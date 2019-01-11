موراتا يستعين بالورود وسيارة مرسيدس لتجاوز "كابوس" تشيلسي

قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الشتوية، أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الإسباني الشاب ألفارو موراتا، إذ يهدف نادي العاصمة الإسبانية من وراء ضم موراتا إلى تعزيز كتيبته الهجومية وإضفاء فعالية كبيرة عليها، من أجل الوقوف على منصة التتويج نهاية الموسم الحالي.

وعانى موراتا (26 عاماً) من فترة صعبة مع فريقه الانجليزي السابق تشيلسي، فقد جلس المهاجم الإسباني كثيراً على دكة بدلاء "البلوز"، فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب إهداره لعدة فرص سانحة للتسجيل.

وأوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن موراتا بانتقاله إلى أتلتيكو مدريد، وضع حداً لكابوس تشيلسي، وأضاف الموقع البريطاني أن المهاجم الإسباني استعاد سعادته مجدداً، حيث ذهب بمجرد انتهاء حصته التدريبية مع أتلتيكو مدريد إلى محل ورود، واشترى باقة ورد كبيرة لزوجته الحسناء أليس كامبيلو.

وتابع الموقع البريطاني أن موراتا كان يتحدث مع زوجته أثناء شراء الورود، مضيفاً أن الثنائي التقيا لاحقاً وتوجها بعد ذلك إلى محل مخصص لبيع سيارات "مرسيديس"، من أجل الحصول على واحدة تساعدهما في مهمة التنقل داخل العاصمة الإسبانية مدريد.

هذا، وكان موراتا قد قضى جزء كبيراً من مسيرته الكروية مع ريال مدريد، وفاز معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية في عالم الساحرة المستديرة. بيد أن المهاجم الإسباني قرر خوض تجربة كروية مع تشيلسي الإنجليزي لم تُكلل بالنجاح. الجدير ذكره أن بعض جماهير أتلتيكو مدريد عارضت ضم ألفارو موراتا، بسبب حمله سابقاً قميص فريق نادي العاصمة الآخر ريال مدريد، فيما عبر موراتا عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

ر.م/ ع.ج