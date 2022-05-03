موسكو تتهم إسرائيل "بدعم نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إسرائيل اليوم الثلاثاء (الثالث من مايو/ أيار 2022)، بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا مصعدا بدرجة أكبر خلافا بدأ عندما زعم لافروف أن أدولف هتلر من أصول يهودية.

وأثارت تصريحاته حول وجود أصل يهودي لهتلر وأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليهودي الأصل، لا يمانع من أن يحكم النازيون الجدد أوكرانيا، غضب إسرائيل التي استدعت السفير الروسي لديها، معتبرة هذه التصريحات افتراء "لا يغتفر" يقلل من شأن مآسي محارق النازية.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، المقارنة بين زيلينسكي وهتلر، بعدما قال لافروف إن زيلينسكي قد يكون يهوديا بالفعل، لكن "أدولف هتلر كان لديه أيضا دم يهودي".

وعلّق بينيت في بيان له إن "كلماته (لافروف) غير صحيحة ونواياهم خاطئة... إن الهدف من وراء هذه الأكاذيب هو اتهام اليهود أنفسهم بارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ، التي تم ارتكابها بحقهم". وتابع بينيت قائلا: "ليس هناك حرب في عصرنا تشبه المحرقة النازية (الهولوكوست) أو يمكن مقارنتها بها". وطالب بـ "وقف استخدام المحرقة كأداة سياسية على الفور".

روسيا تتهم إسرائيل

في المقابل، ردّت الخارجية الروسية في بيان على وجاء في بيان الخارجية الروسية أن "مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل على العكس يجري تغذيتها (في أوكرانيا)".

يذكر أن إسرائيل بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي، خشية من تصدع العلاقات مع روسيا التي تتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة. لكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي بعدما اتهم لابيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

إلى ذلك وفي تعقيب على تصريحات لافروف، وصف نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الروسي بأنها "استفزازية" و"غير مسؤولة للغاية". وأضاف برايس: "لقد سعوا في كل منعطف إلى صرف المسؤولية عن أفعالهم من خلال محاولة إلقاء اللوم على أطراف أخرى، وهذا ينطبق بالطبع على الكرملين".

كما ندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لافروف، بينما اتهم زيلينسكي روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)