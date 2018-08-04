مورينيو يبحث في صفوف برشلونة عمن يثأر له من غوارديولا!

قبل نهاية الموسم الماضي، أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن فريق مانشستر يونايتد بحاجة إلى تدعيم صفوفه، بعدة لاعبين من طينة كبيرة، من أجل الوقوف في وجه كتيبة مانشستر سيتي الكروية المُرعبة، والتي يقودها المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
ومع اقتراب إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، لازال مدرب "الشياطين الحمر" مورينيو، يُطالب إدارة النادي بضرورة إبرام صفقات كروية، بهدف العودة إلى منصة التتويج، وتجريد بيب غوارديولا من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفي هذا الشأن، أشار موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يُحاول التعاقد مع ظهير برشلونة الأيسر جوردي ألبا في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن الدولي الإسباني، يعلم باهتمام فريق "الشياطين الحمر".
وأوضح موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن المدرب البرتغالي يرغب في الحصول على خدمات ألبا (29 عاماً)، من أجل حرمان بيب غوارديولا من الحفاظ على لقب "البريميرليغ"، وأضاف أن هوس الفوز على مدرب مانشستر سيتي، يُسيطر على جوزيه مورينو.
ويُحاول مورينيو من مدة طويلة، تدعيم صفوف "الشياطين الحمر" بظهير أيسر يُجيد الأدوار الدفاعية، ويساعد الفريق في بناء الهجمات وإحراز الأهداف، لاسيما من تراجع مستوى لوكا شاو كثيراً بعد إصابة قوية، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
من جانب آخر، تابع نفس المصدر أن جوردي ألبا، يضغط بهدف تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي في عام 2020، وأضاف أن الدولي الإسباني يعرف أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات، ليونيل ميسي يدعم تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري