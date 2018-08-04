مورينيو يبحث في صفوف برشلونة عمن يثأر له من غوارديولا!

قبل نهاية الموسم الماضي، أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن فريق مانشستر يونايتد بحاجة إلى تدعيم صفوفه، بعدة لاعبين من طينة كبيرة، من أجل الوقوف في وجه كتيبة مانشستر سيتي الكروية المُرعبة، والتي يقودها المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ومع اقتراب إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، لازال مدرب "الشياطين الحمر" مورينيو، يُطالب إدارة النادي بضرورة إبرام صفقات كروية، بهدف العودة إلى منصة التتويج، وتجريد بيب غوارديولا من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي هذا الشأن، أشار موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يُحاول التعاقد مع ظهير برشلونة الأيسر جوردي ألبا في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن الدولي الإسباني، يعلم باهتمام فريق "الشياطين الحمر".

وأوضح موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن المدرب البرتغالي يرغب في الحصول على خدمات ألبا (29 عاماً)، من أجل حرمان بيب غوارديولا من الحفاظ على لقب "البريميرليغ"، وأضاف أن هوس الفوز على مدرب مانشستر سيتي، يُسيطر على جوزيه مورينو.

ويُحاول مورينيو من مدة طويلة، تدعيم صفوف "الشياطين الحمر" بظهير أيسر يُجيد الأدوار الدفاعية، ويساعد الفريق في بناء الهجمات وإحراز الأهداف، لاسيما من تراجع مستوى لوكا شاو كثيراً بعد إصابة قوية، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

من جانب آخر، تابع نفس المصدر أن جوردي ألبا، يضغط بهدف تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي في عام 2020، وأضاف أن الدولي الإسباني يعرف أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات، ليونيل ميسي يدعم تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.