مورينيو مدربا لتوتنهام خلفا لبوكيتينو

أكد رئيس نادي نادي توتنهام الانكليزي دانيال ليفي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو. وقال ليفي "نملك في جوزيه أحد اكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم بعد إحرازه 25 لقبا كبيرا خلال مسيرته".

وأضاف "لقد فاز بالألقاب مع جميع الأندية التي أشرف على تدريبها. نعتقد بأنه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس إلى اللاعبين".

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ اقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

من جهته، قال مورينيو "أنا فخور بالانضمام إلى نادٍ يملك إرثا كبيرا وانصار شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الاكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني الى هذا المشروع".

وبات توتنهام ثالث فريق انكليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد حيث قاد الأول الى احراز اللقب المحلي ثلاث مرات والثاني الى احراز كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده الى احراز دوري أبطال اوروبا وانترميلان وقاده إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) وريال مدريد الاسباني وقاده إلى احراز اللقب المحلي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من اصل 12.

وكان مورينيو رفض عروضا عدة اتته من الصين واسبانيا والبرتغال في الأشهر الأخيرة وعمل في الفترة الأخيرة معلقا تلفزيونيا لشبكتي "بي إن" القطرية و"سكاي سبورتس" البريطانية. وسيخوض توتنهام أول مباراة رسمية بإشراف مورينيو السبت ضد جاره وست هام في الدوري المحلي.

ويأتي تعيين مورينيو بعد أقل من 24 ساعة على اقالة بوكيتينو الذي استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما من ساوثمبتون. وخاض توتنهام 202 مباراتين بإشراف المدرب الارجنتيني ففاز في 113 مباراة وتعادل في 43 وخسر 46.

ونجح بوكيتينو في احداث نقلة نوعية في صفوف توتنهام حيث بات الفريق ينافس بقوة على اللقب (حل ثانيا عام 2017 وثالثا عامي 2016 و2018) وشارك بشكل مستمر في دوري ابطال اوروبا في السنوات الاخيرة لا سيما أن النادي لم يكن يملك ميزانية ضخمة مقارنة مع كبار الدوري الانكليزي، كما اضطر الفريق إلى خوض موسم بأكمله على ملعب ويمبلي عندما كان يشيد ملعبه الجديد الذي يتسع لـ62 الف متفرج وافتتحه في نيسان/ أبريل الماضي.

ع.أ.ج/ ح ز ( أ ف ب)