مورينيو يستعد لسحب البساط من توخيل!

لا يعيش مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل حالياً أحسن أيامه في عالم التدريب، فالمدرب الألماني اكتفى فقط بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعدما كانت جماهير النادي الباريسي تُمني النفس بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي يُعد أولوية النادي منذ عند سنوات.

ووجه المدرب الألماني في الآونة الأخيرة، انتقادات لاذعة إلى بعض لاعبين الفريق وإدارة باريس سان جيرمان، الذي يبدو أنه يتجه إلى التخلص من توماس توخيل في الأيام القليلة لقادمة، وتعويضه ربما بمدرب مشهور جداً في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، أوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعتزم الإشراف على تدريب باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، إذ يريد المدرب "الداهية" خوض تجربة تدريبية جديدة في دوري كروي لم يسبق له التدريب فيه سابقاً.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" أن جوزيه مورينيو، بدأ الضغط من أجل تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان. وأضاف أن المدرب البرتغالي أجرى عدة اتصالات هاتفية وألمح بأنه متاح لتدريب فريق العاصمة الفرنسية.

وتابع نفس المصدر أن جوزيه مورينيو، استعمل شبكة اتصالاته الواسعة بهدف بعث رسالة واضحة إلى إدارة باريس سان جيرمان، بأنه المدرب القادر على تحقيق حلم باريس سان جيرمان في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان جوزيه مورينيو، قد أقيل قبل شهور من تدريب فريق مانشستر يونايتد، وذلك بسبب سوء نتائج "الشياطين الحمر"، ودخول المدرب البرتغالي في خلاف علني مع أكثر من لاعب في الفريق. يُشار إلى أن عدة تقارير صحفية، تشير إلى رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الاستفادة من خدمات جوزيه مورينيو.