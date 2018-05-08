مورينيو ينسج خيوطه حول نجم برشلونة

يواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مخططاته الكروية، بهدف تطعيم كتيبته الكروية بصفقات من العيار الثقيل، إذ يعي مدرب مانشستر يونايتد أن مُلاك وجماهير النادي الإنجليزي، لن تتحمل خروج فريق "الشياطين الحمر"، خاوي الوفاض للمرة الثانية على التوالي.

ويركز مورينو بشكل كبير على خط وسط فريقه، الذي ظهر بشكل متذبذب في الموسم الماضي، خاصة وأن الفرنسي بول بوغبا لا يعيش أحسن أيامه، في ملعب الأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد. لكن، يبدو أن المدرب البرتغالي، وجد أخيرا من يقدم الإضافة في هذا المركز فوق المستطيل الأخضر.

موقع صحيفة "ديلي ستار" أوضح أن جوزيه مورينيو يريد التعاقد من نجم وسط برشلونة إيفان راكيتيتش، وأضاف الموقع البريطاني أن المدرب البرتغالي، يرى في الدولي الكرواتي البديل المناسب لبول بوغبا، الذي سيرحل عن الفريق الإنجليزي بنسبة كبيرة، حسب العديد من التقارير الصحفية.

وذكر موقع "ديلي ستار"، أن راكيتيتش يُواجه مستقبلا غير معروف برفقة فريق برشلونة، الذي يسعى إلى التعاقد مع لاعب وسط جديد خليفة لنجم الفريق أندريس إنييستا، الذي رحل عن الفريق رسميا في نهاية الموسم الماضي.

وتابع نفس المصدر، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن مانشستر يونايتد يُريد القيام بكل شيء ممكن من أجل الحصول على خدمات راكيتيتش، الذي أثبت عن علو كعبه في السنوات الأخيرة، كواحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز وسط الميدان.

يشار إلى أن إيفان راكيتيتش (30 عاما)، انتقل إلى برشلونة سنة 2014 قادما من فريق إشبيلية، ويمتلك الدولي الكرواتي عقدا مع "البلوغرانا" يمتد حتى سنة 2021، كما تبلغ قيمة اللاعب المالية حاليا 50 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الذي يعنى بانتقالات اللاعبين.