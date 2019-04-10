 مورينيو يحط الرحال في ميونيخ! | عالم الرياضة | DW | 16.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

مورينيو يحط الرحال في ميونيخ!

في الوقت الذي يشغل فيه مستقبل جوزيه مورينيو بال العديد من متابعي كرة القدم، حطت طائرة تُقل على متنها المدرب البرتغالي الرحال في مطار ميونيخ. فما هو يا ترى سبب زيارة "الداهية" مورينيو لميونيخ في هذه الفترة بالذات؟

Jose Mourinho (picture-alliance/PA Wire/M. Rickett)

صورة من الأرشيف.

منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل أشهر، تُواصل الشائعات التكهن بوجهة جوزيه مورينيو التدريبية. فالمدرب البرتغالي يريد العودة إلى التدريب في أقرب وقت ممكن، ورفع أسهمه من جديد في بورصة المدربين، بعدما تراجعت بشكل كبير في محطته التدريبية الأخيرة مع "الشياطين الحمر".

مختارات

بعد صمت ورفضه لعروض مغرية من أندية كبيرة، يتحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مستقبله في عالم الكرة وصفات النادي الذي سيوافق على تولي تدريبه. ويرد على منتقديه بسبب إخفاقه مع الشياطين الحمر. (26.02.2019)

أورد تقرير صحفي أن جوزيه مورينيو، رفض عرضاَ للتدريب بعيداً عن القارة الأوروبية. المدرب البرتغالي برر قراره برغبته في مواصلة العمل في "القارة العجوز". فمن هو الفريق الأقرب إلى الظفر بخدمات "الداهية" البرتغالي؟ (09.03.2019)

وقبل أسابيع، قال "الداهية" البرتغالي إنه يريد التدريب في دوري لم يسبق له العمل فيه مسبقا، ما يعني أن الدوري الفرنسي أو الألماني هو الوجهة المقبلة لجوزيه مورينيو، الذي درب سابقاً في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

والاثنين ( 15 أبريل/نيسان) حطت طائرة قادمة من العاصمة الإنجليزية لندن الرحال في مطار ميونيخ. الطائرة كانت تقل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وفق ما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.

وتشير "بيلد" إلى أن سبب الزيارة لا يرتبط بوظيفة تدريبية في ألمانيا، بل يتعلق الأمر بموعد مع شركة "أديداس"، الرائدة في مجال الملابس الرياضية، في بلدة "هرتسوغن آوراخ"، وذلك بهدف تقديم مجموعتها الجديدة.

من جهة أخرى، كانت تقارير سابقة قد أوضحت أن جوزيه مورينيو من ضمن المرشحين بقوة لتدريب بايرن ميونيخ خلفاً لنيكو كوفاتش، بيد أن استعادة النادي البافاري لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم وفوزه بـ "البوندسليغا" نهاية الموسم قد تدفع إدارة النادي إلى الإبقاء على المدرب الكرواتي، وعدم التعاقد مع جوزيه مورينيو.

  • Oktoberfest 2014

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    أكتوبر فيست

    فساتين العصور الوسطى وسراويل الجلد حاضرة بشكل خاص في مهرجان "أكتوبر فيست". أكبر المهرجانات الشعبية في العالم، مع خيام البيرة وموسيقى الروك. يعود أصل هذا الاحتفال إلى أكثر من 200 عام وقد حاول البعض تقليده في أنحاء متفرقة من العالم، إلا أن الاحتفال الأصلي يعود إلى مدينة ميونيخ وحدها، حيث يتوافد حوالي ستة ملايين زائر كل عام للحضور في مهرجان أكتوبر " أكتوبر فيست".

  • Bildergalerie Metropolen der Welt

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    قرع الأجراس في مارين بلاتس

    سماع قرع الأجراس في مركز مدينة ميونيخ لا ينبغي تفويته على أية حال، لا سيما في برج البلدية في مارين بلاتس، والذي يتكرر عرضه من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. حيث تتراقص اللعب وعددها 32 لعبة مختلفة أمام المتجمهرين هناك.

  • Hofbräuhaus München

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    فندق Hofbräuhaus am Platzl

    يقع فندق Hofbräuhaus am Platzl على بعد بضع دقائق من ميدان Marienplatz، ويبلغ عمره حوالي 400 عام. تم بناءه من قبل دوق بافاريا كمصنع لبيرة القمح - ومن هنا جاء الاسم Hofbräuhaus. اليوم، وضمن غرفه الرائعة تقع واحدة من أشهر حانات البيرة في العالم.

  • Bildergalerie beliebteste Städte München

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    الحديقة الإنجليزية

    الحديقة الإنجليزية هي الرئة الخضراء للمدينة، بمساحة تناهز الـ 400 هكتار، وتعد واحدة من أكبر الحدائق في العالم. في الصيف يرتاد المصطافون جنبات الحديقة حيث يتمتعون بالمأكولات البافارية الشهية والدجاج المشوي داخل حديقة البيرة الواقعة بالقرب من البرج الصيني، كما أنهم يمارسون الرياضة على ضفاف البحيرات والجداول.

