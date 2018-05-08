 مورينيو ينسج خيوطه حول نجم برشلونة | عالم الرياضة | DW | 26.06.2018

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عالم الرياضة

مورينيو ينسج خيوطه حول نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يسعى للحصول على خدمات نجم يُبدع مع فريق برشلونة منذ سنوات، في ظل رغبة المدرب البرتغالي العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد موسم مخيب للآمال. فمن يكون هذا اللاعب؟.

Großbritannien Fußball Jose Mourinho von Manchester United (Imago/Sportimage/S. Bellis)

صورة من الأرشيف.

يواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مخططاته الكروية، بهدف تطعيم كتيبته الكروية بصفقات من العيار الثقيل، إذ يعي مدرب مانشستر يونايتد أن مُلاك وجماهير النادي الإنجليزي، لن تتحمل خروج فريق "الشياطين الحمر"، خاوي الوفاض للمرة الثانية على التوالي.

ويركز مورينو بشكل كبير على خط وسط فريقه، الذي ظهر بشكل متذبذب في الموسم الماضي، خاصة وأن الفرنسي بول بوغبا لا يعيش أحسن أيامه، في ملعب الأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد. لكن، يبدو أن المدرب البرتغالي، وجد أخيرا من يقدم الإضافة في هذا المركز فوق المستطيل الأخضر.

مختارات

فجر إشبيلية مفاجئة من العيار الثقيل بإقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوربا، فيما انهالت الانتقادات على مدرب "الشياطين الحمر" مورينيو بسبب طريقة لعبه وغياب الروح لدى الفريق الذي بات يخشى الخروج هذا الموسم خاوي الوفاض. (14.03.2018)

يعمل مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا على عرض خدمات موكله على عدة أندية أوروبية كبيرة من بينها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية. لكن الانتقال إلى باريس سيكون صعباً لهذه الأسباب. (10.05.2018)

موقع صحيفة "ديلي ستار" أوضح أن جوزيه مورينيو يريد التعاقد من نجم وسط برشلونة إيفان راكيتيتش، وأضاف الموقع البريطاني أن المدرب البرتغالي، يرى في الدولي الكرواتي البديل المناسب لبول بوغبا، الذي سيرحل عن الفريق الإنجليزي بنسبة كبيرة، حسب العديد من التقارير الصحفية.

وذكر موقع "ديلي ستار"، أن راكيتيتش يُواجه مستقبلا غير معروف برفقة فريق برشلونة، الذي يسعى إلى التعاقد مع لاعب وسط جديد خليفة لنجم الفريق أندريس إنييستا، الذي رحل عن الفريق رسميا في نهاية الموسم الماضي.

وتابع نفس المصدر، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن  مانشستر يونايتد يُريد القيام بكل شيء ممكن من أجل الحصول على خدمات راكيتيتش، الذي أثبت عن علو كعبه في السنوات الأخيرة، كواحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز وسط الميدان.

يشار إلى أن إيفان راكيتيتش (30 عاما)، انتقل إلى برشلونة سنة 2014 قادما من فريق إشبيلية، ويمتلك الدولي الكرواتي عقدا مع "البلوغرانا" يمتد حتى سنة 2021، كما تبلغ قيمة اللاعب المالية حاليا 50 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الذي يعنى بانتقالات اللاعبين.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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