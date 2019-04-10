مورينيو يحط الرحال في ميونيخ!

منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل أشهر، تُواصل الشائعات التكهن بوجهة جوزيه مورينيو التدريبية. فالمدرب البرتغالي يريد العودة إلى التدريب في أقرب وقت ممكن، ورفع أسهمه من جديد في بورصة المدربين، بعدما تراجعت بشكل كبير في محطته التدريبية الأخيرة مع "الشياطين الحمر".
وقبل أسابيع، قال "الداهية" البرتغالي إنه يريد التدريب في دوري لم يسبق له العمل فيه مسبقا، ما يعني أن الدوري الفرنسي أو الألماني هو الوجهة المقبلة لجوزيه مورينيو، الذي درب سابقاً في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
والاثنين ( 15 أبريل/نيسان) حطت طائرة قادمة من العاصمة الإنجليزية لندن الرحال في مطار ميونيخ. الطائرة كانت تقل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وفق ما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.
وتشير "بيلد" إلى أن سبب الزيارة لا يرتبط بوظيفة تدريبية في ألمانيا، بل يتعلق الأمر بموعد مع شركة "أديداس"، الرائدة في مجال الملابس الرياضية، في بلدة "هرتسوغن آوراخ"، وذلك بهدف تقديم مجموعتها الجديدة.
من جهة أخرى، كانت تقارير سابقة قد أوضحت أن جوزيه مورينيو من ضمن المرشحين بقوة لتدريب بايرن ميونيخ خلفاً لنيكو كوفاتش، بيد أن استعادة النادي البافاري لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم وفوزه بـ "البوندسليغا" نهاية الموسم قد تدفع إدارة النادي إلى الإبقاء على المدرب الكرواتي، وعدم التعاقد مع جوزيه مورينيو.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
أكتوبر فيست
فساتين العصور الوسطى وسراويل الجلد حاضرة بشكل خاص في مهرجان "أكتوبر فيست". أكبر المهرجانات الشعبية في العالم، مع خيام البيرة وموسيقى الروك. يعود أصل هذا الاحتفال إلى أكثر من 200 عام وقد حاول البعض تقليده في أنحاء متفرقة من العالم، إلا أن الاحتفال الأصلي يعود إلى مدينة ميونيخ وحدها، حيث يتوافد حوالي ستة ملايين زائر كل عام للحضور في مهرجان أكتوبر " أكتوبر فيست".
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
قرع الأجراس في مارين بلاتس
سماع قرع الأجراس في مركز مدينة ميونيخ لا ينبغي تفويته على أية حال، لا سيما في برج البلدية في مارين بلاتس، والذي يتكرر عرضه من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. حيث تتراقص اللعب وعددها 32 لعبة مختلفة أمام المتجمهرين هناك.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
فندق Hofbräuhaus am Platzl
يقع فندق Hofbräuhaus am Platzl على بعد بضع دقائق من ميدان Marienplatz، ويبلغ عمره حوالي 400 عام. تم بناءه من قبل دوق بافاريا كمصنع لبيرة القمح - ومن هنا جاء الاسم Hofbräuhaus. اليوم، وضمن غرفه الرائعة تقع واحدة من أشهر حانات البيرة في العالم.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
الحديقة الإنجليزية
الحديقة الإنجليزية هي الرئة الخضراء للمدينة، بمساحة تناهز الـ 400 هكتار، وتعد واحدة من أكبر الحدائق في العالم. في الصيف يرتاد المصطافون جنبات الحديقة حيث يتمتعون بالمأكولات البافارية الشهية والدجاج المشوي داخل حديقة البيرة الواقعة بالقرب من البرج الصيني، كما أنهم يمارسون الرياضة على ضفاف البحيرات والجداول.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
جدول أمواج الثلج
حصل هذا الجدول الواقع في بداية الحديقة الإنجليزية في نهر "آيسباخ" على اسمه بجدارة وذلك لأن مياهه تكون بارة كالثلج حتى في فصول الصيف الحارة. ولا يخيف أسمه المغامرين بل أنهم يستمتعون بركوب الأمواج هناك فور بداية الموسم في نهاية شهر مايو/ أيار وقد يكون من المناظر المميزة الذي تمتاز به الحديقة هو ركوب الأمواج بفستان Dirndl الذي يمتاز به مهرجان "أكتوبر فيست"
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
حضارة المدينة
بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوت وأنت في ميونيخ التمتع بإثاراتها وخاصة القصور والممتلكات التي خلفها ملوك بافاريا. منذ عام 1920 يمكن للراغبين بزيارة الأماكن الأثرية الرائعة مثل Antiquarium الخاص بالدوق ألبريخت بقاعة Renaissance التي تم بناؤها في القرن السادس عشر وتحتوي على مجموعة من التماثيل الأثرية.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
قلعة نيمفينبورغ (Schloss Nymphenburg )
قصر آخر في غرب ميونيخ ينضم أيضا إلى أفضل مناطق الجذب في المدينة. في عام 1664، تم بناء قلعة نيمفينبورغ على يد الأمير فرديناند ماريا كهدية لزوجته. ولفترة طويلة كان بمثابة منزل صيفي. يزور هذا القصر والمتنزهات المحيطة به حوالي 300 ألف زائر كل عام.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
نماذج فنية
في وسط المدينة هناك ثلاثة متاحف تقابل بعضها البعض تحتفظ بمتعلقات فنية، وهي متحف البيناكوتيك القديم، والجديد والمعاصر. في القديم يمكن مشاهدة والتيلوحات تعود إلى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وتحمل تواقيع مشاهير الفنانين.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
عادات وتقاليد
أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ
سحر المدينة الخاص
بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة