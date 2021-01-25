 موديرنا: لقاحنا يوفر الحماية من سلالات كورونا الجديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2021

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موديرنا: لقاحنا يوفر الحماية من سلالات كورونا الجديدة

قالت شركة موديرنا الأمريكية للصناعات الدوائية إن لقاحها المضاد لكورونا المستجد يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس. الشركة تحدثت بالخصوص عن النسختين المتحورتين اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

شركة موديرنا تقول إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة.

شركة موديرنا تقول إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة.

أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية في بيان الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2021) أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضدالنسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.وأوضحت موديرنا أنها تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحوّرة.

مختارات

بدأت ألمانيا في تطبيق قواعد دخول مشددة على القادمين من أكثر من 20 دولة تم تصنيفها بأنها مناطق عدوى عالية الخطورة بفيروس كورونا. ووصل عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى 2.14 مليون حالة وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "خرجت عن السيطرة" لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنكلترا، فيما تنظر دول أوروبية في تعليق رحلاتها الجوية إلى بريطانيا كإجراء وقائي.

وأعلن رئيس مجلس إدارة موديرنا ستيفان بانسيل "البيانات الجديدة مشجعة للغاية ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 حماية من هذه النسخ الجديدة المتحورة". وأضاف "للمزيد من الحيطة وللاستفادة من مرونة منصتنا الخاصة باللقاح نعمل على تطوير مادة تعزز فاعلية اللقاح ضد النسخة المتحورة من كوفيد-19 التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا".

ولدرس آثار اللقاح الموجود والمعرف باسم "ام ار ان آي-1273" أخذت موديرنا عينات من الدم من ثمانية أشخاص تلقوا جرعتين من اللقاح وكذلك من قرود تم تلقيحها. وقالت موديرنا إن "الدراسة لم تظهر أثرا كبيرا على مستويات الأجسام المضادة ضد السلالة المتحورة بي 1.1.7 مقارنة مع النسخ المتحورة الأخرى" في خصوص النسخة البريطانية لكوفيد-19.

في المقابل سجل "فحص مضاعف ست مرات" لمستويات الأجسام المضادة ضد النسخة المتحورة الجنوب أفريقية (بي.1.351)". لكن "رغم هذا الانخفاض تبقى مستويات الأجسام المضادة أعلى مما هو ضروري لتأمين الحماية".

وأكدت في نهاية التجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه". ونتائج التجارب التي أجريت بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأميركية ستخضع للدراسة من قبل مجموعة علماء.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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