المدار منذ 1982 وهو غير نشط" ، بدون أن توضح السلاح المستخدم في العملية. ووصف الوزير سيرغي شويغو التجربة بأنها "جوهرة".

مختارات

ونددت الوزارة الروسية بالاتهامات الأمريكية "الخبيثة" بشأن مخاطر الحطام، وأكدت في بيان أن "الولايات المتحدة على يقين بأن أجزاء الحطام هذه (...) لن تشكل أي خطر".

وقالت الولايات المتحدة أن التجربة ولّدت "سحابة" من قطع الحطام يمكن أن تهدد سلامة طاقم محطة الفضاء الدولية وأن تشكل خطرا على العديد من الأقمار الصناعية.

 وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن روّاد الفضاء السبعة على متن المحطة، وهم أربعة أمريكيين وألماني وروسيان، اضطرّوا للجوء إلى مركباتهم الملتحمة بالمحطّة استعداداً لاحتمال عملية إجلاء طارئة.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون أعلن الإثنين "صدمني هذا العمل غير المسؤول والمزعزع للاستقرار" الذي يشكل خطرا أيضا على المحطة الفضائية الصينية.

من جانبه حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أنّ قطع الحطام "ستهدّد الآن ولعقود" الأنشطة الفضائية، مؤكدا أن بلاده "ستعمل" مع حلفائها للرد على هذا "العمل غير المسؤول".

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أن " الفضاء ملك مشترك  ... مخربو الفضاء يتحملون مسؤولية فادحة بتوليدهم حطاما يثير تلوثا ويشكل خطرا على رواد الفضاء التابعين لنا وأقمارنا الصناعية".

وأحيت التجربة الروسية المخاوف من تحوّل الفضاء إلى ساحة حرب بين القوى الكبرى المتعطشة لاختبار وسائل تكنولوجية عسكرية جديدة.

وندد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بـ"عمل غير مسؤول" يثبت من جانب آخر أن روسيا تطور أسلحة جديدة قادرة على تدمير أنظمة اتصالات وملاحة أرضية أو أنظمة إنذار مضادة للصواريخ في الفضاء.

وسبق أن أجرت ثلاث دول فقط هي الولايات المتحدة  والصين والهند مثل هذه التجارب على استهداف قمر صناعيّ، فيما كانت موسكو تشدد على أنها تكافح أي محاولة لعسكرة الفضاء.

وبدوره، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بـ"تجاهل اقتراحات روسيا والصين من أجل اتفاق دولي لمنع سباق تسلح في الفضاء".

وقال إن الأمريكيين "استحدثوا في 2020 قيادة فضائية واعتمدوا استراتيجية من أهدافها فرض هيمنة عسكرية في الكون" متهما البنتاغون بالإعداد لوضع أنظمة مضادة للصواريخ في المدار.

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الفرق بين إطلاق صواريخ الفضاء وهبوطها

وولّد إطلاق الصاروخ الإثنين كمية كبيرة من الحطام تهدد آلاف الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها الدول في العديد من الأنشطة مثل الاتصالات وتحديد المواقع وغيرهما.

والقدرة على تدمير أقمار صناعية تابعة لدول أخرى أو على شن هجمات من الفضاء، يمكن أن تشكل ميزة عسكرية إستراتيجية، لكن تطوير مثل هذه القدرات يهدد بإثارة سباق تسلح لا يمكن التكهن بعواقبه.

وقطاع الفضاء المدني هو من المجالات القليلة التي تشهد تعاونا هادئا نسبيا بين الأمريكيين والروس فيما يتواجهون بشدة في العديد من الملفات الدولية.

غير أن نقاط توتر ظهرت في السنوات الأخيرة نتيجة الخلافات الجيوسياسية على الأرض، فيما تؤكد موسكو وبكين عزمهما على تعزيز التعاون بينهما في الفضاء بمواجهة محور من القوى الغربية.