  • Souvenirs aus Deutschland (Bildergalerie)

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    جدول أمواج الثلج

    حصل هذا الجدول الواقع في بداية الحديقة الإنجليزية في نهر "آيسباخ" على اسمه بجدارة وذلك لأن مياهه تكون بارة كالثلج حتى في فصول الصيف الحارة. ولا يخيف أسمه المغامرين بل أنهم يستمتعون بركوب الأمواج هناك فور بداية الموسم في نهاية شهر مايو/ أيار وقد يكون من المناظر المميزة الذي تمتاز به الحديقة هو ركوب الأمواج بفستان Dirndl الذي يمتاز به مهرجان "أكتوبر فيست"

  • Residenz München Antiquarium

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    حضارة المدينة

    بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوت وأنت في ميونيخ التمتع بإثاراتها وخاصة القصور والممتلكات التي خلفها ملوك بافاريا. منذ عام 1920 يمكن للراغبين بزيارة الأماكن الأثرية الرائعة مثل Antiquarium الخاص بالدوق ألبريخت بقاعة Renaissance التي تم بناؤها في القرن السادس عشر وتحتوي على مجموعة من التماثيل الأثرية.

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Schloss Nymphenburg

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    قلعة نيمفينبورغ (Schloss Nymphenburg )

    قصر آخر في غرب ميونيخ ينضم أيضا إلى أفضل مناطق الجذب في المدينة. في عام 1664، تم بناء قلعة نيمفينبورغ على يد الأمير فرديناند ماريا كهدية لزوجته. ولفترة طويلة كان بمثابة منزل صيفي. يزور هذا القصر والمتنزهات المحيطة به حوالي 300 ألف زائر كل عام.

  • Mit dem Kinderwagen ins Museum

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    نماذج فنية

    في وسط المدينة هناك ثلاثة متاحف تقابل بعضها البعض تحتفظ بمتعلقات فنية، وهي متحف البيناكوتيك القديم، والجديد والمعاصر. في القديم يمكن مشاهدة والتيلوحات تعود إلى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وتحمل تواقيع مشاهير الفنانين.

  • Trachten

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    عادات وتقاليد

    أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.

  • Oktoberfest Lebkuchenherz I mog Di

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    سحر المدينة الخاص

    بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة


مختارات

عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

ميونيخ أبرز مدن ألمانيا ووسط أوروبا، مدينة عريقة بثقافة بافارية خالصة. فيها أكبر مهرجان شعبي في العالم وتحمل أسرار ثقافة مملكة بافاريا التي أمتدت لمئات السنين، وفيها أشهر أنواع البيرة وأقدم حاناتها في العالم. (02.09.2018)  

مواضيع ذات صلة

England Chelsea Meister Jubel

ماذا وراء مديح مورينيو لمدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش؟ 10.04.2019

مجددا يعرب مورينيو في حوار مع "شبورت بيلد" عن إعجابه بالبوندسليغا وتحديدا بنادي بايرن. الملفت هذه المرة أنه أثنى بقوة على مدربه كوفاتش، فهل هي طريقة "السبيشل وان" للرد على الإشاعات الرائجة باقترابه من آليانس أرينا؟

Fußball Bundesliga Niko Kovac, Trainer FC Bayern München

أسباب تدعو بايرن للإبقاء على كوفاتش حتى لو خسر الدوري 02.04.2019

كلاسيكو السبت المقبل بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند سيحدد إلى درجة كبيرة الفائز بلقب البودنسليغا هذا الموسم. لكن هناك أسباب تحتم على بايرن الإبقاء على مدربه نيكو كوفاتش حتى لو خسر الدوري، لأنه الأمثل للموسم المقبل.

Großbritannien Fußball Jose Mourinho von Manchester United

مورينيو يدير ظهره لعرض تدريبي خيالي! 09.03.2019

أورد تقرير صحفي أن جوزيه مورينيو، رفض عرضاَ للتدريب بعيداً عن القارة الأوروبية. المدرب البرتغالي برر قراره برغبته في مواصلة العمل في "القارة العجوز". فمن هو الفريق الأقرب إلى الظفر بخدمات "الداهية" البرتغالي؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مورينيو يحط الرحال في ميونيخ!

كاراغر: أفضل خسارة صلاح على ماني

توماس توخل يطلق شرارة الغضب على ناصر الخليفي

بعد ميونيخ.. هل يشد فرانك ريبري الرحال إلى قطر؟

زين الدين زيدان "يبكي" رحيل كريستيانو رونالدو

بقذيفة مدفعية وتحية مثيرة للجمهور..صلاح يشعل احتفالات ليفربول