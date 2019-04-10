مورينيو يحط الرحال في ميونيخ!

منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل أشهر، تُواصل الشائعات التكهن بوجهة جوزيه مورينيو التدريبية. فالمدرب البرتغالي يريد العودة إلى التدريب في أقرب وقت ممكن، ورفع أسهمه من جديد في بورصة المدربين، بعدما تراجعت بشكل كبير في محطته التدريبية الأخيرة مع "الشياطين الحمر".

وقبل أسابيع، قال "الداهية" البرتغالي إنه يريد التدريب في دوري لم يسبق له العمل فيه مسبقا، ما يعني أن الدوري الفرنسي أو الألماني هو الوجهة المقبلة لجوزيه مورينيو، الذي درب سابقاً في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

والاثنين ( 15 أبريل/نيسان) حطت طائرة قادمة من العاصمة الإنجليزية لندن الرحال في مطار ميونيخ. الطائرة كانت تقل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وفق ما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.

وتشير "بيلد" إلى أن سبب الزيارة لا يرتبط بوظيفة تدريبية في ألمانيا، بل يتعلق الأمر بموعد مع شركة "أديداس"، الرائدة في مجال الملابس الرياضية، في بلدة "هرتسوغن آوراخ"، وذلك بهدف تقديم مجموعتها الجديدة.

من جهة أخرى، كانت تقارير سابقة قد أوضحت أن جوزيه مورينيو من ضمن المرشحين بقوة لتدريب بايرن ميونيخ خلفاً لنيكو كوفاتش، بيد أن استعادة النادي البافاري لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم وفوزه بـ "البوندسليغا" نهاية الموسم قد تدفع إدارة النادي إلى الإبقاء على المدرب الكرواتي، وعدم التعاقد مع جوزيه مورينيو.