وفي ظل نقاط التوتر هذه، أعلنت وكالة الفضاء الروسية الثلاثاء أنها لا تزال تأمل في أن تبذل "جهود مشتركة من جميع القوى الفضائية" من أجل "ضمان تعايش آمن إلى أقصى حد ممكن" في الفضاء.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب)

  • Flash-Galerie USA Arizona Barringer Meteor Krater

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

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  • Asteroid Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    مرّ الكويكب 2011 ES4 على مسافة قريبة من كوكبنا الأزرق في الأول من أيلول/ سبتمبر. وكان مساره يبعد عن الأرض بـ 120000 كيلومتر، أي أقرب بثلاث مرات من القمر، لكنها تبقى مسافة آمنة، كما طمأنت مراكز الفضاء. ورغم أن العلماء يجهلون الكثير عن هذا الكويكب، إلا أنهم حددوا قطره بين 22 و49 متراً.

  • Weltraum ESA AIM and Didymos binary system

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    تنوي وكالة الفضاء الأوروبية إرسال مسبار إلى الكويكب "ديديموس" (Didymos) الذي يبلغ طول قطره حوالي 800 متر، وله قمر صغير تابع له يبلغ 170 متراً اسمه "ديديمون".

  • Weltraum ESA Laser link

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وسيتم الدخول أولا إلى مدار كويكب "ديديموس" عن طريق مسبار في مهمة تعرف اختصارا باسم(AIM) ، ثم يوضع روبوت أرضي على الكويكب. وسيقوم المسبار بنقل معلومات عن الكويكب ويرسلها باستخدام الليزر إلى الأرض. وبالإضافة إلى ذلك سيقوم قمران صناعيان صغيران على شكل مكعبين بالاقتراب من القمر التابع لديديموس.

  • Weltraum ESA Target: Didymoon

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وبعد عامين من ذلك أي في سنة 2022، سيمر الكويكبان بالأرض على بعد مسافة أحد عشر مليون كيلومتر، وهذه مسافة قريبة نسبيا. وفي ذلك الوقت، ستضع مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا القمر ديديمون هدفا لها....

  • Asteroiden Kollosion

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

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  • Illustration eines Asteroides, der die Oberfläche des Planeten trifft (Imago Images/Science Photo Library)

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    هناك عدد لا يحصى من الكويكبات تموج عبر الفضاء، يبلغ قطرها عدة كيلومترات. ويلاحظ العلماء هذه الكويكبات عن كثب.، لكنهم لم يكتشفوا حتى الآن أي كويكب ينتظر أن يضرب الأرض في غضون السنوات المئة المقبلة

  • Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

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  • Asteroid schlägt auf Erde ein

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

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  • Flash-Galerie Meteoriten

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    النيازك تشبه من حيث المظهر الحجارة الموجودة على الأرض. لكن سطحها الخارجي يبدو محروقا وبه ثقوب. والسبب في ذلك هو انصهار النيزك عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.

  • Astrologie Feuerwerk der Perseiden

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    أما المذنبات فتتكون من سحابة غاز وذيل ضخم من غاز وصخور وعدد لا يحصى من جزيئات الغبار.. وإذا وصلت حبيبات غبار من المذنبات إلى الغلاف الجوي للأرض، ترتفع درجة حرارة الحبيبات إلى ثلاثة آلاف درجة مئوية وتبدأ تضيء، وهكذا تتولد الشهب.

  • AP Iconic Images Komet Hale-Bopp über Stonehenge

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وعندما يمر مذنب بالقرب من الأرض بشكل كبير، يسقط منه على عدد لا يحصى من الشهب. وفي كل مرة يسقط شهاب على الأرض يكون المنظر رائعا كما هنا في موقع "ستون هنج" الأثر في انغلترا.

  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وتقوم وكالة الفضاء الأوروبية ببناء نظام للإنذار المبكر ضد النيارزك في في "فراسكاتي" بإيطاليا. بيانات من التلسكوبات. وستصب فيه بيانات تسجلها مراصد مثل هذا المرصد الموجود في جزيرة "تينيريفي" أكبر جزر الكناري التابعة لإسبانيا.